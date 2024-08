7 skrivnostnih puščavskih cerkva v deželi, kjer oživi srednji vek

Na vasi, uničene v turškem svetu, spominjajo puščavske cerkve na meji, ki med svojimi zidovi hranijo stotine let polnih zgodb. Ne glede na to, ali gremo na vzhodni ali zahodni konec države ali celo v južne in severne predele, lahko skoraj povsod najdemo nekdanjo cerkev, kjer skozi ruševine drsijo duhovi preteklih časov.

Ruševine cerkve v Nagykeszi, Gyepükaján

Ruševine cerkve v Gyepükajánu, zelo majhni vasici s komaj 400 prebivalci, so bile verjetno zgrajene v XII-XIII stoletju. Zgrajena je bila v 19. stoletju in posvečena v čast sv. Petru, kot piše v posestnem opisu iz leta 1346. Vendar je vas skupaj s cerkvijo živela le nekaj sto let, saj so jo uničili Turki. Zato je Gyepükaján XVI. stoletju se že omenja kot zapuščena vas, kjer so v blatu stale le še razvaline cerkve. O objektu, ki je domnevno služil tudi zaščitni funkciji, ni veliko podatkov, zato lahko ogled objekta, ki so ga sčasoma obogatile divje hruške, pusti domišljijo.

Puščavska cerkev Haraszti, Herencsény

Enoladijska cerkev z gotskimi elementi, ki se v pisnih virih prvič pojavlja leta 1322 in stoji na hribu na zahodni strani Herencsényja, se imenuje tudi turška cerkev, luteranska cerkev in mala kašča. Številna imena niso naključna, saj je stavba skozi stoletja opravljala številne funkcije.

Po nekaterih domnevah je XVII. Na začetku 20. stoletja – ko je Haraszti postal popolnoma nenaseljen – so Turki stavbo prenovili in v njej zgradili bogoslužno hišo. Drugi zgodovinski podatki dajejo sklep, da je XVIII. V začetku 20. stoletja je evangeličanska družina Sreter uspela obnoviti cerkev za prebivalce, ki so se naselili na njihovem posestvu. Prvi vir o kašči izhaja iz leta 1847 in zagotovo lahko vemo, da je stavba temu namenu služila z manjšim obvozom vse do osemdesetih let prejšnjega

stoletja.

Ruševine cerkve Guti, Nyíradony

Na meji Nyíradonyja zgodovino največjega sosednjega gozda Velike nižine ohranjajo ruševine romanske cerkve Gúti, ki segajo v 13. stoletje. je bila zgrajena v stoletju. Čeprav nas danes na nekdanjo resničnost spominjajo le njene ruševine, zgodbe okoli stavbe živijo z nami še danes. Tako legenda o tajnem podzemnem sistemu, ki so ga domnevno uporabljali tudi razbojniki, še vedno kroži od ust do ust.

Gozdnato okolje ni znano le po svojih skrivnostih in slikoviti lepoti, ampak tudi po zlatu, ki ga skrivajo duhovniki na tem območju. In če bi šli na lov za zakladom, potem bi po legendah lahko vse to počeli v res posebnem okolju, polnem zdravilne energije.

Stolp Csonka, Soltszentimre

Cerkev v divjini na meji Soltszentimre in Csengőd, ki je bila zgrajena v XI.-XII. so bile zgrajene v stoletju. Temu je služil tudi stari rimski stražni stolp, tako da lahko v njegovem obzidju še danes vidite rimske opeke, na zgradbi pa lahko odkrijete tudi rimske in gotske značilnosti.

Če osvežimo suhoparna dejstva, lahko razkrijemo še, da je po govoricah tukaj izgubil življenje sin kralja sv. Ištvana, princ Imre, v spomin na katerega so postavili cerkev. Še več, pravijo tudi, da na dan Imrejeve smrti, drugega septembra, ob točno določenem času sončni žarki prodrejo skozi dvojno okno zahodnega stolpa, ki kaže točno lokacijo kneževe smrti v svetišču.

Puščavski stolp Somogyvámos, Somogyvámos

Na južni obali Blatnega jezera je klin sredi dolgih žitnih polj iz 12. stoletja. stoletja zidana cerkev, ki je po nekaterih domnevah nekoč v času Árpáda pripadala vasi Csopak. Stavba v romanskem slogu je bila skozi stoletja večkrat prezidana, tako da na primer njen poznoromanski in zgodnjegotski stolp nakazujeta, da so vitezi templjarji verjetno delovali v regiji. In nekatere legende nam pripovedujejo, da je bil Koppányjev sin Kupa položen v eno od sten cerkve.

Cerkev v divjini Pótharaszt, Csévharaszt

Pótharaszti, ki je v preteklosti veljal za posebno bogato, je okoli 14. stoletja zgradil svojo cerkev iz peščenjaka v gotskem slogu. ob koncu XV stoletja Zgrajena je bila v začetku 20. stoletja sredi njiv v današnjem akacijevem gozdu. Danes vidimo le njeno zahodno steno, včasih pa je tu stala 13 m dolga stavba, katere ladjo je s severne strani povezovala kapela. Iz izkopavanj na tem območju med letoma 1997 in 1998 vemo tudi, da se pod gotskimi zidovi skrivajo zidovi romanske cerkve. Med sprehodom po skrivnostni ruševini si lahko ogledate tudi ostanke srednjeveškega in novoveškega pokopališča ter grobišča.

Cerkev v divjini Markaz, Markaz

Pred stotimi leti so na planini Markazi živeli svoj naporen vsakdan živinorejski pastirji, njihova vas znotraj nekdanjega zemeljskega obzidja pa ni mogla brez zanje najpomembnejše stavbe, cerkve. Domnevno XIII. ob koncu 14. stoletja župnijska cerkev ustanovljena v začetku stoletja

bila je skromna zgradba s polkrožnim svetiščem, h kateremu so kasneje prizidali kapelo. Ostanke te zgradbe so obiskovalci lahko videli do leta 1962, ko so njene kamne uporabili za gradnjo vasi. Po tem, zaradi izgradnje rezervoarja Markazi leta 1968, je preostale ruševine popolnoma prekrila voda. Če pa imamo srečo, je ob nizki vodi še danes videti nekaj kosov nekdanje cerkve.