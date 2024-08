13 vznemirljivih kinematografskih premier, ki jih lahko pričakujete v drugi polovici leta 2024

Poletje se bliža koncu, zato se kino sezona vrača z nekaj nepogrešljivimi premierami! Psihološki triler režiserja filma Breaking Bad, Brad Pitt in George Clooney v zabavni komediji, nadaljevanje ene najboljših animiranih zgodb zadnjih let in še več!

Past (premiera 1. avgusta 2024)

Oče svojo najstniško hčerko odpelje na koncert. Za hčerko je to večni spomin, za očeta pa nekaj ur s svojim otrokom. Je to vse? Niti ne. Na stadionu je namreč Mesar, dolgo iskani serijski morilec, ki je vedno pred policisti. FBI ve zanj. Stavbo so obkolili, povsod imajo kamere in odločeni so, da nihče ne bo odšel brez temeljitega pregleda. Past je zaprta. Mesar je znotraj. Z nekaj deset tisoč najstnicami in njihovimi starši. Še en sijajen triler scenarista in režiserja M. Nighta Shyamalana (Šesti čut, Nepremagljivi, Prelomiti veter) je v kinematografih! (InterCom)

It Ends With Us – Z nami se konča (premiera: 15. avgust 2024)

Lily (Blake Lively) začenja novo življenje. Imela je težko otroštvo, v katerem je marsikaj pozabila, vendar je premagala vse slabe stvari, se preselila v Boston in je pripravljena na novo, srečno življenje. Vedno si je želela imeti svojo trgovino in zdaj se ji bo to morda le uresničilo. In če to ne bi bilo dovolj, spozna prijaznega moškega, ki je prijazen, lep in razgledan – in seveda se zaljubi. Toda intenzivna sreča je začasna. Lily se znajde ujeta in se ne more rešiti. Njena preteklost jo dohiti in naredi vse napake, pred katerimi je bežala. Poskuša se osvoboditi. Bori se in se poskuša prebiti skozi zelo težke situacije. Ima srečo, da sreča starega prijatelja, ki bi ji lahko pomagal. Toda najtežjo odločitev mora sprejeti sama. Če lahko… (InterCom)

Črna pika (premiera: 19. september 2024)

Žegnanje otrok in neskončni govori na slovesnosti ob odprtju šolskega leta. Značilni vonj okusne enolončnice in žgane mopove vode v jedilnici. Desetletni Palkó (Paul Mátis), ki se je iz Berlina preselil domov, je presenečen nad vsakdanjikom običajne madžarske šole. Zares ga razume le teta Juci (Anna Mészöly), učiteljica na začetku šolanja, ki pa je prav tako žrtev institucionalnega sistema, ujeta v hišniško kulturo. Film Črna pika, ki mestoma teži h groteski in nadaljuje orkestrsko tradicijo, je nastal kot neodvisna produkcija v sodelovanju z več domačimi producenti.

Wolfs (premiera: 19. september 2024)

Obstaja človek, ki vam bo pomagal v vseh težavah. Pride ponoči, se ne predstavi, ne govori. Zakrije sledi, odstrani trupla, se otrese policistov. Če poznate njegovo telefonsko številko, se ne boste nikoli znašli v težavah. Ko ga prestrašena ženska pokliče na pomoč, pride tihi mož (George Clooney), prinese vrečo za trupla, pištolo in denar. Loti se dela. Nato pride drugi moški (Brad Pitt). Ima enako službo, je prav tako profesionalen in vedno dela sam, tako kot drugi moški. Ker nimata kaj početi, sta volka samotarja prisiljena sodelovati pri reševanju problema trupla in številnih potepuških drog.

Megalopolis (premiera: 26. september 2024)

Francis Ford Coppola, režiser trilogije Krstni oče in zdaj Apokalipse, že štiri desetletja zaman prepričuje hollywoodske studie, naj financirajo njegov grandiozni projekt. Na koncu je žrtvoval velik del osebnega premoženja, da bi posnel največji film svoje kariere. V Megalopolisu je vizija razkošnih in visokih nebotičnikov Novega Rima pravo nasprotje. Napredno razmišljanje ambicioznega in vizionarskega arhitekta Cesarja Catilina (dvakratni nominiranec za oskarja Adam Driver) je postavljeno nasproti oblastniškemu in pohlepnemu igranju župana Franklyna Cicera (Giancarlo Esposito).

Lepattanó (premiera: 26. september 2024)

Za Kálmána (Péter Scherer) nogomet na gumbe ni otroška igra, ampak resen šport. S svojo ekipo se pripravlja na evropsko prvenstvo. So obsedeni, sveti norci nogometa na gumbe, titani z zlatimi prsti “nogometa na kure”. Imeli bi resne možnosti za uvrstitev, vendar so bili v zadnji minuti kvalifikacij iz finančnih razlogov diskvalificirani. Njihovo življenje je v krizi, saj so izgubili najdragocenejšo stvar v svojem življenju. Toda nepričakovana rešitev pride, ko milijarder (Patrick Duffy) na njihov račun pomotoma nakaže 100 milijonov forintov. Čeprav vesta, da denar ni njun, ju preveč mika, saj jima bo omogočil uvrstitev na evropsko prvenstvo … Lepattanó je čustvena športna komedija o zmotljivosti, ljubezni, vztrajnosti in poklon fantastični madžarski igri nogometa na gumbke, ki jo obožujejo mnogi med nami.

