Brezplačni koncerti poživijo poletne večere ob Blatnem jezeru

Ustanova Cimbora med 12. in 30. julijem 2024 že desetič organizira Klassz a pARTon! Festival okoli Blatnega jezera in v Tati, kjer so vsi dobrodošli na brezplačne koncerte klasične glasbe.

Deseti Klasz na pART! Glavni junaki festivala so zdaj že znani glasbeniki – flavtistka Réka Bánfi-Nemes, harmonikarja Flóra Csőke in Dolfin Balázs, violinist Csongor Korossy-Khayll, flavtist Bálint Kovács, pianist Gergely Kovács, operna pevka Ildikó Megyimórecz, klarinetist András Sterner – ki so v mladosti igrali na MOL Új. Bili so zmagovalci programa za podporo talentom Evropske fundacije.

MOL ÚEA in Ustanova Cimbora že od leta 2013 organizirata skupne programe, v okviru katerih so mladi umetniki v zadnjih letih v Klassz a pART! nastopili na okrog 40 koncertih! Na festivalu. Poleg njih na sporedih nastopajo tudi nadarjeni pripadniki današnje mladostniške generacije glasbenikov. Na več koncertih mojstri in študenti igrajo skupaj, na primer v Tatánu, letošnja nizozemska gostujoča umetnika festivala Peter Caelen in David Voncken.

Festival je leta 2015 ustanovil nagrajenec Ferenca Liszta pianist Érdi Tamás, ki je človeški in umetniški zgled mladim.

Letos bo festival gostilo skupno devet občin, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonföldvár, Balatonkenese, Balatonszárszó, Balatonszemes, Szigliget, Tihany in Tata.

Razred je na pART! Program festivala 2024

12. julij 2024, 20.30 – Tihany, opatijska cerkev

Flavtist Bálint Kovács, Ansambel Simplicissimus

13. julij 2024, 20.30 – Tihany, opatijska cerkev

Pianist Gergely Kovács

13. julij 2024, 17.00 – Balatonkenese, plaža Vak Bottyán

Cimbora Trió – otroški program

14. julij 2024, 19.00 – Balatonkenese, Viziszínpad

Umetnik fagota György Lakatos in njegovi učenci, Emőke Bóka, Dávid Blaga, Péter Husz, Dezső Szentgyörgyi

15. julij 2024, 19.00 – Balatonszárszó, Központi Strand

Cimbora Trió – otroški program

16. julij 2024, 19.00 – Balatonszárszó, Központi Strand

Flavtistka Réka Bánfi-Nemes, flavtistka Flóra Csőke, saksofonist Barna Bánfi, kitarist Bálint Bress

18. julij 2024, Szigliget, Kreativna hiša

Tamás Érdi je pianist

19. julij 2024, 19.00, park pred gradom Esterházy

Ansambel Simplicissimus

20. julij 2024, 19.00, Osnovna šola umetnosti Menner Bernát

Pianista Peter Caelen in David Voncken (Nizozemska)

21. julij 2024, 19.00, park pred gradom Esterházy

Flavtistka Réka Bánfi-Nemes, flavtistka Flóra Csőke, saksofonist Barna Bánfi, kitarist Bálint Bress

23. julij 2024, 20.00 – Balatonföldvár, občinska hiša in knjižnica Bajor Gizi

Tamás Érdi je pianist

25. julij 2024, 19.00, cerkev sv. Antona Padovanskega

flavtistka Illés Eszter, študentka harfe Helka Illés-Szabó,

Učenci luteista in kitarista Csabe Nagyja, Gergő Horváth, Marcell Podhorányi, András Vári

25. julij 2024, 17.00 – Balatonalmádi, plaža Budatava

Orökmovzó – otroški program družine Váray; km. Pianistka Zsófia Váray-Major, violinist Péter Váray, študent pianist Domonkos Váray, študent flavtist Dániel Váray

26. julij 2024, 20.00 – Balatonalmádi, Szent Erzsébet Liget

Tamás Érdi je pianist

27. julij 2024, 20.00 – Balatonalmádi, Szent Erzsébet Liget

Operna pevka Ildikó Megyimórecz, flavtistka Réka Bánfi-Nemes, harmonikar Balázs Dolfin, violinist Korossy-Khayll Csongor, pianist Gergely Kovács, klarinetist András Sterner

29. julij 2024, 19.30 – Balatonfüred, oder Kisfaludy

Operna pevka Ildikó Megyimórecz, flavtistka Réka Bánfi-Nemes, harmonikar Balázs Dolfin, pianist Gergely Kovács

30. julij 2024, 19.30 – Balatonfüred, oder Kisfaludy

Pianist Tamás Érdi in njegov gost: violinist Zoltán Bácsy-Schwartz

Več informacij: klasszaparton.hu