Nepozabna poletna doživetja ob Blatnem jezeru: 11 super zanimivosti v Tihanyju

V eni najlepših madžarskih vasi vas bodo očarali nepozabni razgledi na panoramske znamenitosti. Toda Tihany ni vreden obiska le zaradi slikovitega pogleda na Blatno jezero, zato vam predstavljamo, katere druge zanimivosti in gastronomski zakladi se skrivajo v zakladnici polotoka Tihany!

Nepregledne znamenitosti v Tihanyju

Promenada Pisky

Najlepši zakladi Tihanyja so zbrani na 300 metrov dolgi promenadi Pisky, ki se začne na vznožju hriba Visszhang in vas pripelje do benediktinske opatije Tihany s čudovitim razgledom. Na poti boste šli mimo številnih očarljivih restavracij, trgovin s spominki, več čudovitih razglednih točk in celo mini kipa gobjega kralja Arturja. Pot pa vodi tudi mimo podeželskih hiš Etnografskega muzeja na prostem in Lončarske hiše, zato ju ne izpustite na svojem seznamu.

Benediktinska opatija Tihany

Najpomembnejše versko in kulturno središče Blatnega jezera je benediktinska opatija Tihany, dragulj hriba Visszhang, katere listina iz leta 1055 je eden prvih madžarskih jezikovnih spomenikov. Cerkev je ustanovil András I., čigar kripta je še vedno v stavbi. Ko vstopimo v zgornjo cerkev iz 18. stoletja, nas pozdravi veličastna baročna notranjost s čudovitimi slikami, oltarji, kipi in ogromno orgelsko omaro. Poleg cerkvene stavbe, ki jo vsi poznamo, je vreden ogleda tudi opatijski muzej z zanimivostmi, kot je na primer ta, kako so menihi v preteklosti s svetilkami v stolpu kazali pot tistim, ki so bili na vodi.

8237 Tihany, I. András tér 1.

Tihanyjev pragozdni cvet

Leta 1926 je zeliščar Gyula Bittera najel zemljišče na hribu Csúcs in posadil prve rastline sivke s pomočjo razmnoževalnega materiala, prinesenega iz Francije. Od takrat se je uspeh sivke iz Tihanyja kot požar razširil vse do borze, njena priljubljenost pa še danes strmo narašča. Danes skoraj 100-letna starodavna sivka, prepletena z mandljevci in divjim cvetjem, osuplja obiskovalce med krajema Csúcs- in Apáti-hegy vse do sredine avgusta.

Naravoslovna pot Lajos Lóczy

Pot Lajosa Lóczyja Lóczyja, ki se vije vzdolž 14 km vaških zakladov, vodi skozi najlepše predele Tihanyja. Znana je tudi kot gejzirska pot, začne se pri cerkvi Apáti in vodi proti Zunanjemu jezeru. Nato vas vodi skozi idilično pokrajino Notranjega jezera, čez gejzirska polja in čez hrib Nyereg, dokler ne pridete do najvišje točke polotoka, Ovara, kjer lahko občudujete čudovit razgled. Poleg dih jemajoče panorame nas tu čaka tudi najzanimivejša geološka znamenitost potovanja, gejzirski stožec Aranyház hiša.

Razgledni stolp

Celoten polotok, posejan z balatonskimi zalivi, lesketajoče se vode Notranjega jezera in slikovit razgled na opatijo Tihany si lahko ogledate z 10 m visokega razglednega stolpa Watchtower, ki stoji na 216 m visokem hribu Apáti. Zgrajena je bila leta 2017, njeno osupljivo panoramo pa le še poudarjajo bližnja pobočja hribovja Fyred, razgibani hribi Somogyi v daljavi in viadukt Kőröshegyi. Do razgledišča se najhitreje povzpnete po polurni hoji z brezplačnega parkirišča razglednega stolpa. Če pa želite daljši sprehod, se lahko odpravite tudi na panoramski pohod z železniške postaje Aszófő proti ruševinam cerkve Apát.

