10 odličnih avgustovskih dogodkov in festivalov v najlepših pokrajinah naše države

Začeli so se zadnji tedni poletja, vendar ni treba biti žalosten, saj je avgust poln razburljivih programov in festivalov, ki vas bodo zabavno in dostojanstveno pospremili. Predstavljamo vam, česa ne smete zamuditi!

Ördögkatlan, Nagyharsány in okolica (30. julij – 3. avgust 2024)

Festival Ördögkatlan, eden najbolj znanih festivalov vseh umetnosti na Madžarskem, od leta 2008 vsako leto z velikim uspehom poteka v več mestih županije Baranya, kjer od 30. julija do 3. avgusta potekajo kulturni dogodki, od gledališča do literature in žive glasbe. Težko bi našteli vse zanimive dogodke in nadarjene umetnike, ki se bodo predstavili na festivalu, a za lažjo predstavo jih navajamo nekaj: 30Y, Péter Korniss, gledališče Katona József, Krisztián Nyáry, Analog Balaton, Nézőművészeti Kft., János Háy in številni drugi! Ne zamudite!

Jazz piknik Paloznak (1.-3. avgust 2024)

Na letošnjem jubilejnem Jazz Pikniku, ki bo potekal od 1. do 3. avgusta, bodo v Paloznaku tri dni v ospredju jazz, funk, pop in soul. Čez dan boste lahko uživali v glasbi na plesiščih, zvečer pa na štirih odrih, na katerih bodo nastopile domače in mednarodne zvezde. Festival, ki poteka v eni najbolj očarljivih vasi na severni obali Blatnega jezera, zagotavlja doživetje piknika in odlično vzdušje, zato kupite vstopnice še danes!

Piknik Kürtőskalács Summer, Tihany (2.-4. avgust 2024)

Na podlagi uspeha lanskoletnega Piknika s sivkinimi kruhki bo od 2. do 4. avgusta v sodelovanju z Lavender Tihany in Villa Pisky potekala Poletna zabava s sivkinimi kruhki, kjer bodo zvezde vikenda sivkine sladice iz sivkinih kruhkov. Na opornem zidu promenade Pisky boste lahko z nogami v globini, z rožičevim kolačem v roki, uživali v panoramskem razgledu. Lahko pa sedite na klopi v senci opatije ali celo ležite na travi. Na voljo so tri stojnice s pecivom iz rogov in dve veliki terasi. Program bo vključeval živo glasbo, predstavitev naravne kozmetike sivke Lavender Tihany in degustacijo kulinaričnih specialitet ter okusnih italijanskih jedi, osvežilnih pijač in koktajlov iz vile Pisky.

Debrecenski dnevi Vina in Jazza (8.-11. avgust 2024)

Med 8. in 11. avgustom se bo na Debrecenskih dnevih vina in jazza prek 67 kleti predstavilo vseh 6 vinskih regij in 22 vinorodnih okolišev Madžarske. Štiridnevne degustacije bodo potekale med listjem Nagyerdőja in na obali jezera Békás, saj bo vsako degustacijo spremljalo drugo vino, jazz in gastronomsko razburjenje. Na Debrecenskih dnevih vina in jazza se bodo na treh odrih predstavili najboljši jazzovski glasbeniki in skupine na Madžarskem: mladi jazzovski glasbeniki in izkušeni, znani jazzovski mojstri bodo na odru nastopili s skoraj 40 zasedbami, tako da bo vsak našel nekaj zase.

Vino, opojnost, Bénye (8.-11. avgust 2024)

Če si želite kulturnega in kulinaričnega doživetja, se med 8. in 11. avgustom odpravite v intimne vrtove Bénye. V teh nekaj dneh bodo literarni večeri, glasba in koncerti pretresli vsakdanje življenje te majhne vasi, češnja na torti pa bo neizogibna degustacija vin. Posebnost družinam prijaznega dogodka je, da lahko obiskovalci med obema prireditvama obiščejo vaške vinoteke in si privoščijo kozarec odličnega lokalnega vina, gastronomsko pustolovščino pa popestrijo z nebeškimi prigrizki. Seznam sodelujočih vinskih kleti najdete na spletni strani dogodka.

