Poletni obraz Esztergoma: 8 zanimivih znamenitosti in dejavnosti v glavnem mestu Podonavskega ovinka

Le uro vožnje z vlakom ali avtomobilom od Budimpešte ponuja Esztergom, znan tudi kot prestolnica Podonavskega ovinka, veliko edinstvenih doživetij. Tukaj so sestavine za nepozaben poletni oddih!

Aquasziget

Leta 2005 so v središču Esztergoma dokončali enega najsodobnejših zdraviliških kompleksov na Madžarskem, termalne, doživljajske in zdraviliške terme Aquasziget. Aquasziget z 11 bazeni je razdeljen na štiri dele: doživljajsko kopališče, svet dobrega počutja, hamam in spa območje. Poleg notranjih in zunanjih toboganov so na voljo tudi otroško igrišče, igrišče za odbojko na mivki, najsodobnejša fitnes soba in terasa za peko na žaru, kar zagotavlja, da lahko vsak član družine najde storitev, ki mu najbolj ustreza.

2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 5.

Jezero Palatinus

Jezero Palatinus, ki ga domačini imenujejo tudi jezero Dorogi, s travnatimi in peščenimi obalami dolguje svoje ime kopalcem, ki so prihajali iz prestolnice, saj so mnogi verjeli, da je voda rudniškega jezera, ki upravno pripada Esztergomu, tako osvežujoča kot voda znamenitega kopališča na plaži na Margaretinem otoku. Na kristalno čisti, modrozeleni obali jezera so na voljo potapljaška baza, izposoja čolnov in vodnih koles, igrišča za odbojko, rokomet in nogomet na mivki, kopalcem pa so na voljo tudi garderobe, sanitarije in okrepčevalnice.

Izlet z ladjo v Esztergom

Ni vam treba zlomiti banke, da bi z družino in prijatelji pluli po čudoviti pokrajini! Rečna potniška ladja MAHART PassNave, ki pluje na relaciji Esztergom-Szob-Zebegény, je opremljena s klimatiziranimi kabinami, bifejem in brezplačnim širokopasovnim brezžičnim internetom ter vsako soboto in nedeljo dvakrat na dan pluje skozi ovinek Donave, potnikom na krovu pa ponuja edinstven razgled. Križarjenje, ki je prijazno psom, vključuje vse znamenitosti odseka Donave Estergom, od bazilike do slikovitega razgleda na Zebegény preko mostu Maria Valeria.

Esztergomska tržnica

Lani odprta tržnica Esztergom se nahaja v osrčju zgodovinskega mestnega jedra in ne pritegne pozornosti le zaradi kakovostnega in zanesljivo dobavljenega blaga, temveč tudi zaradi tedenskih in mesečnih tematskih dogodkov, dejavnosti za otroke in delavnic. Na tržnici, ki nadaljuje srednjeveško tradicijo sejmišča in živahnega zbirališča skupnosti, je na voljo prekajeno meso, hrustljavo pecivo, siri, zelenjava, med in ocvirki, pa tudi pisano cvetje in sveže pripravljeni kruhki.

2500 Esztergom, Simor János utca 26-32.

Čudoviti kraji za obisk v Esztergomu

Ljubiteljem narave ni treba iti daleč, če želijo uživati v izletu, ki je prijeten tako za oči kot za srce. Dolina Búbánatvölgy (dolina Búbánat), skrita med hriboma Szamár in Hosszú, na primer kljub svojemu imenu ni depresivna, bližnje otroško igrišče pa je priljubljeno med obiskovalci z večjimi družinami. Iz Búbánatvölgyja vodi strma pot do bližnjega križa Hideglelős, od koder je čudovit razgled na Donavo in peščene otoke, ki so posejani po reki.

Malo naprej, na južnem obrobju mesta Esztergom, se nahaja hrib Kis-Strázsa, ki je dobil ime zaradi svoje strateške vloge pri obleganju mesta leta 1595 in na katerem se nahaja ena najbolj edinstvenih razglednih točk v državi. Čeprav je dostop do vrha svetilnika možen le po predhodni najavi, je razgled z vrha vreden telefonskega klica!

Odlični programi v Esztergomu v avgustu in septembru

MCC Fest (1.-3. avgust 2024)

Letos bo od 1. do 3. avgusta že četrtič potekal festival MCC Fest, na katerem bodo mladi lahko uživali v najboljši madžarski popularni glasbi ter priznanih madžarskih in mednarodnih izvajalcih in mnenjskih voditeljih. Lani se je prireditve udeležilo približno 47.000 obiskovalcev, ki so lahko izbirali med 120 odrskimi programi, se srečali z 250 strokovnimi govorci in 100 razstavljavci. Cilj je, da bi festival podobnega obsega letos gostili v Esztergomu.

Dnevi Szenta Istvána v Esztergomu (17.-20. avgust 2024)

Ekipa, ki stoji za Dnevi svetega Štefana v Esztergomu 2024, je pripravila večji, obsežnejši in bolj pester program kot kdaj koli prej. Mesto, znano tudi kot prestolnica Podonavskega ovinka, bo od 17. avgusta do dneva našega državnega praznika gostilo fantastične predstave in vrhunsko kulinariko. Naša slavna kraljeva rock opera Štefan Kralj bo na koncertu uprizorjena 19. avgusta v režiji Pála Fekeja, medtem ko bosta Bálint Gájer in Budimpeštanski jazz orkester nastopila 20. avgusta. Prizorišče: Elizabetin park na obrežju Donave.

Maria Valeria Tek na smučeh in hoja (28. september 2024)

Esztergom bo 28. septembra prav tako gostil športni dogodek. Tek Mária Valéria Híddfutás és Gyaloglás (Tek Marije Valérije v krosu in hoji) bo letos potekal že dvaindvajsetič in naj bi privabil več tisoč ljudi z obeh strani mostu Mária Valéria.