Mednarodni okusi v Budimpešti: 5 odličnih restavracij, ki vas popeljejo v drugo državo

Raznolikost Budimpešte je nesporna, kar se odraža tudi v gastronomiji na več mestih. Če želite to poletje poskusiti nove okuse in obiskati drugo državo brez potovanja, poskusite naslednja mesta!

Nicaragua Cafe Brunch

Nikaragva je pred kratkim odprla svoja vrata na najbolj barviti ulici v Újbudi, barvitem Bartóku. Navdihnjen z izkušnjami sedemčlanske družine László v Nikaragvi, lokal v Budimu podnevi spominja na zahodno obalo Karibov s pristno opremo, novovalovskimi kavnimi specialitetami in nebeškimi, delno srednjeameriškimi zajtrki, ki včasih tudi postrežejo kot glavne jedi, vključno s posebnimi buritosi, nikaragvskimi skledami in avokadovim toastom, ob večerih pa gostom postrežejo okusne koktajle, mocktaile in seveda nikaragevske rume.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 21.

Arhitekt Pitpit

Še eno enoto ekipe španskih tapas barov Padrón najdete na ulici Ötpacsirta. Ime Arquitecto Pitpit se nanaša tako na sedež Združenja madžarskih arhitektov (arquitecto), kjer je tudi nova restavracija, kot tudi na samo ulico Ötpacsirta (pitpit). Neokrnjeni španski tapasi in vina niso edini razlog, zakaj se je Arquitecto Pitpit hitro prikradel v srca ljudi: pristno gastronomsko izkušnjo naredi nepozabno zaradi neskončno atmosferičnega notranjega dvorišča palače Almássy.

1088 Budimpešta, Ötpacsirta utca 2.

Indigo Express

Za tiste, ki iščejo resnično pristne indijske okuse v prestolnici, Indigo Express ponuja rešitev. Veriga restavracij je nedavno odprla svoja vrata na novi lokaciji, Nyugati tér, kjer lahko uživate v dobrotah tradicionalne indijske kuhinje po razumnih cenah na preprost delovnik ali na poti, ne da bi morali čakati na hrano. Hitra prehrana z najbolj edinstvenimi

okusi v sodobnem okolju. Poskusite sami!

1065 Budimpešta, Nyugati tér 1.

Gelateria Pomo D’oro

Če iščete pravi italijanski sladoled, potem se odpravite na ulico Arany János! V Gelaterii Pomo D’oro so sladoledi izdelani po skrbno varovani italijanski recepturi, z uporabo kakovostnih sestavin, ki ustvarjajo občutek sprehoda po prijetnem italijanskem mestu. Končni rezultat je nebeško kremast sladoled, iz katerega lahko tedensko preizkušamo čisto nove okuse, zato se mu vedno splača vračati.

1051 Budimpešta, Arany János utca 12.

Mala tirolska kavarna

XVI. Kavarna Kis Tirol Café je odprla svoja vrata poleg okrožne družine prijazne restavracije in gostilne Kis Tirol, kjer lahko vse leto uživate v edinstvenem alpskem vzdušju. Prijetno vzdušje družinske kavarne je posledica dejstva, da sta lastnika navdušena nad smučanjem, zato stilske poteze, značilne za Alpe, odmevajo tako znotraj kot zunaj. Naš širok izbor vključuje omlete, šunko in jajca, zajtrk s šampanjcem, lahke in zdrave jedi ter bavarske specialitete. Sedite v kavarni ali na terasi in se sprostite ob skodelici okusne, sveže mlete kave!

1161 Budimpešta, ulica Batthyány 74.