Festival Fekete Zaj, Mátrafüred-Sástó (15.-19. avgust 2024)

Kot običajno za Fekete Zaj bodo med 15. in 19. avgustom v Mátri prišle skupine iz različnih žanrov, med katerimi bodo koncertirali veliki madžarski povratniki, velika mednarodna imena in novinci, ki bodo v Zaj prišli prvič. Prvič v svoji 40-letni zgodovini bodo na Madžarskem nastopili legendarni The Jesus and Mary Chain, ki veljajo za eno najvplivnejših alternativnih rock/shoegaze skupin svoje generacije in najvidnejše osebnosti v britanski glasbeni zgodovini. Harakiri for the Sky, eni od pionirjev post-black metal gibanja, s svojimi melanholičnimi, a mogočnimi melodijami in kompleksnimi besedili, ki izžarevajo široko paleto jeze, v kateri se ni težko izgubiti, ustvarjajo vrzel. In to še ni vse!

Debrecenski karneval cvetja (15.-20. avgust 2024)

Eden najbolj znanih poletnih dogodkov v državi je dolgoletni Debrecenski karneval cvetja. Prvič je bil organiziran leta 1966 in požel veliko odobravanja, njegova priljubljenost pa se od takrat ni zmanjšala. Njegov uspeh je verjetno posledica nenehnega obnavljanja in vsako leto je letvica vedno višja: veliki koncerti, plesalci iz Ria in številna pisana presenečenja poživijo mesto. Med 15. in 20. avgustom je vrhunec prireditve seveda parada konj, okrašenih s tisoči pisanih cvetlic, ki jo je od letos mogoče spremljati s pokrite tribune.

Festival Strand, Zamárdi (22.-24. avgust 2024)

Letošnji Strand, eden najbolj pričakovanih glasbenih festivalov poletja, bo spet postregel s senzacionalno zasedbo. Na tridnevnem dogodku bo obala Blatnega jezera zaživela z mednarodnimi didžeji in nekaterimi največjimi imeni madžarske scene popularne glasbe, med njimi Azahriah, Halott Pénz, Beton.Hofi, Dzsúdló in Krúbi. Ne zamudite največjega avgustovskega festivala na Blatnem jezeru med 22. in 24. avgustom!

Zgodovinski karneval Savaria, Szombathely (22.-25. avgust 2024)

V Szombathelyju ni poletja brez simboličnega dogodka mesta, zgodovinskega karnevala Savaria. Zadnji konec tedna v avgustu mesto, odeto v praznične kostume, sprejme obiskovalce na kavalkarado zabavnih in izobraževalnih programov (koncerti klasične in lahke glasbe, predstavitve pristnega načina življenja, programi za otroke, predstavitve orientalskih plesov, obrtni sejem, ki spominja na srednjeveški vrvež). Najbolj spektakularen dogodek od 22. do 25. avgusta bo letos večerna parada skoraj 1 000 tradicionalistov in showmanov v kostumih, ki jo bodo naredili še bolj nepozabno s spektakularnimi nastopi.

Dnevi mladih v Szegedu (28.-31. avgust 2024)

Mesto sonca ima vsako leto način, kako zaključiti poletje. Letos se bodo Dnevi mladih v Szegedu (Coca-Cola SZIN) začeli 28. avgusta, do 31. avgusta pa bodo nacionalne in mednarodne zvezde v roke vzele mikrofon. Prizorišče dogajanja je Újszeged, območje kampa in apartmajev Szeged Partfürdő, kjer vse, ki se želijo sprostiti, čaka več odrov, programi SZIN, nebeški okusi in festivalsko vzdušje, kakršnega še ni bilo. Večina obiskovalcev festivala prihaja iz notranjosti države, zato je line-up bolj osredotočen na lokalne izvajalce, med nastopajočimi pa bosta tudi Zara Larsson in Armin van Buuren.