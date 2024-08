Novosti v Budimpešti: 8 lokalov, ki jih morate avgusta preizkusiti v prestolnici

Odpravite se na gastronomski izlet po Budimpešti v avgustu in odkrijte novo odprte lokale v prestolnici. Tukaj je nekaj mest, ki jih morate poskusiti!

Roller Budapest

Najnovejša pridobitev na ulici Kazinczy je Roller Budapest, ki vas bo popeljal naravnost v nebesa rolanja. Lokal se je odprl pred kratkim in vsak dan lahko poskusite sveže pripravljene, okusne zvitke, vključno z drobljenim piščancem z veliko omake, govejimi zvitki s kumaricami, svinjskimi zvitki s še več omake ter celo z jelenjo klobaso in brezmesnimi različicami. Ne smemo pozabiti na druge dobrote: različne hot doge in razbeljene burgerje v dveh različicah. Poskusite njihove dodatne omake!

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 11.

Hyggelig specialty cafe & gallery

Anita Püspök, sodobna abstraktna slikarka, je pred kratkim odprla galerijo, kjer lahko združite zanimanje za kakovostno kavo in umetnost. Intimna kavarna je idealen kraj za srečanje s prijatelji ali zmenek, saj je resnično čaroben in prijeten prostor, kjer lahko stopite skozi vrata in se znajdete v prefinjenem domu kavnih specialitet in umetnosti.

1085 Budimpešta, József körút 64.

Hearty Vegan Cakes

Podjetje Hearty Vegan Cakes je svojo prvo trgovino odprlo spomladi leta 2021, vendar je sčasoma postala premajhna, zato so se morali preseliti v večje prostore. V tem času je veliko ljudi vzljubilo njihove nebeške, privlačne veganske torte, ki jih zdaj lahko poskusite v ulici Veres Pálné v okrožju V. Kakovost tort je popolnoma zagotovljena zaradi lastnikove predanosti tortam, ki jih lahko z zaupanjem okušajo tudi gostje z občutljivostjo na hrano.

1054 Budimpešta, Veres Pálné utca 40.

Zsiráf Tranzit

Le streljaj od jezera Feneketlen boste naleteli na enega od starih in novih lokalov v prestolnici, Zsiráf Tranzit, ki se je odprl na mestu Tranzit Art Café. Restavracija, ki je bila prvotno preurejena iz potniškega salona, je znana po svoji edinstveni obliki, to poletje pa bo avtobuse za dolge razdalje zamenjala z udobno teraso in nebeškimi picami. Kot običajno v Tranzitu bodo v prostoru še naprej potekali kulturni dogodki, razstave in, upamo, celo vrnitev neodvisnega gledališča.

1114 Budimpešta, trg Kosztolányi Dezső, Bukarešta

Stifler Garden

V središču mesta Zugló, poleg Arene, se je pred nekaj tedni odprl sončen vrt Stifler Garden. Prijeten prostor je idealen za sproščeno pozno kosilo, cenovno ugodno kosilo ali romantično večerjo, na eni od treh kul teras pa je prostor tudi za priložnostna druženja s prijatelji. Strešna terasa je na voljo za posebne priložnosti, pokrita steklena terasa je zimski vrt, zunanja terasa pa je zeleni prostor z žarom in koktajl barom to poletje.

1143 Budimpešta, Stefánia út 1.

Ida Bistro

Za tiste, ki v vsakdanjem življenju iščejo klasične avstro-ogrske okuse miru, bodo domače jedi nedavno odprtega bistroja Ida Bistro prava poslastica. Piščanec s papriko, skutni cmoki ali cezarjeve drobtine? Okusi domačega okolja bodo prisotni v vsakem grižljaju in postreženi do popolnosti. Super ponudbo dopolnjujejo posebni osvežilni koktajli, ki vam bodo zagotovo polepšali avgustovske dni.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 6.

Kolibri Budimpešta

V Budimpešti je bil pred kratkim po zaslugi podjetja Kolibri dodan nov dodatek k nagrajeni ponudbi ročno izdelanih sladoledov. Sladoledi so na voljo v klasični in veganski različici, pri čemer lahko zaprosite za preliv ali pa svojim slastnim dobrotam dodate celo kokosov čips! Poskusite jih na najnovejši prijetni terasi v Budi!

1013 Budimpešta, Lánchíd utca 11.

Marumba

Potovanje po domači kuhinji lahko nadaljujete v restavraciji Marumba, ki se je odprla na ulici Raven Street. Poleg domiselno oblikovane notranjosti želijo gostom spregovoriti v jeziku sodobne kuhinje Karpatske kotline in prikazati raznolikost in, če želite, ironijo naše regije. Kot sodobna domača restavracija strežejo znane priljubljene jedi, hkrati pa predstavljajo povsem nove okuse in vtise nekdanje monarhije. S svojim ustvarjalnim kuharskim mojstrom Oliverjem Heiszlerjem črpajo navdih iz lokalnih, transilvanskih, slovaških, srbskih, čeških in slovenskih tradicij, sam pa je opravil temeljito zbiranje izročil ljudske kuhinje, kar je zanesljiv pokazatelj uspeha.

1075 Budimpešta, Holló utca 1.