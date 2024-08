Naše najljubše avgustovske knjige: 6 knjig, polnih navdušenja za sproščujoč oddih

Avgust je še vedno mesec za plažo in nič ni boljšega kot sproščanje na plaži s knjigo v roki. Predstavljamo vam, kaj bomo brali na plaži!

Colleen Hoover: It Starts With Us – Začne se pri nas

Lily in njen nekdanji mož Ryle se ravno ustalita v ritmu skupnega varstva otrok, ko se Lily nenadoma ponovno sreča s svojo prvo ljubeznijo, Atlasom. Po skoraj dveh letih ločitve je Lily navdušena, da je za enkrat napočil pravi čas, da si skupaj ustvarita novo življenje.

In ko jo Atlas povabi na zmenek, takoj privoli. Vendar njeno navdušenje že v zarodku zatre misel, da je Ryle, čeprav nista več poročena, še vedno zelo pomemben del njenega življenja in da bo Atlasa Corrigana sovražila zaradi njegove prisotnosti v življenju njegove nekdanje žene in njune deklice. Z nama se začne se nadaljuje tam, kjer se je končala „razburljiva, pulzirajoča“ uspešnica Z nama se konča. Razkriva se vse več podrobnosti iz Atlasove preteklosti, spremljamo Lily, ki se spopada s svojim nekdanjim možem, hkrati pa se oklepa možnosti ponovne prave ljubezni, vse to pa je prežeto z romantiko, kakršno zna le Colleen Hoover. Najbolj pričakovano nadaljevanje leta!

Gyula Böszörményi: Primeri barona Ambrózyja VI – skrivnost Barnum

3. aprila 1901 se je v Budimpešti, glavnem mestu Madžarske, biseru monarhije, na zunanji ulici Kerepesi zbrala velika množica ljudi. V množici, ki je štela na tisoče ljudi, so bili ljudje vseh vrst in rangov, od pešakov do aristokratov. Ob 6.20 zjutraj je bilo vznemirjenje na vrhuncu. Množica nabrekne in policija se postavi v vrsto, da bi živčne ljudi potisnila nazaj. V tem trenutku na posebni stranski tir železniške postaje Cinkota pripelje prvi ogromen tovorni vlak, ki v Budimpešto pripelje potujoče „mesto“ ameriškega „kralja humbuga“ Barnuma in Baileyja na kolesih, The Greatest Show on Earth.

Jennifer L. Armentrout: kraljestvo mesa in ognja

Vse, v kar je Poppy kdajkoli verjela, je laž, vključno z moškim, v katerega se je zaljubila. In brez Deviške tančice ne ve, kdo v resnici je. Ve pa, da je zanjo nič ne ogroža tako zelo kot on. Temna ljubezen. Atlantski princ. Želi, da se Poppy bori proti njemu, in to je ukaz, ki ga z veseljem izpolni. Morda ga je ugrabila, vendar ga nikoli ne bo imela. Laž Casteela Da’Neera je tako očarljiva kot njegov dotik. Njegove resnice pa so tako čutne kot njegov ugriz. Toda Poppy lahko le prek njega doseže, kar hoče – najde svojega brata Iana. Sodelovati s Casteelom in ne proti njemu pomeni tvegati. A on jo preganja z vsakim vdihom in ji ponuja tisto, po čemer je od nekdaj hrepenela. A Poppy je preveč nepremišljena, preveč lačna, da bi se uprla skušnjavi.

Sara Gay Forden: Hiša Gucci – resnična zgodba o umoru, norosti, glamurju in pohlepu

Ali je Patrizia Reggiani leta 1995 dala ubiti svojega nekdanjega moža Maurizia Guccija, ker je ta zapravljal brezobzirno in brez zadržkov? Ali pa zato, ker se je njegova bivša, ki je živela razkošno življenje, želela poročiti z njegovo ljubico Paolo Franchi? Ali pa tega sploh ni storil? Sara Gay Forden nas v tej vznemirljivi zgodbi o zatonu, propadu in ponovnem vzponu dinastije Gucci popelje v zakulisje ter nam razkrije strasti, moč in ranljivosti največje modne dinastije našega časa.

Tina Turner: Moja ljubezenska zgodba

Naredila sem veliko nevarnih stvari in veliko nevarnih stvari so mi naredili drugi, vendar se je v zadnjem trenutku oglasil glas

mi je vedno sporočil, da je čas, da se rešim. Karkoli se mi je že zgodilo, vedno sem se rešila. Vsakič sem se povsem upravičeno odločil, da želim ostati živ. Ker sem morda tukaj z razlogom. Morda zato, da z vami delim svojo zgodbo. – Tina Turner

Colleen Hoover: Veriety

Pisatelj Lowen Ashleigh, ki se spopada s težavami in je na robu finančnega bankrota, dobi življenjsko ponudbo za delo. Mož avtorice uspešnic Verity Crawford jo prosi, naj zanj napiše zaključne epizode njegove serije uspešnic in nadomesti pisateljico, ki se je poškodovala v nesreči. Lowen pride v hišo Crawfordovih, da bi pregledala leta Verityjinih zapiskov in osnutkov ter upa, da bo našla dovolj gradiva za začetek dela. Toda v pisarni ga ne pričaka le kaos, temveč tudi avtobiografija, ki jo je napisala v največji tajnosti. Vsaka stran rokopisa vsebuje srhljivo izpoved, vključno z zgodbo o noči, ki je družini za vedno spremenila življenje. Lowen se sprva odloči, da rokopisa ne bo razkrila, saj bi njegova vsebina žalujočemu očetu povzročila še več bolečine.

Toda ko se njena čustva do njega okrepijo, spozna, da bi morda vendarle morala razkriti Verityjine umazane skrivnosti.