Joker: Dvojna norost (premiera: 3. oktober 2024)

Najbolj nori zapornik psihiatrične bolnišnice Arkham, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), za rešetkami čaka, da sodišče odloči o njegovih zločinih. Vendar je njegova največja kazen on sam: še naprej se spopada s svojo razcepljeno osebnostjo. Potem pa se mu zgodi nekaj povsem osvobajajočega: v sebi najde tisto, česar zunaj ni nikoli našel – pravo ljubezen (Lady Gaga). In glasbo, ki je vedno utripala v njem … Temne, umazane ulice Gotham Cityja znova napolnita kaos in nasilje. A vse, kar si želijo, je to, kar si želijo tudi vsi drugi v mestu: ljubezen, razumevanje in plamene.

Grof Monte Cristo (premiera: 17. oktober 2024)

Edmond Dantès je mlad mornar, ki je po krivici obtožen izdaje. Brez sojenja in brez nadaljnjega je zaprt v svojem gradu If, trdnjavi na otoku blizu Marseilla. Po dolgih letih ujetništva mu uspe pobegniti in se v osebi grofa Monte Crista maščevati tistim, ki so ga krivo obtožili (ADS Films)

Venom – Zadnji pohod (premiera: 24. oktober 2024)

Eddie Brock (Tom Hardy) je živel precej srečno življenje. Imel je dekle, službo … potem pa je na Zemljo prišla pošast z uničujočim apetitom iz vesolja in ga izbrala za svojega gostitelja. Od takrat je Eddie osamljen, trpinčen… in nepremagljiv. Ko se znajde v težavah, se pošast v njem pojavi in neusmiljeno požre napadalce. Pri tem pa povzroči veliko zmedo. Toda morda obstajajo sovražniki, ki so za supermočnega Venoma prevelik zalogaj – z njegovega lastnega planeta ga najdejo njegovi vrstniki, prispejo na Zemljo in seveda ni usmiljenja. Z lahkoto bi lahko uničili celoten planet.

Gladiator II (premiera: 14. november 2024)

Na nadaljevanje Gladiatorja smo morali čakati kar 24 let, a dan je napočil: Gladiator II v režiji Ridleyja Scotta je v kinematografih od novembra. V filmu, v katerem igra Paul Mescal (Normalni ljudje, Bilo je neko poletje), igrajo svetovne zvezde, kot so Pedro Pascal, Connie Nielsen in Denzel Washington. Zgodba spremlja Lucija, ki se v areni bori za svoje življenje, potem ko sta ga strmoglavila kruta brat in sestra Karakala in Geta.

Futni mentem (premiera: 21. november 2024)

Vera (Dorottya Udvaros) in njen mož (Imre Csuja) skupaj izpolnita seznam stvari, ki jih potrebujeta. Ko njen mož nepričakovano umre, ostane le še en izziv. Odloči se, da bo izpolnila svojo zadnjo željo in skupaj s hčerkama (Rozi Lovas, Réka Tenki, Beatrix Trill) v štafeti preteče maraton. Majhna težava je, da nobena od njih ni fizično in psihično pripravljena na tek. Nova romantična komedija Gáborja Herendija (Nekaj Amerike, Kincsem, Toxikoma, Madžarski potepuh) prihaja v kinematografe z zvezdniško parado!

Red One (premiera: 26. november 2024)

Na Arktiki je skrivno oporišče. Varuje jo posebej usposobljena služba, nadzorujejo jo visokotehnološki pripomočki, zaposluje pa jo ena sama, osredotočena in ciljno usmerjena ekipa. Toda na srečo to niso ne vojaki, ne dezerterji in ne tajni agenti. So škrati. Njihov šef pa je Božiček (J. K. Simmons), ki – pa naj bo še tako dobrodušen – ima razlog za previdnost. Zato ima vedno zvestega pomočnika, najboljšega škrata na svetu, trdega Dwayna Johnsona. Ko nekdo vdre pod zasneženo kupolo in ugrabi Božička, se mora podati za njim. Toda najpomembnejši dan v letu se hitro bliža, zato v pomoč povabi civilista, kul lovca na ljudi Chrisa Evansa.

Vaiana 2. (premiera: 28. november 2024)

Po nepričakovanem klicu svojih prednikov raziskovalcev Vaiana vodi svojo posadko na veliko potovanje, z njo pa gre seveda tudi Maui. Pot jih bo vodila v oddaljene predele Oceanije, po davno izgubljenih vodah, kjer se bodo podali na pustolovščine, o katerih Vaiana ni niti sanjala.