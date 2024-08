Torta dežele 2024: Tu so zmagovalne sladice! Madžarska torta 2024

Razglašeni so zmagovalci letošnje 18. izvedbe tekmovanja Tortája Nationale 2024. Tokrat bo torta „MÁKVIRÁG“, delo slaščičarja Alfréda Kovácsa iz Váca, postala zmagovalka madžarske torte leta. Ádám Novák in László Csonka, slaščičarja iz Szegeda, sta s svojo kreacijo „Zelena malina“ zmagala na tekmovanju za torto Madžarske brez sladkorja.

Madžarsko združenje slaščičarjev je letos že osemnajstič razpisalo natečaj „Madžarska torta“, s katerim so obeležili simbolični rojstni dan Madžarske, 20. avgust, ki je naš državni praznik.

Natečaj 2024 je bil razpisan na temo superživil, na njem pa so lahko sodelovale nove, kreativne torte z uporabo vsaj dveh od naslednjih domačih živil:

jagodičevje: borovnice, črni ribez, šipek, robide

žita, semena: konopljina semena, laneno seme, pira, proso

zelenjava: rdeča pesa, buče, korenje, sladki krompir

oljna semena: orehi, mandlji, bučna semena, lešniki.

Druge predlagane sestavine: rakitovec, borovnice, hruška, med, mak, kosmulja, jagoda, malina, suhe slive, modro grozdje, temna čokolada, oves.

Torta države leta 2024: MÁKVIRÁG

Zmagovalnemu slaščičarju Alfrédu Kovácsu (slaščičarna des Vonal – Vác) – ki se počuti kot „najbolj makov“ človek na svetu – torta vzbuja spomine na makovo testo, črni ribez, nabran na vrtu, in babico, ki mu ponuja sveže pečene piškote.

To je pravljična torta, v kateri se preigravajo odločilni okusi njenega otroštva. Mehki teksturi kreme iz bele čokolade se pridružijo trpek okus črnega ribeza, hrustljavost makovega biskvita iz mandljeve moke in hrustljavost hrustljavosti črnega sezama.

Mak, makovo olje, črni ribez in črni sezam! Sami po sebi so čudovite sestavine, ne le zaradi svojih stoletnih zdravilnih lastnosti, temveč tudi zaradi okusa. V tem pecivu je kremno-mehka tekstura harmonično usklajena s hrustljavo plastjo, sladki in trpki okusi pa so popolnoma uravnoteženi.

Zmagovalca na 2. in 3. mestu državnega kolača leta 2024:

Drugo mesto je zasedla torta „Rigófütty“ Sándorja Fodorja (Habcsók Cukrászda, Budimpešta), tretje mesto pa torta „Fekete gyöngy“ Ádáma Nováka in Noémija Domonkosa (REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged).

Torta države brez sladkorja leta 2024: Zelena malina

Zmagovalec letošnje torte brez sladkorja je „Zelena malina“, ki sta jo ustvarila Ádám Novák in László Csonka, slaščičarja v podjetju Reök Kézműves Cukrászda és Kávéház v Szegedu.

Torta je rdeča kot maline, zelena kot pistacije, elegantna kot vrtnice: zmagovalca sta se v svoji lahkotni kreaciji kot pena poigrala z barvami. Prijetno sladkost zelene pistacijeve pene dopolnjuje kislost živo rdečega malinovega želeja, še bolj posebna pa je rožnata voda. Pistacije hrustajo z belo čokolado in se v biskvitu pojavijo v obliki moke. Torta je okronana s svetlim malinovim želejem z rožno vodo in posušenimi cvetnimi lističi vrtnic.

Rezina „Zelene maline“ ima 232,4 kcal energije in 10,5 g ogljikovih hidratov, zato je dobra izbira za diabetike, priporočljiva pa je za vse, ki pazijo na sestavine, ki jih uživajo.

Tekmovanje za torto brez sladkorja na Madžarskem vsako leto organizira fundacija One Drop of Attention v sodelovanju z madžarskim združenjem slaščičarjev, in sicer vzporedno s tekmovanjem za torto na Madžarskem.

Kje lahko poskusite državno torto?

Od 19. avgusta lahko torte okusite na madžarski Ulici okusov na bazarju Várkert in v več sto pekarnah po vsej državi. Seznam pekarn, ki prodajajo torte od 17. avgusta, najdete na spletni strani www.cukraszat.net, seznam pa se bo do 19. avgusta dnevno povečeval.

Da bi zaščitili kakovost tort, bodo recepti javnosti na voljo šele od konca leta, do takrat pa jih bodo lahko izdelovali le člani panožnega združenja.