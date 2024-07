7 dejavnosti in krajev, ki jih je treba obiskati v juliju in doživeti čarobna doživetja

Poletje je v polnem razmahu in kljub vročini vas vabimo, da se odpravite ven in uživate na prostem, z veliko doživetji na prostem, ki jih lahko dodate na svoj julijski seznam. Po junijskem članku smo za vas izbrali 7 dejavnosti, v katerih boste lahko uživali v čudesih narave.

Vodno pohodništvo v Szigetközu

Veličastni Szigetköz na severozahodu države ni le odlična destinacija zaradi slikovite pokrajine in veličastnih gradov, temveč tudi odličen kraj za vodne ture, s kanuji pa boste na osupljivo okolico gledali z drugačne perspektive. Na voljo imate vse, kar potrebujete, da vodni izleti Szigetköz postanejo vaša zabava številka ena, saj lahko po različnih poteh raziskujete skrivnosti tega čarobnega vodnega sveta. Divje in slikovite veje Donave ponujajo številne čudovite znamenitosti, med plovbo po mirnih vodah pa lahko od blizu spoznate lokalne divje živali.

Safari ob sončnem zahodu v narodnem parku Hortobágy

Prvi madžarski narodni park se razprostira na 82.000 hektarjih površine, za katero je značilna edinstvena pokrajina Hortobágy: nižinsko vzdušje dopolnjujejo travnati pašniki, njive in nepogrešljive poti čapelj. Raznolikost habitatnih tipov je vzrok za zelo pestro floro: vse od pravljičnih vrtnic do slanoljubnih in sladkih praprotnic. V parku je tudi park za divje živali, ki ga lahko obiščete po posebnem programu. Zgodaj zvečer si park divjih živali ogledate s safari vozilom v spremstvu vodnika, posebno vzdušje pa vam pričara zlati sončni zahod.

Ópusztaszeri LabirintZvezdne poti (Csillagösvény)

Labirint iz dva metra visokih živih zidov ob parku nacionalnega zgodovinskega spomenika Opusztazeri je izjemno zanimiva in edinstvena atrakcija, saj je tretji največji tak labirint na svetu in ga je mogoče videti celo s satelitov. Labirint, prijazen do psov, ni le pot iz žive meje, saj prikazuje Csodaszarvas, enega od legendarnih simbolov Madžarov. Vijugasta pot vodi otroke in odrasle po 3,5 kilometra dolgi poti, do cilja pa vodi 13 razcepov. Tematska in zapletena vprašanja popestrijo popotovanje, labirint pa dopolnjujejo ljudske in logične igre ter edinstveno igrišče Trije elementi, kjer lahko otroci doživijo veselje do igre na kopnem, v vodi in zraku.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1.

Noč zmajčkov (13. julij 2024)

13. julija bo že devetič potekala težko pričakovana poletna noč, Noč zmajčkov. Tako kot prejšnja leta boste lahko uživali v posebnem večernem programu jadralnega letenja, ne glede na to, ali želite občudovati zadnje žarke sončnega zahoda ali občudovati zvezdnato nebo. Programe, daljši delovni čas in nepozabna doživetja bodo ponujali tudi park jadralnega padalstva Lillafüred, adrenalinski park Oxygen v Sástóju, pustolovski park Zemplén v Sátoraljaújhelyju in park jadralnega padalstva Zugligeti v Budimpešti.

Julija se vrača eden od priljubljenih poletnih dogodkov nočnega življenja, Goose Night Julija se vrača eden od priljubljenih poletnih dogodkov nočnega življenja, Goose Night.

13. julija bo že devetič potekala težko pričakovana poletna nočna zabava, med katero ne manjka dogodek s seznama „bucket-list“, Goose Night.

Lotus v cvetju

Sredi julija je v naši državi začel cveteti lotosov cvet, dih jemajoč spektakel, ki se odvija vsako leto. Po vzhodnih verstvih je lotos najsvetejši cvet, simbol čistosti in ponovnega rojstva. Vsako poletje se ta čudovita vodna rastlina izvije iz globin blatnega močvirja, da bi izbruhnila na svetlobo, na površini pa zacvetijo njeni živo rožnati cvetovi. Temu čarobnemu naravnemu pojavu je mogoče biti priča v številnih krajih po vsej državi. Med drugim lahko cvetenje teh čudovitih rastlin opazujete v Nacionalnem botaničnem vrtu v Václavátótu pri Budimpešti in v botaničnem vrtu v Szegedu.

Nabiranje sivke v kraju Kőröshegy

Za vse, ki ste zamudili junijsko trgatev sivke, je tu kraj, kjer lahko osupljivo vijolično pokrajino občudujete do 20. avgusta. Gaj sivke v Kőröshegyju je simbol južne obale Blatnega jezera. Tudi letos je cvetlično polje s panoramskim razgledom na madžarsko morje odprto za obiskovalce s številnimi dejavnostmi.

Po sledeh štorkelj v Béda-Karapanči – izlet s kanuji po Donavi

Južno od gozda Gemenc, v poplavni ravnici Donave, leži čarobna zunanja laguna Béda, obdana z divjim in bujnim gozdnim gnezdom. Obala je posejana s skalnatimi predeli in travnatimi gaji, ki so priljubljena gnezdišča štorkelj.

V pravljičnem okolju lahko najprej opazujete graciozne ptice na vodenem izletu s kanuji s štorkljami, nato pa se o življenju teh čudovitih nebesnih popotnikov poučite na vodenem ogledu Muzeja belih štorkelj.