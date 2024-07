Tiste soparne poletne noči: 8 vznemirljivih filmov, ki bodo posladkali poletje

Pred vami je 8 osupljivo vznemirljivih filmov iz ponudbe Cinego, ki vam bodo posladkali poletne noči. Poleg tega je naročnikom konec julija na voljo 50% popust, podrobnosti na koncu članka!

Kako seksati?

Klubi, zabave, pijančevanje in seveda neskončni zmenki. Tri najboljše prijateljice, Tara, Skye in Em, se poleti po srednji šoli podajo v nočno življenje Malie, grškega obmorskega mesta, polnega mladih. Trojica upa na najboljše in najbolj intenzivno poletje v svojem življenju, vendar se ne zaveda teže svojih odločitev. Molly Manning Walker je s svojim prvim režijskim prvencem povsem zasluženo osvojila glavno nagrado sekcije Un Certain Regard 76. filmskega festivala v Cannesu: Od prve minute How to Have Sex rohne s tako velikansko energijo, kot navdušen najstnik. Film avtentično predstavi brezskrbno, skoraj brez pravil življenje mladih, medtem ko pod bleščečo površino koplje v globino čustvene in spolne ranljivosti generacije Z.

Demon Lover (18+)

Med dvema podjetjema poteka neizprosen boj. Cilj: zavzetje pornografskega trga. Diane (Connie Nielsen) je vohunka za Mangatronics. Ko si pridobi zaupanje svojega šefa, mu uspe narediti nadaljevanja virtualne spolne igre z Demonloverjem. Ravno ko začutite, da ste se popravili, se situacija nepričakovano obrne. Izkaže se, da ni edina industrijska vohunka v organizaciji, Diane je pod močjo Demonloverja. Bori se za življenje in neopazno pobegne iz virtualnega sveta, v katerem je živel.

Narava ljubezni

Sophia, štiridesetletna profesorica filozofije, je že deset let v zanesljivi zvezi s Xavierjem, s katerim na svet gledata podobno. Njun vsakdan je okrog otvoritev razstav, bralnih večerov in neskončnih prijateljskih večerij. Ko je privlačni mojster Sylvain zadolžen za prenovo njune nove počitniške hiše, se ženski svet obrne na glavo in znajde se v strastnem razmerju s spolno neustavljivim moškim. Kako fizični delavec z vsakim tresljajem v metropolitanskem okolju sprejme navidezno dobrodošlico, a v resnici nakazuje superiornost? In ali bo Sophia našla skupni jezik s Sylvainovimi prijatelji? Ali bo novo razmerje preživelo nastale izzive?

Tujec ob jezeru (18)

Franck preživlja dneve na obali jezera, kjer moški srečajo moške. Spozna skrivnostno in nekoliko grozljivo Michelle, v katero se slepo zaljubi. Ko človeka najdejo mrtvega, Franck in Michel hitro postaneta osumljenca, a ne glede na nevarnosti nadaljujeta svoje strastno in nevarno razmerje. Tujec ob jezeru je erotični triler o dejanjih in njihovih posledicah, ki jih povzroča spolna želja.

Mlada in lepa (18)

Sedemnajstletna Isabelle (Marine Vacth) – katere letnik prikazuje film – je članica popolne, a vsaj povsem povprečne družine. Njegovi starši in brat ga imajo radi, z vsemi je v dobrih odnosih in mu dajejo vso finančno in duhovno podporo, ki jo potrebuje. Potem ko je med počitnicami izgubila nedolžnost, se odloči uporabiti svoje telo za služenje denarja. Film Françoisa Ozona je portret mladega dekleta v štirih letnih časih in štirih pesmih. Od prvega spolnega prebujenja do odkrivanja ljubezni do iskanja sebe.

Seks in psihoanaliza

Sibyl, uspešno terapevtko in amatersko pisateljico, obišče lepa mlada igralka Margot, ki želi s pomočjo psihologa rešiti svoje osebne težave. Na snemanju filma se je dekle zapletlo v neodgovorno in burno razmerje z Igorjem, igralcem glavne vloge, ki je tudi partner režiserja filma. Sibyl je vznemirljiva tema zelo všeč: odloči se, da bo za nekaj časa prekinila obiske svojih pacientov, se popolnoma posvetila pisanju in zgodbo razvila v roman. Ko spoznava ljubezenski trikotnik, je priča vedno več vrtoglavim nasprotjem in spletkam, vznemirjajo pa ga tudi dolgo zakopani spomini na lastno preteklost. Ko ga Margot za zadnji del snemanja povabi na italijansko plažo, se dogajanje nenadoma vrtoglavo pospeši, meje med

resničnostjo in domišljijo pa se vse bolj brišejo …

Služkinja (18+)

Služkinja se dogaja v Koreji v tridesetih letih prejšnjega stoletja, v letih japonske okupacije. Denarja lačni lopov najame mladega žeparja, da postane služkinja japonske ljubice in mu pomaga priti do njenega denarja. V posebej zapleteni zgodbi se počasi uresničujejo erotične fantazije dveh lepih žensk, udeleženci ljubezenskega trikotnika pa morajo izbrati, na čigavo stran se bodo postavili v bitki, polni interesov. Film Parka Chan-wooka (Oldboy) ni pritegnil pozornosti le s svojo zgodbo, bogato s preobrati, ampak tudi z visoko umetniško kakovostjo.

Nevarna privlačnost

Adrienu, čednemu in privlačnemu nekdanjemu plesalcu, je kariero prekinila nesreča z motorjem. Moški preživlja dneve na francoski rivieri in se skuša uveljaviti kot pisatelj, medtem ko sreča nekdanjo filmsko zvezdo, zelo bogato Marto, ki skuša na vse načine razvajati svojega mladega ljubimca. Toda kljub bleščečim zabavam in morju denarja si Adrien želi več. Ko spozna lepo in nebrzdano Margot, ki je mojstrica manipulacije, kujeta hudič načrt.