5 prijetnih pubov v prestolnici, ki vas bodo osvežili v prepotenem poletnem večeru

Med najlepše trenutke poletja sodijo dolgi, balzamični poletni večeri, ko lahko brezskrbno uživamo v družbi drug drugega ob okusni pijači ali dveh. Zato smo vam pripravili nekaj prijetnih pivnic v prestolnici, kjer lahko ob kakovostni pijači naberete svoje najlepše poletne spomine.

Jónás Craft pivo in hrana

Jónás je začel kot craft pivnica v Bálni, od leta 2022 pa park Bikás bogati s svojo širšo ponudbo kot kdaj koli prej. V njegovih osmih pipah se skrivajo najbolj vroča madžarska craft piva, medtem ko se v njihovih hladilnikih vrstijo najboljši izdelki v pločevinkah, najdemo pa tudi znamke, kot so Horizont, Fehér Núl ali Viharsarok. Poleg pijače veliko pozornosti posvečajo tudi hrani, tako da lahko uživate v luksuznem zajtrku, narejenem v duhu trajnosti, njihovem klasičnem jedilniku, ki se vsak teden spreminja, ali celo v jedeh po naročilu, bogatih z mednarodno ponudbo. okusov, ki se obnavljajo vsak mesec.

1119 Budimpešta, Vahot u.

Kertem

V Kőbányi se industrijsko okolje vrta kulturnega centra Törekvés spremeni v boemski, prijeten pivski vrt Kertema, kjer se lahko sprostimo pod listjem dreves, ki se dvigajo proti nam, ob kozarcu pijače in grižljaju ali dveh. delikatese. Tudi to poletje iz pipe teče eno najbolj priljubljenih piv na svetu, na kulinarični paleti pa ne manjkajo balkanski burger, pita in dimljeni cmoki. In že ime obvezuje, da se v prostoru, ob večerih osvetljenem z nizi lučk in ob spremljavi glasbe, počutimo, kot da smo pravkar stopili na vrt za našo hišo.

1101 Budimpešta, Könyves Kálmán krt. 25.

Tető

Tető se je to poletje med štirimi enotami pivovarne Mad Scientist preselil na novo lokacijo in s kakovostnimi hladilnimi pijačami prevzel Budo. Nenehno spreminjajoča se izbira craft piv teče iz 15 pip; in če si zaželimo še česa, so naravna vina, posebni koktajli in žgane pijače pripravljeni tudi za odžejanje. Lahko celo lačni pridete v pivska nebesa, ki lebdijo na vrhu Mammuta 2, saj lahko tukaj poskusite različne meze, ocvrtega piščanca ali celo divjačino klobaso, z dovoljenjem ulične hrane Golem.

1024 Budimpešta, Lövőház u. 2–4.

Pivovarna Ganz

Ganz Söröző je svoja vrata odprl že leta 2009, na mestu nekdanje Ganz Sörmanufaktúra, in od takrat kot njegov vreden naslednik toči in streže pivo izza svojega pulta. Sprostite se lahko na romantičnem, senčnem vrtu okoli hiše Buda, poraslem z bršljanom, v notranjosti pa lahko uživate v čudežih sladnih pijač v res majhnem, eklektičnem prostoru. Skrita budimska pivnica, mala in velika, skupaj z Malacko pričaka vse nas z veliko ljubeznijo in zakladi craft pivovarn iz Madžarske in drugih narodov.

1027 Budimpešta, Ganz u. 6.

First Craft Beer & BBQ

Če bi pred žgočimi sončnimi žarki raje pobegnili v hladne zidove, potem nam bodo vrata First Craft Beer & BBQ sredi žurerske četrti vedno odprta. V baru v središču mesta iz 20 pip tečejo najboljša piva malih pivovarn na svetu, in ker je poslanstvo First Craft Beer variti živahna, okusno bogata, moderna piva, lahko poskusimo tudi na primer pivo, začinjeno s kokosom in starano. v rumovih sodih. A četudi zlato rumena biserna pijača ni naša najljubša, bomo poleg pivskih koktajlov na karti pijač najverjetneje našli tudi naš tako priljubljen koktajl. In če se tukaj pije dolgo, nas tukaj čakajo najboljši hamburgerji, nacho sklede in jedi z žara.

1072 Budimpešta, Dob u. 3.