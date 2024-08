Morje rožnatih lotosov le streljaj od Budimpešte

Če se želite to poletje izogniti najbolj priljubljenim destinacijam in raziskati novo pokrajino, se

Če bi radi z vodenim ogledom območja izvedeli vse o cvetju, njegovem okolju in pomenu, se lahko poleti udeležite sprehoda z doživetji bambusa in lotosa, ki vam bo pričaral nepozabne trenutke.

Lotosov cvet, ki se iz blata izvije navzgor, je v vzhodni rastlinski simboliki simbol čistosti, zvestobe in ponovnega rojstva in velja za najsvetejšo rožo. Buda je med drugim upodobljen, kako sedi na lotosovem cvetu, premaga bolečino materialnega sveta in doseže razsvetljenje, tako kot se lotos dvigne iz umazanega, blatnega močvirja na vodno gladino in se pojavi s čudovitim cvetom.

Lotos je vodna rastlina subtropskega sveta starega sveta, ki ima v koreninah in listnem peclju prezračevalne prehode, po katerih se plazi v blatu. Njegovi veliki, zaobljeni listi, ki se dvigajo nad vodo, so prekriti z modrikasto sivo plastjo vodoodbojnega voska, tako da se voda ne prilepi nanje, temveč na njihovi površini tvori biserne kapljice. Njegovi majhni plodovi, „lotosova semena”, rastejo v razširjeni cvetni osi v obliki urha.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool