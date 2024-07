5 na novo odprtih vrtnih prostorov v Budimpešti za poletno večerno sprostitev

To poletje se je v Budimpešti odprlo vse več in boljših novih mest, od katerih smo najbolj atmosferske vrtne prostore zbrali v šopek za malo poletne večerne sprostitve.

ISOLA Budimpešta

Zahvaljujoč ISOLI nam ni treba teči vse do Blatnega jezera, če želimo obujati spomine na neponovljiva, družabna poletja. Kulturno-družbeno počivališče je maja odprlo svoja vrata na konici Népszigeta, v okolju starih dreves, v nekdanji umetniški koloniji. Čeprav teh nekaj besed ni dovolj za opis ISOLE, saj je prostor razstavni prostor, ustvarjalna delavnica, salon pohištva, sprehajališče in koncertni prostor hkrati. Zaklad Népsziget se nenehno gradi, lepša in širi, a nekaj je gotovo, že zdaj je najboljša oaza za našo poletno siesto.

1138 Budimpešta, Népsziget út 9.

Zappi Napoletana

Zappi Napoletana, odprt pod naslovnico EASY na Széll Kálmán tér, ima nekaj za vsakega ljubitelja pice. Kot že ime pove, imajo tukaj glavno vlogo testeninski koluti v neapeljskem slogu: od klasične margerite, do mamljive funghi e tartufo s tartufovo kremo, do rikota-pistacijevega čudesa Rick & Morty, izbiramo lahko med ducatom pic v skupaj. V skladu s pristnim vzdušjem je na meniju pijač nekaj tipičnih italijanskih koktajlov, kratkih pijač in dolgih pijač, v katerih lahko uživate tudi na senčnem vrtu EASY, ki spominja na oazo.

1024 Budimpešta, Széll Kálmán tér 9.

Furmint Budimpešta

Pravi skriti biser najdete, če iz živahne ulice Andrássy út zavijete na čisto novo teraso Furmint Budapest na notranjem dvorišču, kjer vas bo pričakalo izjemno prijazno osebje. Prijeten zunanji prostor ni vreden obiska le, če ste ljubitelj vina, saj vas tukaj čaka široka izbira okusnih koktajlov, kave in limonad. Poudarek je še vedno na madžarskih vinih, zato boste tukaj zagotovo našli nove favorite!

1061 Budimpešta, Andrássy út 36.

Žirafa Transit

Le streljaj od jezera Feneketlen se nahaja eden od starih in novih lokalov v prestolnici Giraffe Tranzit, ki se je odprl na mestu Tranzit Art Café. Gostinska enota, ki je bila prvotno preurejena iz potniške čakalnice, je med domačini znana po svoji posebni obliki, od letošnjega poletja pa namesto medkrajevnih avtobusov tu goste čaka prijetna terasa in rajske pice. Kot smo že vajeni od Tranzita, se v kraju še naprej vrstijo različne kulturne prireditve in razstave, upamo pa, da se bo sem vrnila tudi kakšna samostojna gledališka predstava.

1114 Budimpešta, Kosztolányi Dezső tér, Bukarest utca

Stiflerjev vrt

V osrčju Zuglója, poleg Arene, so pred nekaj tedni odprli sončni vrt vrta Stifler Garden. Prijetno mesto je idealna izbira, če iščete prostor za obilen brunch, poceni kosilo ali romantično večerjo, ena od treh hladnih teras pa bo zagotovo prostor za sproščeno druženje s prijatelji. Strešno teraso lahko uporabljate za posebne priložnosti, pokrita steklena terasa vas očara kot zimski vrt, zunanja terasa pa vas to poletje pričakuje v zelenem okolju z žar pultom in koktajl barom.

1143 Budimpešta, Štefánia út 1.