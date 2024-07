Najbarvitejši evropski festival Sziget letos pripravlja obsežen program

Letos bo potekal že 30. Sziget, eden najbolj barvitih evropskih festivalov, na katerem lahko vsakdo doživi svobodo. Kraj, kjer lahko sobivajo različni slogi, programi in kulture, kjer lahko pustite skrbi vsakdanjega življenja za seboj.

Mednarodna in domača imena na glavnem odru

Letošnji veliki oder bo znova ponudil izvrsten nabor dogodkov, v katerih bodo lahko uživali vsi, saj bodo nastopili superzvezdnica Kylie Minogue, ena najbolj vsestranskih umetnic svoje generacije Halsey, Liam Gallagher s svojim prvencem Oasis, DJ Martin Garrix, znan po svojih velikih šovih, Sam Smith, najbolj edinstven glas sodobnega popa, in Fred Again, najuspešnejši producent sodobne elektronske pop glasbe, in še bi lahko naštevali.

Ne smemo pozabiti tudi na domače akterje velikega odra: Beton.Hofi in Margaret Island bosta nastopila s svojimi edinstvenimi produkcijami, občinstvo Puskás Arene pa bo presenetila tudi Azahriah.

Več koncertov, umetnosti in gledališča

Gledališče na Veliki ulici pripravlja očarljivo predstavo Žerjavček, ki jo prinaša francoska družba Cie Gratte Ciel. Nekdanji oder Europe Stage se bo vrnil kot The Buzz, dropYard, hip hop in rap oder Szigeta, pa bodo znova napolnili domači in mednarodni izvajalci.

Na senčnem severnem koncu festivala Sziget bo postavljen oder LightStage, v Global Village pa bo potekal živahen in raznolik koncertni program. Novo prizorišče festivala je ArtGarden, kjer bodo na ogled povabljene različne umetniške zvrsti.

Nič manj nepogrešljiv je Cirque du Sziget, ki bo obiskovalce navdušil s predstavami z vsega sveta. Raznolikost festivala Sziget se odraža tudi na gledaliških in plesnih prizoriščih, v gledališčih Strolling Street Theatres in Magic Mirror.

Lahko bi nadaljevali in nadaljevali, vendar se je vredno potopiti v raznolik svet Szigeta med 7. in 12. avgustom! Več podrobnosti in vstopnice: szigetfestival.com