7 znamenitosti v Kiskunfélegyhazi, ki jih ne smete zamuditi

Kiskunfélegyháza je znana po platanah, ki krasijo njene ulice, ter po kulturnih in zgodovinskih znamenitostih. Mesto Kiskunság s številnimi umetniškimi deli v čast spominu na Sándorja Petőfija in Ferenca Móraja ima na desetine znamenitosti.

Cerkev Device Marije iz Sarlósa

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Sarlósu ali Stara cerkev, zgrajena v baročnem slogu sredi 17. stoletja, se nahaja v središču mesta. Cerkev, katere vitek stolp krasi trg, je okrašena v baročnem, rokokojskem in neoklasicističnem slogu nemških mojstrov. Poleg notranjosti cerkve lahko po dogovoru obiščete tudi cerkveni stolp, od koder se razprostira panoramski pogled na mesto, njegove dragulje in okoliško pokrajino.

6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 1.

Muzej Kiskun

Kiskunfélegyháza in okoliško podeželje sta ohranjena v muzeju Kiskun, ki se nahaja v kompleksu baročnih stavb. Poleg ilustrativnih razstav vam pri raziskovanju zgodovine kraja pomagajo tudi interaktivna doživetja in postavitve na prostem. Po ogledu razstav si velja ogledati še spominski hiši Sándorja Petőfija in Ferenca Móraja, ki sta povezani z muzejem in imata številne povezave z mestom.

6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.

Hiša Labod

V središču mesta, na Trgu svetega Janeza, najdete posebno lepo snežno belo stavbo z labodom na pročelju. Labodja hiša je spomeniško zaščitena stavba, ki je stara več sto let in v kateri je zdaj sedež mestne knjižnice. Neoklasicistična stavba z arkadami ni izjemna le z arhitekturnega, temveč tudi z literarnega vidika, saj je Petőfijev oče István Petrovics tu nekoč najel mesarski stol. Labodja hiša je prvotno služila kot gostilna, pivnica in mesnica, ki je pozneje odstopila mesto trgovinam in skladiščem.

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.

Spominski kip Sándorja Petőfija

Leta 2022 je mesto praznovalo 100. obletnico postavitve kipa Sándorja Petőfija. Bronasti kip je bil prvotno postavljen v Segesváru, vendar so ga zaradi prve svetovne vojne kmalu preselili v Budimpešto. Kip je nazadnje našel dom v Kiskunfélegyházi, na trgu nasproti Labodje hiše, ki je povezana s Petőfijevim očetom, in bil odkrit ob stoletnici pesnikovega rojstva.

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.

Mlin na veter Pajkos-Szabó

Na dvorišču muzeja Kiskun, kjer se nahaja mlin na veter, ki je edinstven v državi, je vredno preživeti malo več časa. Posebnost mlina Pajkos-Szabó je, da je edini od nižinskih mlinov na veter s spodnjim pogonom, ki se je ohranil. Dotrajan mlin na veter so najprej razstavili, avgusta 1961 pa so ga prenesli na dvorišče muzeja, kjer so ga ponovno sestavili. Mlin na veter je ohranil svojo izvirnost tako zunaj kot znotraj, zato ga je ob obisku vredno raziskati do zadnjega kotička.

6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.

Termalni park Félegyháza

Terme Félegyháza ponujajo čudovito zabavo in nenazadnje popolno osvežitev za obiskovalce od blizu in daleč. Terme, zgrajene na vročem izviru s temperaturo 47 °C, vam pozimi pomagajo pri regeneraciji, poleti pa ponujajo drevesa v senci in bazene s hladno vodo. Za ljubitelje aktivne sprostitve zdravilišče ponuja družinske, otroške in zunanje bazene ter finsko savno, bazen za potop, parno kopel in Kneippov bazen.

6100 Kiskunfélegyháza, Blaha Lujza tér 1.

Vodnjak na trgu pred staro cerkvijo

Leta 2020 je bilo mestno središče Kiskunfélegyháza prenovljeno do najmanjših podrobnosti in od takrat je bogatejše za čudovito znamenitost. Na trgu pred Staro cerkvijo je zdaj mestna fontana, ki se ob večerih koplje v svetlobi. Vodnjak, ki tudi v vročih poletnih mesecih ponuja spektakularno svetlobno predstavo, je priljubljen med domačini in obiskovalci ter je odličen kraj za večerni sprehod ali ogled znamenitosti.

6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér