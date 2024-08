Odkrijte veličasten grad na stičišču gora Vértes in Bakony

Leta 1810 je impozantni grad ponovno stresel potres, potem ko so glavno stavbo in gospodarska poslopja povezali z obokanim zaprtim hodnikom, s takrat zgrajeno kamnito ograjo pa so oblikovali ograjeno dvorišče. Takrat je bila posneta slika gradu, ki jo lahko vidimo še danes.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool