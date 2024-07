Na poti za najboljšim sladoledom ob Blatnem jezeru: 5 krajev, kjer lahko to poletje najdete okusen sladoled

Slasten kremast sladoled v eni roki in ob pogledu na čudovito pokrajino je obvezna oprema poletja na Blatnem jezeru. Za vas smo pripravili izbor naših najljubših, ki jih lahko poskusite enega za drugim!

Sladoledni bar Szigliget

Iščete najboljši sladoled na severni obali Blatnega jezera? Potem se odpravite na grad Szigligeti! Sladoledarna Szigligeti se nahaja ob vznožju trdnjave, poleg cerkve, kjer pripravljajo lokalno izdelane dobrote najboljše možne kakovosti. Nekatere sestavine prihajajo neposredno iz Italije, kar je zagotovilo kakovosti. Poleg sladoleda morate poskusiti tudi sorbete, ki jih pripravljajo tukaj in ki ne vsebujejo mleka in mlečnih izdelkov.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 26.

Kő fagyi?, Mindszentkálla

Podjetje Kő fagyi?, ki se nahaja v bazenu Káli, je za svoj uspeh med drugim zaslužno za to, da sladoled izdelujejo italijanski mojstri, kakovostne sestavine pa prihajajo od lokalnih proizvajalcev. Vzdušje lokala je češnja na torti, saj je sedenje na vrtu kot sedenje na sredozemski terasi ob uživanju okusnega italijanskega sladoleda.

8282 Mindszentkálla, Petőfi Sándor utca 31.

Sladoledarna Florida, Balatonmáriafürdő

Sladoledarna Florida, ki se ponaša z več nagrajenimi sladoledi, uporablja le skrbno izbrane sestavine in pripravlja kremna čudesa, ki jih je na desetine na pultu v italijanskem slogu. Do sladoledarne se lahko pripeljete tudi s kolesom, saj se nahaja tik ob kolesarski stezi za južno obalo. Vsak dan v tednu imajo nekaj posebnega, zato se obvezno vrnite po kepico ali dve!

8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi Ferenc utca 85.

Sladoledarna Tejvirág, Balatonboglár

Sladoledarna Tejvirág je svetla točka na ulici Platán v Balatonbogláru, kjer za pripravo ledeno hladnih poletnih slaščic uporabljajo le naravne sestavine in veliko skrbnosti. Izbirate lahko med znanimi okusi ali pa se potopite v svet vznemirljivih novih okusov, kot je na primer hrustljav domači kornet! Mamljivi kremni in sveži sadni okusi so na voljo tudi v različicah brez glutena, mleka in sladkorja.

8630 Balatonboglár, Platán tér 1.

Bringatanya, Gyenesdiás

Bringatanya v Gyenesdiásu vas pričakuje z neskončno ponudbo nagrajenih in posebnih ročno izdelanih sladoledov! Najljubšo sladoledarno številnih ljudi najdete ob kolesarski stezi, zato lahko vožnjo s kolesom prekinete in si privoščite nebeške cmoke. Ponudba dobrot, ki so na voljo tukaj, je zelo široka: poleg kuhanih, kremnih sladoledov in sladolednih specialitet lahko uživate tudi v kavi, brezalkoholnih pijačah, limonadi, sladoledu in smoothijih.

8315 Gyenesdiás, Madách utca 45.