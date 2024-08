5 osupljivih jam v Bükku, v katerih oživijo starodavni svetovi

Če se boste potepali kjer koli v Bükku, boste skoraj zagotovo na svojem seznamu našli jamo v Bükku, saj je v divjih gozdovih gorovja skrita kar četrtina od 4146 jam v državi.

Jama Istállós-Kőki

Dolina Szalakja, ki je resnično družinam prijazna destinacija, je odličen kraj za otroke in odrasle, da se sprehodijo med najlepšimi zakladi Szilvasvarada. Čeprav je do jame Istállós-Kőni nekoliko strm vzpon, je to kratek pohod, v katerem lahko uživajo tudi najmlajši. Strm vzpon nadomestijo osupljivi panoramski razgledi skozi krošnje dreves, dokler ne dosežete vrha tega starodavnega naravnega čudesa. Jamo, ki je na 609 metrih nadmorske višine in globoka 45 metrov, si lahko ogledate iz jame Gloriett po serpentinasti pešpoti.

Jama Körös

Najvišje ležeča jama na Madžarskem je bila v ledeni dobi dom jamskih medvedov in levov, odlomki neolitske keramike, ki so jih našli med izkopavanji leta 1941, pa kažejo, da živali niso bile edine, ki so tu našle svoj dom. Zanimivost jame ni le v njeni zgodovinski vrednosti, temveč tudi v njeni starosti, saj gre verjetno za najstarejšo jamo v gorovju Bükk, ki je zdaj postala neaktivna izvorna jama.

In če bi se podali na stranico gorovja Körös, bi nas še vedno pričakal osupljiv pogled. Ko vstopimo v jamo na 932 metrih nadmorske višine, lahko skozi veliko strešno okno občudujemo zeleno listje dreves, ki se dviga iz skalnatega ostenja.

Jama Szeleta

Eno najpomembnejših in najbogatejših evropskih arheoloških najdišč v gorah, jamo Seleta, je leta 1906 odkril Ottokár Kadic, ki je odkril ostanke ljudi, ki so tu živeli pred 130 000 do 20 000 leti, in tako prvič dokazal prisotnost prazgodovinskega človeka na Madžarskem. Tu pa ni našel le konic kopij v obliki lovorjevih listov, temveč tudi kosti jamskih levov, volnatih nosorogov in artefaktov, ki dokazujejo prisotnost kulture Bábonyi-Seleta. Monumentalno dvorano jame si lahko ogledate s pomočjo svetilke, s skalnatega grebena nad odprtino pa se odpira čudovit razgled proti Lillafüredu.

Jama Balla

Jama Balla, ki se odpira na pobočju gore Balla na 566 metrih nadmorske višine, je zaradi prazgodovinskih najdb postala znana. V jami, ki je nastala v triasnem apnencu, so nekoč živeli jamski medvedi in hijene ter bizoni, značilna kamnita orodja, ki so jih našli, pa kažejo, da je bila v njej prisotna tudi zgodnja seletska kultura. Morda najzanimivejša od vseh najdb je lobanja otroka, starega približno leto in pol, ki jo je leta 1909 ob koncu ledene dobe odkril Jenő Heltai, vendar so bili tu najdeni tudi prvi človeški ostanki, znani kot prazgodovinski. Jamo, bogato z arheološkimi zakladi, je mogoče raziskovati na poti Kőbalta iz Répáshute.

Jama Udvar-kő

Nedaleč od Lillafüreda, v divjem gozdu Bükk, lahko obiščete edino sotesko na Madžarskem. Jama Udvar-kő, znana tudi kot Dantejev pekel, je vrtača s porušeno streho, njena jamska komora je prekrita s kalcitom in grahovim kamenjem, iz dvorani podobne komore pa se po steni spuščajo votline. Na globini 18-20 metrov pod površjem je jama hkrati nad in pod zemljo, s spektakularnimi skalnimi loki, ki vodijo do dna, in dih jemajočim razgledom z vrha.

Jama Esztáz-kői

Če iščete zaklade v trebuhu gore, se lahko potopite tudi v jamo Esztáz-Kői, ki je od Felsőtárkányja oddaljena 3,5 km. Ko se spustite v globino, lahko odkrijete čudesa fosilne ponorne jame s kremenčevimi tvorbami v triasnem apnencu in množico stalaktitov. Da pa je ogled jame resnično pustolovski, je dejstvo, da se lahko skozi čarobne jame sprehodite po neurejenih poteh brez uporabe električne razsvetljave. Zato jo je mogoče obiskati le z vodenim ogledom, ki ga organizira Narodni park Bükk za skupine z najmanj 5 in največ 9 osebami.