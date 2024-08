5 dih jemajočih morij in rudarskih jezer pri nas, ki jih je vredno raziskati

Naša dežela ima nešteto res posebnih naravnih bogastev, ki čakajo, da jih enega za drugim odkrijemo. Zdaj vam bomo predstavili nekaj čudovitih morij in rudniških jezer, ki jih lahko najdete med potovanjem po državi. Odkrijte jih vse!

Rudniško jezero Tarcali

Ob vznožju Nagy-Kopasz-hegy, le četrt ure vožnje od Tokaja, najdete čudovito turkizno rudarsko jezero Tarcali. Na tem območju so kopali andezit mnogo, mnogo let, zato je bilo tu nekoč kar nekaj kamnolomov in rudnikov, ki so po zaprtju napolnili območje z izvirsko vodo in padavinami – za svojo moč se lahko zahvalimo rudniškemu jezeru. današnji videz. In če smo dovolj uživali, se splača obrniti in se sprehoditi do 8,5 metrov visokega kipa Kristusa Áldója, ki je postavljen nedaleč stran in ponuja dih jemajočo panoramo.

Rudabányai orada

Jezero Rudabánya je eno najlepših območij okrožja Borsod, pohodnike pa pričakuje tudi kot najgloblje jezero v naši državi. Rudnik, ki je deloval na tem območju, so zaprli leta 1986, preostalo strugo pa je napolnila deževnica. Pogled na turkizno vodo je prav čaroben, to vzdušje pa le poveča barva sivih in rdečih skal, ki obdajajo jezero. Jezero je široko 80 metrov in dolgo 300 metrov, njegova globina pa je blizu 60 metrov. Naravoslovna pot nas vodi okoli rudniškega jezera in opozarja na lepoto edinstvenega okolja, ki je pred našimi nogami.

Rudniški ribnik Hegyesdi

Na dosegu roke Balatona, med Monostorapátijem in Tapolco, se skriva majhno naselje Hegyesd z očarljivim rudnikom. Potem ko se je nekdanje račje kopališče izsušilo, so v šestdesetih letih 20. stoletja na tem območju začeli kopati dolomit, po prenehanju rudarjenja pa je tu nastala 8-10 metrov globoka jama, ki jo je z leti počasi zapolnjevala pronicajoča kraška voda. . To je postalo rudarsko jezero Hegyesdi, ribiški raj z ognjišči, klopmi, mizami in stranišči na njegovih obalah.

Orada Megyer-hegy

Pogled na morje Megyer-hegy z okolico velja za eno najlepših naravnih čudes Madžarske, nekdanji kamnolom mlinskih kamnov pa ni le vznemirljiva izletniška destinacija, temveč skriva tudi zanimive geološke značilnosti. V jami rudnika se je nabrala precejšnja količina padavinske vode, zaradi česar je proizvodnja prenehala in so ga leta 1907 zaprli. Tako se je rodila danes priljubljena pohodniška točka: 6,5 metrov globoko, 4000 kubičnih metrov skupne mase, bleščeče modro jezero. Jezero samo po sebi ponuja impresiven pogled: vodno gladino prekinjajo 70 metrov visoke skalne stene, številne pohodniške poti pa poskrbijo za odkrivanje območja.

Jezero Közébánya, Salgótarján

Severovzhodno od Salgótarjána lahko pohodniški navdušenci najdejo izjemno posebno planoto. Del tega je jezero Közébánya, ki velja za edinstveno na Madžarskem ne samo v smislu estetike, ampak tudi v smislu favne jezera. Do roba rudnika pridemo po dolgih stopnicah, z vrha katerih se nam odpre osupljiv pogled na čudovito rudniško jezero pod nami. Posebnost jezera Közébánya je, da je njegova voda tako čista, da v njej živijo celo sladkovodne meduze, ki niso avtohtone v Evropi. Nekaj centimetrov dolga prozorna bitja so človeku nenevarna, poleg kakovosti vode pa jih je na to območje privabila višja temperatura od povprečja.