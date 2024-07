5+1 nenavadnih zanimivosti in programov v Debrecenu poleti 2024

Sončni zahod nad mestom s kozarcem vina, glamping v Velikem gozdu ob mehkih jazzovskih melodijah, skrivni vrt v osrčju mestnega središča ali čofotanje nad drevesi na najmodernejši plaži v državi. Debrecen, drugo mesto v državi, vas poleti poleg tradicionalnih programov ogledov pričakuje s številnimi ekskluzivnimi doživetji. Predstavljamo vam nekaj posebnih programov, zaradi katerih je Debrecen nepogrešljiva destinacija to poletje.

Pljuskanje po krošnjah dreves

Najmodernejša plaža v državi Aquaticum v poletni vročini ponuja ne le ekskluzivno doživetje za telo, ampak tudi nepozaben prizor za oči. Na 12 metrov visoki terasi osrednje stavbe beach spa se lahko sprostite v jacuzziju ali počivate, posončite na enem od ležalnikov ali si privoščite koktajl v bazenu s steklenim dnom, ki je integriran z vodnim barom. , nad drevesnimi krošnjami Velikega gozda.

Seveda ne morete mimo različnih sprostitvenih, termalnih in doživljajskih bazenov, adrenalinskih ogromnih toboganov, skakalnic in športnih možnosti na plaži, tako da, če želite aktivno doživetje, boste to tudi našli. Za ozadje vsega tega so zelene stene rastlin in nežno curljajoči slapovi ter čudovito naravno okolje Velikega gozda. Ob koncu dneva je nepogrešljivo doživetje občudovanje sončnega zahoda s sončne terase.

Od festivala do festivala

Največji žur poletja je od 24. do 28. julija. čaka na vas v Velikem gozdu! Poleg najbolj priljubljenih madžarskih izvajalcev, kot so Azahriah, Majka, Tankcsapda, Blahalouisiana ali Carson Coma, bodo na festivalu Campus nastopili tudi nastajajoči mladi talenti in številne mednarodne zvezde, med njimi Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Solveig, Mando Diao, Danko Jones, Gayle, Queen Omega in Rita Ora. Program poleg glasbe vključuje tudi druge umetnosti, kot so ples in gledališče, vizualne umetnosti in stand-up.

Več kot teden dni po festivalu Campus lahko v drugem, prijetnem predelu Nagyerdőja poskusite najbolj razburljiva madžarska vina, ki jim za prijetno glasbeno spremljavo poskrbijo najboljši svetovni madžarski jazzisti. Debrecenski dnevi vina in jazza so od 8. do 11. avgusta. obljublja pravo glamping poletno doživetje posedanja v travi!

V nebo visoka doživetja v vodnem stolpu Nagerde

Ikonična zgradba mesta Nagyerdő, izbrana za najlepši gozd v državi, je več kot 110 let star vodni stolp Nagyerde. Spektakularna spomeniška stavba je pravi doživljajski center, kjer se lahko podnevi sprostite v enem od udobnih ležalnikov na terasi ob ledeni kavi ali fritzu, ob vikendih se zabavate na koncertu na vrtu vodnega stolpa, v zvečer lahko občudujete čarobno dekorativno razsvetljavo. Če želite resnično ekskluzivno doživetje, se povzpnite na 10 metrov visoko plezalno steno sredi vodnega stolpa ali pa se povzpnite po stopnicah na 34 metrov visoko razgledno ploščad, kjer lahko občudujete osupljivo panoramo Velikega gozda nad drevesne krošnje.

Velika cerkev ljubezni

Impozantna Velika reformirana cerkev na glavnem mestnem trgu vas poleti pričakuje s posebnimi doživetji. V sklopu programa Velika cerkev ljubezni, ki se začne 9. julija, lahko vsak torek z igrivimi ugankami odkrivate cerkvene skrivnosti, ob četrtkih pa lahko na koncertu v živo prisluhnete enim najlepše zvenečih orgel v državi. Večerni ogled cerkve vsako sredo je ekskluzivno doživetje, ko ne le obiščete okolico cerkve s pomočjo profesionalnega vodnika, ampak kot vrhunec obiska lahko na koncu ogleda občudujete sončni zahod in središče mesta, zasijalo v čarobnih lučeh, s kozarcem vina s panoramske steze med obema stolpoma Velikega templja.

Sodobna umetnost in vrtni kino sredi mesta

Eden najbolj vznemirljivih kulturnih prostorov v državi je center moderne in sodobne umetnosti MODEM v središču Debrecena, kje si, Hanyas? razstave si lahko ogledate zbirko MODEM z nenavadnega, generacijskega pristopa, lahko pa si ogledate tudi emblematične krajine in tihožitja iz zadnjih 100 let na razstavi zbirke MBH Bank. MODEM je idealen kraj, če želite pobegniti od vročine in si želite razburljivih vizualnih doživetij, ob lepem vremenu pa se je vredno vrniti zvečer, saj si lahko ikonične filme ogledate na prostem v vrtnem kinu iz foteljev v vrečah. udoben notranji vrt ob pokovki.

+1 Debrecen dolce vita

Debrecenske slaščičarne in kavarne po vsem mestu vas pričakujejo z nepozabnimi okusi in sladkimi doživetji, ki jih prinaša tudi ekskluziven razgled. Nahaja se ob vznožju Velike cerkve, v čudoviti secesijski zgradbi škofovske palače, kjer lahko posedite na zajtrku ali kosilu v kavarni Golden Oak Café ali pa se sprostite po dolgem dnevu ogledov.

Macaron Bites vas pričakuje v eni najbolj unikatnih stavb na glavni ulici, kjer si lahko predstavljate potovanje na Japonsko v družbi pisanih makaronov v senci češnje.

Predniki Magde Szabó po materini strani so nekoč imeli trgovino v poslovnih prostorih, kjer zdaj deluje Wellington Café. Tukaj je vredno obiskati ne le zaradi spomina na Magdo Szabó, ampak tudi zaradi dobrot in specialitet, ki jih navdihuje Nova Zelandija tudi zaradi ges kav. Če ste bili tam, pokukajte na dvorišče, kjer vam ogromna stenska slika pripoveduje o preteklosti mesta.

Na svoji gastronomski turneji ne zamudite enega najbolj priljubljenih krajev v Debrecenu, Črne ovce, saj vas tukaj čakajo ročno pražene kave in domače pecivo.

In če želite pobegniti od vrveža, na skrivnem vrtu kavarne Vintage World, ki se nahaja v stari hiši Cívis v središču mesta, ne boste našli le miru, ampak tudi okusne prigrizke.

Za več izkušenj v Debrecenu obiščite visitdebrecen.com