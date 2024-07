Na sto let starem družinskem posestvu na Szent György-hegy vas pričakujejo odlična vina in razgled kot iz pravljice.

Zgodba o terasi in kleti Napsárkán je kot oživela pravljica. Na 100 let starem posestvu, podedovanem od svojega pradedka, brat in sestra, ki sta Napsárkán oživela, zdaj pričakujeta obiskovalce Balatona s čudovitim razgledom in odličnimi vini.

Med zaporednimi gorami Balatona se moramo povzpeti na Szent György-hegy, da bi lahko uživali v zasluženem in neprimerljivem vzdušju ter čarobni panorami pokrajine.

Zgodovina terase in kleti Napsárkán na hribu sega skoraj 100 let nazaj, praded je leta 1928 kupil parcelo, kjer se lahko zdaj sprostimo v družbi svežih in hrustljavih vin Badacsony s posebnimi domišljijskimi imeni, pa tudi proizvajalca pristanišče.

Med grozdjem, za katerega na posestvu še posebej skrbno skrbijo, in iz njega pridelanimi ekološkimi vini zlahka najdemo enoletne serije in v sodu zorjene sokove polnega okusa.

Prva se imenuje Szemenszedett, druga pa Sárkánytango, če boste letos okusili Napsárkánovo novost, pa izberite penino z imenom Szurkapiszka.

Terasa in klet, ki delujeta kot družinska kmetija, ponujata doživetja v neposredni bližini druga druge, pa naj gre za družinsko srečanje okronano z vini, dobrim vzdušjem, enega od tematskih programov ali celo vodeno degustacijo vin primerno za standup.

Terasa in klet Napsárkán

8284 Kisapáti, ure: 1118

+36 20 385 2200

https://napsarkanterasz.hu/

https://www.facebook.com/napsarkan.terasz

sarkanyterasz@gmail.com