Ena najbolj atmosferičnih ulic v središču mesta praznuje z brezplačnimi koncerti

Od sredine julija do konca poletja eden najbolj atmosferičnih kotičkov mestnega jedra in prenovljena ulica praznujeta z brezplačnimi koncerti.

Od 17. julija do začetka septembra bo Bacsó Béla utca, ki se odpre z Rákóczi térja in je bila pred kratkim popolnoma prenovljena, živa in praznuje z brezplačnimi koncerti. Vsaka dva tedna ob sredah potekajo prijetni poletni večerni koncerti, na katerih za osvežitve in sprostitve željne glasbe vrtijo nadobudni izvajalci domače alternativne glasbene scene.

Serija koncertov na prostem, ki se začne 17. julija, se začne z inavguracijo prenovljene Bacsó Béla utca in konča septembra s koncertom Meszke, ki jo sestavljajo člani zasedbe Punnany Massif. Koncerti se pričnejo ob 18. uri in trajajo do 19. ure. Za več informacij kliknite tukaj in poiščite Facebook dogodek serije programov.

Izvajalci in datumi brezplačnega poletnega koncertnega cikla:

17. julij 2024: kul akustika, samostojni koncert Zsomborja Vidiczkega + ulična otvoritvena zabava

31. julij 2024: Geem

14. avgust 2024: Márton Agócs

28. avgust 2024: Papp Mukunda

11. september 2024: Meszka