Najbolj atmosferičen muzej na prostem v državi to poletje ponuja pester program

Največji in najbolj znani madžarski etnografski muzej na prostem bo vse poletje ponujal nepozabne zanimivosti in razburljive programe.

Szentendre Skanzen, ki je leta 2000 prejel nagrado za muzej leta, ponuja obsežno območje in edinstvene lokacije, na katerih lahko odkrivate, kako so živeli ljudje v nekaterih delih starega madžarskega podeželja.

Szentendrei Skanzen ni le kraj, kjer lahko mestni vrvež zamenjate za podeželsko idilo, temveč tudi zagotovljeno doživetje potovanja skozi čas, kjer se lahko sprehajate od ene regije do druge ter z dotikom in občutkom spoznavate ljudsko arhitekturo, stanovanjsko kulturo in način življenja naše države.

Osrednja zbirka je bila ustanovljena leta 1967, da bi predstavila ljudsko kulturo, arhitekturo in običaje Madžarske 18. in 19. stoletja, z leti pa se je Skanzen obogatil s številnimi novimi enotami, razstavnimi prostori in interaktivnimi prizorišči.

Največja novost zadnjih let je območje, ki zajema devet regij Transilvanije, kjer si lahko obiskovalci poleg transilvanskih vasi ogledajo tudi meščane Szeklerlanda, meščanskega sveta z začetka 20. stoletja.

Skanzen je postavljen na velikem zelenem prostoru, kjer lahko uživate v popolnem miru in tišini med hišami s slamnatimi strehami ter raziskujete različne pokrajine peš ali celo z miniaturno železnico. Številna interaktivna prizorišča ponujajo veliko možnosti za načrtovanje celodnevnih dejavnosti, staromodne pekarne, restavracije in vinoteke pa so odličen način za polnjenje baterij.

Poletne dejavnosti v kraju Szentendre Skanzen

Szentendre Skanzen je znan po razburljivih prireditvah, in čeprav je na voljo veliko dejavnosti skozi vse leto, je zaradi obsežnega zunanjega območja odlična destinacija tudi poleti.

Letos ni nič drugače, saj so med ponujenimi dejavnostmi tudi kolesarske vožnje in delavnice, zvečer pa se na atmosferičnem zunanjem odru Skentenzen odvijajo številni zanimivi večerni dogodki, koncerti lahke in klasične glasbe ter projekcije vrtnega kina za otroke in odrasle.

Največji dogodek sezone bo potekal 19. in 20. avgusta, ko bo v okviru meseca Marijinega vnebovzetja predstavljena raznolikost ženskih življenj in poti, ki temeljijo na običajih kmečke družbe in odražajo izzive današnjega časa.