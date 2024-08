5 neverjetnih botaničnih vrtov in botaničnih vrtov na Madžarskem, ki si jih morate ogledati

Na Madžarskem lahko najdete več čudovitih botaničnih vrtov ali botaničnih vrtov, kot so jih imenovali v starih časih, ki so bili ustanovljeni za predstavitev različnih rastlin in izobraževanje ljudi o njih. Obiščite jih in občudujte edinstvene rastlinske vrste!

Botanični vrt SZTE, Szeged

Botanični vrt v Szegedu, ki ga vzdržuje Univerza v Szegedu, je odprt za javnost in študente za namene izobraževanja in raziskovanja. Vrt je bil ustanovljen po selitvi univerze iz Cluj-Napoce v Szeged, mesto pa je univerzi v Szegedu podarilo veliko zemljišče za ustanovitev vrta. Obsežno območje botaničnega vrta vključuje tudi posebnost, Vrt tropskih metuljev, kjer lahko iz razdalje roke opazujete redke tropske metulje. Med našim izletom si bomo od blizu ogledali 10 vrst metuljev in skoraj 400 čudovitih primerkov.

Sredi poletja je ribnik z lotosom v zeliščnem vrtu običajno v cvetju in je vreden ogleda. Če se želite udeležiti vodenih sprehodov in drugih tematskih dejavnosti, svoj obisk časovno uskladite z dnevi lotosa, ki bodo potekali 27. julija.

6726 Szeged, Lövölde út 42.

ELTE Füvészkert, Budimpešta

Prvi in najbolj priljubljen botanični vrt v Budimpešti je nedvomno botanični vrt ELTE, ki je del Univerze Eötvös Loránd v 8. okrožju. Zbirka približno 12.000 rastlinskih vrst je z leti pridobila mednarodno slavo. Na Madžarskem je vrt postal priljubljen, ko ga je Ferenc Molnár izbral za glavno prizorišče svojega romana Fantje z ulice Pál. Od leta 2006 je vrt posebna izobraževalna enota ELTE in objekt kulturne dediščine, zelena površina v središču Budimpešte, kjer se lahko umaknete od hrupa prestolnice.

25, Illés u., 1083 Budimpešta.

Bertényi Miklós Füvészkert, Visegrád

Botanični vrt Bertényi Miklós v Visegrádu je manj znana destinacija, vendar je vredno raziskati ta čudovit skriti zaklad v vsakem letnem času. Zgodovina botaničnega vrta sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je navdušeni študent gozdarstva Gyula Eőry v okviru svoje diplomske naloge na tem območju poskusno zasadil sestoje črnega bora, macesna, smreke in duglazije v bližini avtohtonih drevesnih vrst. Zdaj mednarodno priznan zeliščni vrt je idealen kraj za prijeten sprehod in polnjenje baterij, tudi s štirinožnim družinskim članom.

2025 Visegrád, Arboretum Bertényi Miklós (vhod s hriba Telgárthy)

Nacionalni botanični vrt, Vácrátót

1. maja 1961 je v kraju Vácrátót svoja vrata odprl lokalni botanični vrt, ki mu dolgujemo najbogatejšo zbirko živih rastlin na Madžarskem. V letih, ki so sledila, je območje doživelo številne spremembe, na prelomu tisočletja pa je bila nedavno vzpostavljena učna pot, na kateri so tu in tam postavljene informativne table, ki vam bodo pomagale bolje spoznati naravo. Poleg stalnih razstav so na voljo tudi vodeni tematski sprehodi, na katerih se lahko seznanite z redkimi rastlinami, živalskimi vrstami in zanimivo zgodovino tega zelo obiskanega vrta.

2163 Vácrátót, Constitution Road 2-4.

Botanični vrt Sopron (univerzitetna zbirka živih rastlin)

Lepo urejen vrt obkroža stavbo Univerze v Sopronu in je za ljubitelje narave na voljo za brezplačno raziskovanje. Zbirka rastlin, ki je zaščitena od leta 1978, ima 16 postaj, na poti pa so veverice, jeleni in divje race. Če ste v Sopronu, ne smete zamuditi tega zelenega otoka sredi mesta, kjer boste našli na tisoče redkih rastlinskih vrst.

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.