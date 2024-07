6 prijetnih kavarn v Budimpešti z mediteranskim vzdušjem

Ko se boste sprehajali po ulicah Budimpešte, ne boste zamudili vzdušja tlakovanih, majhnih ulic, senčnih uličic in očarljivih starih mest, niti vonjav nebeške kave ali celo odleteli v Italijo.

Kavarna Lumen

V očarljivi ulici v središču mesta se nahaja kavarna Lumen Café v modernem slogu, ki je prava oaza od jutra do večera. Kavarna Lumen ni le prostor za grenko-sladke kave in dolge, dolgotrajne zajtrke, temveč tudi ustvarjalno in glasbeno prizorišče za številne dogodke. Še več, nanj se lahko zanesemo, ko zavijemo na okusno kosilo ali pa večerno vino združimo z božansko pustolovščino tapasov. Notranjost, ki spominja na džunglo, je bolj urbana, zunaj na vrtu pa je, kot bi sedeli na terasi prijetne italijanske kavarne.

1085 Budapest, Horánszky u. 5.

Arioso Café & Brunch

Skrita tlakovana terasa v osrčju ulice Király, kjer lahko v senci visokih zelenih rastlin in širokih senčnikov srkate kavo ali osvežilno limonado. Vendar pa ni vredno obiskati le kofeinske bombe, saj Arioso ponuja tudi sveže pecivo in nebeške okuse madžarskih, ameriških, angleških ali celo francoskih jedi za zajtrk. In če se termometer dvigne previsoko, lahko zajtrk uživate v Ariosovi pravljični notranjosti, obdani s cvetjem.

1075 Budimpešta, Király u. 9.

Vivina’s Café & Roastery

V središču mesta, na terasi restavracije Vivina’s v sredozemskem slogu, kjer si lahko privoščite pozno kosilo s kuharskim mojstrom iz sveta fine dining, prevladujeta dvojnost prijaznosti in kakovosti. Nebeške grižljaje spremlja posebna pražena kava z edinstvenim okusom. Vivina’s namreč uporablja kavo iz Kolumbije, ki je na voljo le pri nas. In če po prvem požirku pogrešate okus lokalne kave, vam bomo izdali skrivnost: lahko jo odnesete domov v obliki zrn ali kapsul.

1056 Budimpešta, Szerb u. 17-19.

Fekete

Očarljiva stanovanjska stavba na ulici Múzeum körút skriva pred očmi množice ljudi, ki se sprehajajo skozi Astorijo, specializirano kavarno Fekete, kjer se lahko na dvorišču, polnem zelenih rastlin in osvetljenem z nizom luči, prepustite svoji ljubezni do kave. Kofeinski napitki so pripravljeni iz kavnih zrn Casino Mocca, praženih posebej za Fekete, za pecivo skrbi nor/ma, torte izdelujejo v lastni delavnici za sladice, obilni meni za zajtrk in pozno jutro pa se nenehno spreminja. Trenutno je poletni favorit cilbir, poširana jajca s turškim jogurtom, sezonske specialitete pa vključujejo espresso tonik, ledeni chai in shakerato espresso.

1053 Budimpešta, Múzeum krt. 5.

Fanka Budapest

V tej kavarni v Elisabethvárosu lahko ves dan uživate v okusnih slanih in sladkih zajtrkih, v katero boste prišli in bili razpoloženi za uživanje v kulinaričnih dobrotah. Jedilnik tega simpatičnega lokala za zajtrk vas bo morda sprva povsem zmedel, saj so poleg številnih baget in bagelov na voljo tudi različne sklede, da ne omenjamo rogljičkov in obrtniškega peciva. Seveda je v Fanki na voljo tudi široka ponudba kave, če pa pridete zvečer, lahko dan zaokrožite s koktajli in vini.

1075 Budimpešta, Holló u. 3.

Walzer Café

Ob sprehodu po grajskem okrožju Buda se lahko včasih počutite, kot da ste na ulicah majhnega starega mesta ob morju. Nič drugače ni z ulico Mihályja Táncsicsa, katere del je obstajal že v 13. stoletju, zato zgodovina tu resnično oživi. Tako kot Walzer Café, ki se skriva za obokanimi lesenimi vrati 700 let stare enonadstropne baročne mestne hiše. Tu se združujeta vzdušje južnih in retro kavarn, zato lahko v poletni vročini uživate v karamelni ledeni kavi ali azteškem espressu s čilijem in pecivom ob pijači.

1014 Budimpešta, Táncsics Mihály u. 12.