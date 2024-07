Turneja po Budafokovi kleti se vrača avgusta z bleščečimi poletnimi programi

3. avgusta bo priljubljeni ogled kleti Budafok ponovno ponudil peneče doživetje, ko se boste odpravili v Budafok.

Če radi srkate šampanjec in hkrati uživate v razburljivih dejavnostih, 3. avgusta ne zamudite ogleda kleti Budafok! Pravi biser programa je Šampanjsko poletje, ohlajeno v ledu v Törleyju!, kjer boste lahko spoznali skrivnosti priprave šampanjca in seveda poskusili slastne mehurčkaste pijače.

Ekskluzivna degustacija šampanjca

Na ta poseben dan se lahko udeležite ekskluzivnega vodenega ogleda kleti tovarne šampanjca Törley, kjer boste spoznali postopek izdelave penine, od trgatve grozdja do stekleničenja.

Po ogledu kleti lahko poskusite ohlajena peneča vina iz linije Törley in se seznanite z zgodovino in skrivnostmi proizvodnje penečih vin. Večer in vzdušje ob degustaciji šampanjca bo zaokrožila glasba v živo, za katero bo poskrbela skupina Kőkóla.

Gastronomska doživetja na najvišji ravni

3. avgusta bodo le 30 minut iz središča prestolnice na voljo gastronomska doživetja in tradicije. Zato ne zamudite te edinstvene priložnosti, da odkrijete vinsko dediščino Budimpešte in uživate v pestrem kulturnem programu.

V hladnih kleteh vinskih kleti bodo potekale zanimive degustacije: v kleti Szeleshát s tradicionalno degustacijo Szekszárd, sommelier Gergely Bitai s pestrim madžarskim izborom 6 lotov, Károly Daróczi z edinstveno degustacijo novozelandskih vin in gurmansko večerjo, klet Skupnosti z vini iz lokalnih kleti in klet Taverna z degustacijo 5 lotov z naslovom Summer Delights. Na voljo bo tudi klet penečih vin Sauska z vodenim ogledom kleti in tremi kozarci penečega vina od 15. ure dalje.

Dejavnosti za vso družino

Avgusta lahko družine obiščejo Muzej spominov na jamska bivališča, Dvorišče Magdolna in njegove sprehode po lokalni zgodovini, Zračni greben in naselbinsko hišo Kultikum.

Istega dne si boste lahko ogledali tudi zgodovinsko serijo sodov v vinogradniškem mestecu Záborszky Cellar: različne vrste sodov, mojstrovine rezbarjev, ostanke nekdanje vinogradniške in sodarske obrti.

Pripeljete se lahko z avtomobilom ali javnim prevozom, vendar ne pozabite, da bodo od mestne hiše (1221 Budapest, Városház tér 11.) vsako uro od 15. ure naprej vozili brezplačni avtobusi za 6 do 8 oseb, ki vas bodo pripeljali na program.