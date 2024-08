7 osupljivih cerkvenih ruševin, ki jih lahko odkrijete po vsej državi

Izbrskali smo zaklade preteklosti in vas opozorili na sedem osupljivih cerkvenih ruševin, ki jih je vredno obiskati vsaj enkrat.

Razrušena cerkev v kraju Zsámbék

Le streljaj od Budimpešte je eden od zakladov mesta Zsámbék, očarljive kotline na okoliškem podeželju, razvalina cerkve iz 13. stoletja. Prvotno premonstratenski samostan in cerkev, ki je bila večkrat spremenjena in obnovljena, je delno uničil močan potres leta 1700. Nekdanja bazilika v poznoromanskem in zgodnjegotskem slogu je še vedno veličasten pogled ne le od zunaj, temveč tudi od znotraj, z veličastnimi stenami in okrasjem.

2072 Zsámbék, Corvin János u.

Razrušena cerkev v Ciku

Na obrobju vasi Cikó, vasi s 1.000 prebivalci v okrožju Tolna, najdete lokalno znamenitost Máriaszéplaki, nekdanje ime vasi, ki jo je Mihály Vörösmarty imenoval “žalostna ruševina Schönlak”. Kapelica, ki jo mnogi imenujejo preprosto cerkev v ruševinah Cikó, je bila zgrajena v romanskem slogu v času vladavine Géze II. Dvonadstropna in triladijska cerkev, ki je nekoč stala na tem mestu, je bila v času svojega največjega razcveta in še danes velja za kraj velikega čaščenja in romanja.

7161 Cikó, Táncsics Mihály u.

Ruševine cerkve Ecséri, Kővágóörs

Na obrobju mesta Révfülöp, a le streljaj od Kővágóörs, lahko občudujemo ruševine cerkve Ecséri, enega najpomembnejših spomenikov arhitekture iz obdobja Árpád. Cerkev je bila zgrajena v romanskem slogu v 12. in 13. stoletju z uporabo rdečega peščenjaka, značilnega za Blatno gorovje. Triladijska kapela je bila skupaj z vasjo uničena med turško okupacijo, vendar so njene ruševine vredne raziskovanja in občudovanja na izletu.

8254 Kővágóörs

Ruševine cerkve v Avasi, Szigliget

Ruševine cerkve Avasi v kraju Sigligeti, ki jih mnogi poznajo kot stolp Csonka, so med najstarejšimi stavbami v vasi. Enoladijska cerkev, zgrajena na ostankih rimske stavbe, je začela propadati že v 15. stoletju, med turško okupacijo pa se je stanje stavbe še poslabšalo. Ker ni bila nikoli obnovljena, so domačini njene kamne raztresli, vendar je legenda o kamniti gomili, pritrjeni na ruševine cerkve, še vedno živa.

8264 Szigliget, Réhelyi út 67.

Stolp ruševin Somogyvámos

Puščavniška cerkev Somogyvámos s svojim edinstvenim razgledom in vzdušjem je stolp, ki sega do neba med pšeničnimi polji na obrobju vasi. Cerkev na južni obali Blatnega jezera, zgrajena v 12. stoletju v romanskem slogu, je bila nekoč svetišče zdaj pozabljenega naselja, imenovanega Csopak, tako kot severna obala. Srednjeveška cerkev je pozneje podedovala ime sosednjega naselja Somogyvámos in 800 let pozneje še vedno ponuja posebno doživetje vsem obiskovalcem.

8699 Somogyvámos, Ihász dűlő

Nagykeszi cerkveno dvorišče, Gyepűkaján

Vsaka cerkev je edinstvena, vendar cerkvi v Gyepűkajánu, vasi s komaj 400 prebivalci, ne manjka posebnosti. Nastanek cerkve sega v 12.-13. stoletje, pomanjkanje oken pa je verjetno imelo tudi zaščitno funkcijo. Čar cerkve, ki stoji v zelo mirnem okolju, ujeta v mehko naročje narave, le še poveča divja hruška, ki raste v ladji skoraj do višine stolpa.

8473 Gyepükaján

Cerkev Marijinega vnebovzetja, Dörgicse

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Dörgicsu je ena od najbolj atmosferičnih cerkvenih ruševin v blatnem višavju. Spomenik je največji in najbolj spektakularen v kraju Dörgicse, ki so ga nekoč sestavljala tri naselja, sicer pa je bogat tako s cerkvami kot z razvalinami. Ob pogledu na ogromne kamnite zidove in romanska dvojna okna lahko premišljujete o zakladih preteklosti ter se sprostite, oddahnete in uživate v pokrajini.

8244 Dörgicse