Obdan je z romantičnim sojem sveč na najbolj spektakularnem dogodku ob Donavi Szentendre

Poletne počitnice so najboljši čas, če iščete privlačne in nepozabne zgodbe za svoje otroke. V našem

V poletnih dneh smo do vratu in v tem času imamo morda malo več časa za branje, zagotovo vsaj

Brezplačni programi so povezani tudi s prijetnim svečnikom: med 14. in 18. uro lahko pričakujete vodne programe z dovoljenjem Združenja divjih rac, od 22. ure pa se na Dunakorzó odvija plesna dvorana, zahvaljujoč Bence Bandu iz Pálházija.

Ob 21.30 se je množica sveč, ki plavajo po reki na za to določenem delu Donave v Szentendreju, sedaj ovita v večerne luči, odpravila in pričarala romantično vzdušje. Sveče, ki so od daleč videti kot svetleče kresničke, se v spremstvu kanujev spustijo z ladje v Donavo, ob koncu programa pa se vsak kos pobere na Postás Strand.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool