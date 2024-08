5 čudovitih krajev in zanimivosti v Celldömölku in okolici to poletje

Če se želite to poletje izogniti najbolj priljubljenim destinacijam in raziskati novo pokrajino, se odpravite v Podonavje, vključno s Celldömölkom in okolico, kjer vas čaka veliko zanimivih znamenitosti, očarljivih krajev za obisk in osvežujočih zdravilišč.

Vulkanski park Kemenes

Vulkanski park Kemenes je svoja vrata obiskovalcem odprl leta 2013 in je trenutno dom edine vulkanološke razstave v državi. Na skoraj 1.000 kvadratnih metrih je predstavljen vulkanizem na Zemlji na splošno, vulkani Karpatske kotline in Madžarske ter nenazadnje pet milijonov in pol let star bazaltni vulkan Ság Hill, ki se dviga nad Celldömölkom. Zato ni presenetljivo, da je bil objekt zgrajen prav tu, saj je v trebuhu pričujočega hriba zaradi rudarske dejavnosti od leta 1905 nastal edinstven umetni krater, ki je hitro pritegnil zanimanje raziskovalcev. V ogromnem kompleksu so na voljo številne razstave o vulkanih, zaradi sodobne zasnove in simulacijske sobe pa je zagotovljena nepozabna pustolovščina tako za mlade kot za starejše.

9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1.

Vulkanske kopeli

Jeseni leta 2005 je bilo odprto največje in najsodobnejše termalno kopališče v Kemenesalji, vulkanske terme, ki se nahajajo ob vznožju slikovite gore Ság. Odprto je vse leto in ponuja široko paleto bazenov, zdravilnih voda, jacuzzijev, savn in zunanjih doživljajskih bazenov, v katerih vsakdo najde nekaj zase. Na zunanjem območju, ki je na voljo poleti, lahko obiskovalci uživajo v otroškem bazenu s tobogani, otroškem bazenu in zunanjem doživljajskem bazenu ter igrišču za odbojko na mivki in rokomet.

9500 Celldömölk, Sport utca 8.

Ság-hegy

Hrib Ság, znan kot nenavadna izletniška destinacija, je ostanek vulkana, ki je izbruhnil pred 5 milijoni let, na plasti tufa iz vulkanskega prahu, ki je padel z vulkana, pa se je lava usedla v bazaltno kamnino. Do območja vodi dobro urejena učna pot, na kateri se lahko seznanite z zgodovino nastanka gore ter njenim bogatim rastlinskim in živalskim svetom. Z vrha gore si lahko ogledate, kako je gora nastala, in tudi atmosfersko gričevnato pokrajino Transdanubijske regije.

Jezero Joó

Marsikdo ne bi nikoli uganil, kakšno očarljivo kopališče se skriva v majhni vasici Marcalgergelyi, čeprav rekreacijski kompleks, ki se razprostira na velikem območju, ponuja široko paleto rekreacijskih možnosti. Očarljiva peščena plaža je kot nalašč za družine, s slamnato senco in ležalniki ob čistem jezeru. Poleg čofotanja so vam na voljo tudi otroško igrišče, kamp in kamp s samopostrežnim bifejem s slastnimi prigrizki.

9534 Marcalgergelyi, 7/3 Hrsz.

Muzej Sághegyi

Sprehodite se po gori in odkrijte muzej Sághegy, razstavo v nekdanji transformatorski hiši bazaltnega rudnika, ki pripoveduje o zgodovini Sága od nastanka gore do današnjega rudarjenja. Interaktivna razstava ponuja tudi bližnji pogled na naravno in kulturno zgodovino pokrajine, del arheološke dediščine Sága, zgodovino rudarstva in vinogradništva. Poleg otrokom prijazne razstave je na voljo tudi kamniti park z učno potjo okoli muzejske stavbe.

9500, Celldömölk, Hrib Ság