9 lahkotnih filmov in serij za blagodejne poletne večere na Netflixu in drugod

Nič ni boljšega za poletni večer, kot se sprostiti ob lahkotnem, zabavnem filmu, ki ne zahteva veliko razmišljanja. Tukaj so naši trenutno najljubši filmi z Netflixa in MAX-a!

Mother of the Bride (Netflix)

Predana mati odleti v letovišče na tropskem otoku na hčerkino poroko – le da odkrije, da je ženinov oče njen bivši, ki ga ni videla že desetletja.

Starstruck (MAX)

Dvajsetletna Jessie žonglira z dvema brezperspektivnima službama v Londonu in poskuša preživeti neprijetno jutro, ko zleze v posteljo s filmskim zvezdnikom.

Ticket to Paradise (SkyShowtime)

Dolgo razvezani par pusti ob strani nesoglasja, da bi preprečil hčerkino poroko na Baliju, vendar ju pustolovščina ponovno zbliža.

He’s Just Not That Into You (Netflix)

Življenja prebivalcev Baltimora se križajo, ko se prebijajo skozi labirint zapletenih in sodobnih odnosov, bodisi ljubezenskih bodisi prijateljskih.

Bridgerton (Netflix)

Medtem ko si vsaka debitantka prizadeva postati dragulj sezone, se med skrivnostmi in presenečenji iz skrivalnic prikaže dvojna življenjska mimoza.

Always Be My Maybe (Netflix)

Usoda po 15 letih združi Sasho, slavno kuharico, in Marcusa, glasbenika. Stara iskrica je še vedno prisotna, vendar se težko vključita v življenje drug drugega.

Geek Girl (Netflix)

Harriet, nerodna najstnica, se je vedno želela vklopiti v družbo. Toda ko jo odkrije znana londonska manekenska agencija, spozna, da morajo nekateri ljudje izstopati.

Anyone But You (MAX)

Beatrice in Ben se na koncu razideta zaradi nesporazuma po čarobnem prvem zmenku. Vendar se nepričakovano ponovno srečata na avstralski poroki.

Love Again (MAX)

Ženska pošlje romantična sporočila na stari telefon svojega pokojnega fanta. Pri tem nevede vzpostavi povezavo z novim lastnikom številke.