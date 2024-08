Seznam za konec poletja: 5 programov v Budimpešti, ki jih morate to poletje nujno preizkusiti

Zakorakali smo v zadnje tedne poletja, zato je čas, da zadnje dni čim bolje izkoristimo. Predstavljamo vam nekaj odličnih programov v Budimpešti, ki jih je vredno preveriti še pred koncem poletja. Seznam se lahko individualno razširi!

Ogled Disneyjeve fontane na Margitszigetu

To poletje bo Disney razveselil javnost s posebno predstavo fontan. Spektakularna fontana, prepletena s svetlobno in vodno igro, bo zagotovo odlično doživetje za otroke, medtem ko bodo odrasli poleteli nazaj v čarobni svet pravljic. Med predstavo lahko občinstvo sliši in vidi veliko klasične Disneyjeve glasbe in prizorov v madžarščini. Predstavo z glasbeno fontano Disney: Poletje zgodb si lahko brezplačno ogledate v Budimpešti, pri glasbeni fontani Margitsziget, vsak petek in soboto od 21.15 do 24. avgusta.

Vrtni kino pod zvezdami

Vrtni kino je tudi v prestolnici v svojem razcvetu, saj ni lepšega kot ob pokanju svežih pokovke pogledati dober film pod milim nebom. V Budimpešti si lahko v avgustu to odlično zabavo privoščite na več lokacijah, pravzaprav na nekaterih lokacijah, kot so park Bikás, trg Hunyadi in budimpeški vrt, lahko sodelujete v programu brezplačno!

Pojdite na brezplačen koncert na prostem

Skozi poletje je po vsej Budimpešti nešteto možnosti za brezplačno zabavo, ena izmed njih, če ne celo najbolj idealna lokacija, je PONTOON na bregu Donave. Tudi avgusta ne bomo brez razburljivih glasbenih večerov, izberite si še pred koncem poletja. Več o podrobnem programu si lahko ogledate s klikom TUKAJ!

Poletni večer v živalskem vrtu

Dvakrat v avgustu lahko preživimo prijeten večer v živalskem in botaničnem vrtu mesta. Prvič, 22. zvečer, se lahko v spremstvu upraviteljev živalskega vrta potepate po živalskem vrtu in po zaprtju spoznate zakulisje. Stavbe, ki jih podnevi ni mogoče obiskati, se odprejo tudi zvečer, zato naj radovedni avanturisti obiščejo ta večer. In v noči na 30. avgust ponovno odpre svoja vrata prestolniški živalski in botanični vrt, kjer obiskovalce pričakajo z razburljivimi programi, vredni tradicije preteklih let. Poleg razstavnega hranjenja, strokovnih vodstev in demonstracij lahko tisti, ki jih zanima živalski in rastlinski svet, spoznavajo pokrajino tudi ponoči.

Pojdite na plažo v zdravilišče ob jezeru okoli Budimpešte

Če ste se letos že kopali ob Blatnem jezeru in morda prišli tudi do jezera Tisa, potem velja razmisliti o možnostih v bližini Budimpešte, kjer lahko prijetno čofotate. Avgusta in v začetku septembra lahko še vedno pričakujemo čas za plažo, zato je vsekakor priporočljivo načrtovati izlet na plažo v toplice okoli Budimpešte. Tako lahko odkrijete celo popolnoma nove lokacije!