Igre na prostem Tihany

Če ste se naveličali lova na volkove na Notranjem jezeru, lahko med predstavami in koncerti na festivalu na prostem Tihany na njegovi obali doživite še več nepozabnih doživetij. Oder, poimenovan po Istvánu Bujtorju, oživi ob večerih, do 31. avgusta pa bodo ob petkih in sobotah občinstvo zabavali znani umetniki, kot so Dóra Szinetár, Patrícia Kovács, András Csonka, Erzsi Pásztor, Vajk Szente in Kata Gáspár. Poleg proznih iger pa sta na sporedu tudi Meseautó in muzikal Szépov poletni dan, ob četrtkih pa je oder pripravljen za otroške predstave.

8237 Tihany, Major u. 65.

Slaščičarna Apátsági Rege

Ob vznožju benediktinske opatije Tihany se skriva slaščičarna Rege, kjer se lahko na terasi, obdani z neverjetno panoramo in izgubljeni v modrini Blatnega jezera, prepustite kulinaričnim užitkom. Več kot 60 let stara slaščičarna ponuja čudovite brunche, ki zjutraj zbistrijo meglene misli, opoldne z okusnimi picami poletijo na italijansko obalo, popoldne pa si privoščijo sladke dobrote z nebeškimi torticami. Ne manjka pa niti osvežilnih pijač: če v Regé prispete v nalivu, lahko popijete čaje, ki ogrejejo dušo, če pa želite popestriti tople poletne večere, vas čakajo vina in koktajli.

8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 22.

Régi Idők Udvara Skanzen in Restavracija

Restavracija v starem mestnem jedru, ki vzbuja vzdušje srednjega veka in hkrati verande naše babice, nas vabi na pravo potovanje skozi čas v svet začinjene madžarske kulinarike in ljudske kulture. V peči pečene jedi strežejo na glinenih krožnikih in lesenih pladnjih, blatenska vina, domače pivo in pálinko iz gozdnih sadežev pa postrežejo v glinenih vrčih in kozarcih na mizah iz kozjih nog. Vse dobrote lahko uživate tudi ob peči, medtem ko ob dobrem obroku igra ljudska glasba.

8237 Tihany, Batthyány u. 3.

Ristorante Galleria Tihany

V restavraciji Ristorante Galleria, ki se od madžarskih okusov oddaljuje proti jugu, vas lahko prevzamejo italijanske jedi, saj v kuhinji z izvirnimi italijanskimi recepti in sestavinami ustvarjajo čarovnije. Okusne jedi dopolnjujejo vina neposredno iz Italije, k vzdušju pa pripomoreta impresivna notranjost in vrt v sredozemskem slogu.

8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 10.

Vinarius iz Tihanyja

Dolgi leseni tramovni stropi, starinski lestenci in kamniti zidovi dajejo čar 200 let stari prešernovi hiši s slamnato streho, ki je zdaj spomeniško zaščitena stavba in v kateri domuje Vinarius v Tihanyju. Restavracija ponuja prefinjen in raznolik meni z najboljšimi jedmi klasične madžarske in mednarodne kuhinje, katerih kakovost zagotavlja Michelinov vodnik. V kleti, kjer so nekoč pridelovali in počivali vina benediktinske opatije, je zdaj vinska klet. In morda ni treba posebej poudarjati, da je zaradi romantičnega razgleda na Notranje jezero in vinograde v Tihanyju naše kulinarično popotovanje tu še bolj nepozabno.

8237 Tihany, Kiserdőtelepi út

Terasa za Kavo Kotyogós

Za najbolj idilične in mirne trenutke vaših počitnic je ta prikupna kamnita stavba in vrt na obali Notranjega jezera pravi kraj, kjer se lahko udobno namestite in sprostite ob okusni izbiri individualno praženih kostariških kav. V kavarni, nedaleč stran od Hiše sivke, pa vas ves dan čakajo okusni zajtrki, nenavadno pecivo in osvežilni špricerji. In če si zaželite nekaj res posebnega, bi bilo škoda zamuditi Black Tingle, ki je pripravljen iz espresso kave in skrivnostne sadne gazirane brezalkoholne pijače.

8237 Tihany, Aranyház u. 089/2 Hrsz.