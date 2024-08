Festival Dunajski ovinek brezplačno prihaja z razburljivimi programi v juliju

Če iščete nepozabno doživetje za konec tedna, se odpravite v mesto Vác, kjer festival Vác World ponovno ponuja odličen program dogodkov.

Sedite na vlak, sedite za volan ali celo skočite na kolo in v samo pol ure boste v najbolj romantičnem mestu v dolini Donave, kjer bo od 19. do 21. julija potekal že 30 let največji brezplačni vseslovenski umetniški festival v državi.

Festival Váci Világi Vigalom, ki poteka že 31. leto, je postal eden najbolj impresivnih poletnih dogodkov na tem območju, zato ne preseneča, da vsako leto v očarljivo mestece privabi vse več obiskovalcev.

Festival tri dni ponuja družinske dejavnosti, zanimive razstave, koncerte klasične glasbe in ulico obrtnikov, dan pa zaokrožijo veliki koncerti in ulični ples. Seveda je na voljo tudi cel dan gastronomskih užitkov, zato si je vredno ogledati široko paleto dejavnosti, ki so na voljo.

Koncerti bodo potekali na značilnih prizoriščih v mestu, na odru pa bodo v treh dneh nastopila velika imena, kot so Majka, Tankcsapda, Bagossy Brothers Company in Gyula Deák Bill.

Za več informacij in podrobne programe kliknite tukaj in obiščite spletno stran festivala Váci Világi Vigalom.