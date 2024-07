Vrtni prostor Budimpešte, obdan z zelenim parkom v vrtu Horváth, vas pričakuje z ledeno mrzlimi poletnimi slaščicami

Široka izbira hladilnih pijač in poletnih slaščic vas premami v slaščičarno Dobay, ki se nahaja v Horváthovem vrtu v Budimu, kjer si lahko poleg francosko nadahnjenega – in mimogrede – klimatiziranega – interierja privoščite tudi sladoled. hladne dobrote na prostorni, senčni terasi v zelenem okolju z dolgo zgodovino.

Prva budimpeštanska podružnica Dobay Cukrászda, ki je del družine restavracij VakVarjú, je bila odprta konec leta 2023 na Trgu Krisztina ob vznožju Budimskega gradu. Vnaša kanček francoske romantike v hiter vsakdan prestolnice. s penastimi tortami, kremami, bogato obloženimi sendviči in izvrstnimi tortami.

V poletnem vročinskem valu bodo tisti, ki si želijo dati duška v vročini mesta, dobrodošli z različnimi hladilnimi dobrotami, katerih ponudba velja za edinstveno v Budimpešti. Ne samo, da so se okusi priljubljenih tort spreminjali glede na sezono – med drugim z mangom, kokosom, limono in baziliko –, ampak vam s številnimi novostmi pomagajo prebroditi najbolj vroče dni.

Ledeno hladne pijače za najbolj vroče poletne dni

Pri pijačah izbira ni lahka, saj lahko poleg klasične ledene kave naročite na primer ledeno matcha latte ali celo ledeni matcha sok iz pomarančnega soka. Med poletnimi favoriti so tudi ledena latte iz rdeče pese in zmajevega sadja s posebnim rožnatim odtenkom, ledeni čaj in kremasta ledena čokolada, ki spominja na spenjen kakav, a morda najboljše šele prihaja …

V Slaščičarni Dobay osvežilne limonade in sirupe zmešajo iz vrhunskih sadnih sirupov domačih malih proizvajalcev, ki so tako popolnoma brez kakršnih koli umetnih dodatkov, ostane pa le in izključno pravi okus sadja. Okusili smo malinov sirup, ki obuja spomine na otroštvo iz sirupa Captain Gubi, poskusili pa smo tudi hruškovo limonado s sirupom Full Natural in sivkino-žajbljevo limonado brez sladkorja, ki s sirupom Spájz prav hladi. Vse tri toplo priporočamo!

Naročite lahko veganske sadne sladolede, ki so poleti še posebej osvežujoči, in množice priljubljene kremaste sladolede v lijaku ali papirnatem lončku, tako da se lahko celo sprehodite po zgodovinskem Horváthovem vrtu ob slaščičarni. Vabimo pa vas, da uživate na prostorni terasi okoli kipa Déryné, ki je bila dobro prezračena tudi na 40-stopinjski poletni dan, ko smo obiskali slaščičarno.

Sladoledne lučke in sladoledne torte v slaščičarni Dobay

Med sedenjem na terasi smo poskusili tudi Dobajeve poletne hit sladoledne lučke, ki prinašajo osvežitev v skupno šestih različnih okusih. Skodelica z elegantnim imenom Gyümölcsözön vsebuje na primer sveže sadje, malinov in vanilijev sladoled ter stepeno smetano – prava osvežitev v vročini.

Če želite nekaj res sladkega, vam bodo všeč sladoledne lučke “French sanzon”, s sladoledom z okusom slane karamele in francoske smetane, prelivom iz slane karamele, stepeno smetano in malo pomake iz listnatega testa.

Seveda priljubljena pistacija ne more manjkati na seznamu sladolednih specialitet, ki ga tokrat dopolnjujejo malinov sladoled, pečene pistacije in rolane maline v skodelici “Sicilijansko poletje”. Nezgrešljivo za ljubitelje pistacij!

Če bi želeli s seboj ugrizniti poletje, so Dobayeve sladoledne torte na voljo v več okusih vsak dan, svojo obliko pa obdržijo tudi po približno 40 minutah dostave v navadni škatli za torte. Če želite biti prepričani, lahko izberete tudi lokalno dobavljivo hladilno posodo, ki ohranja torto hladno do 2 uri. Poskusi!