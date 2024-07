Vodnjak Margitsziget očara javnost z novo, brezplačno Disneyjevo predstavo

To poletje se je v Budimpešti odprlo vse več in boljših novih mest, od katerih smo najbolj

Med predstavo lahko občinstvo sliši in vidi veliko klasične Disneyjeve glasbe in prizorov v madžarščini. Predstavo z glasbeno fontano Disney: Poletje zgodb si lahko brezplačno ogledate v Budimpešti, pri glasbeni fontani Margitsziget, vsak petek in soboto od 21.15 do 24. avgusta.

To poletje bo Disney razveselil javnost s posebno predstavo fontan. Spektakularna fontana, prepletena s svetlobno in vodno igro, bo zagotovo odlično doživetje za otroke, medtem ko bodo odrasli poleteli nazaj v čarobni svet pravljic.

Pred kratkim je v Budimpešto prispela resnično čudovita produkcija, zahvaljujoč kateri lahko obiskovalci uživajo v brezplačni Disneyjevi predstavi vsak petek in soboto zvečer v Margitsziget Zenélő Szökőkút do 24. avgusta.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool