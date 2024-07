6 razkošnih glasbenih fontan po vsej državi, ki zagotavljajo fascinantno doživetje

V veliki poletni vročini se vsi brez izjeme radi zadržujejo ob vodi. V našem priporočilu smo za vas zbrali takšne brbotajoče fontane v šopek, kjer lahko pričakujete glasbeno doživetje, velikokrat pa tudi svetlobno predstavo in vizualno produkcijo.

Glasbeni vodnjak Margitsziget, Budimpešta

Največji in morda eden najlepših glasbenih vodnjakov na Madžarskem, glasbeni vodnjak Margitsziget, je bil naročen leta 1962. Fontana, ki je bila v zadnjih skoraj 60 letih večkrat prenovljena, danes zabava obiskovalce na delu otoka bližje mostu Margit s sodobno tehnologijo, svetlobnimi predstavami in seveda zimzelenimi uspešnicami. V glasbenem repertoarju, ki se vsako leto dopolnjuje, bodo poleg klasičnih skladb letos zazvenele tudi melodije Zsuzse Koncz, Guns N’ Roses, Coldplay, Avicii in Eda Sheerana. Glasbeni izbor vključuje tudi tematske pesmi o Budimpešti, od 21. ure pa se lahko osvežite s kratkimi filmi, ki jih projicirate na vodo.

1138 Budimpešta, Margaretin otok

Sóstójev glasbeni vodnjak, Nyíregyháza

V rekreacijskem območju Nyíregyháza, pri Sóstógyógyfürdő, v parku pred zdraviliščem Aquarius Experience Spa, boste našli še eno najbolj spektakularnih glasbenih fontan v državi. Od pomladi do jeseni vse dni v tednu fontana, ki ves dan predvaja uspešnice in znane melodije, po mraku ponuja nešteto doživetij. Poleg resnih in lahkotnih glasbenih skladb svojim obiskovalcem ne predstavlja le vizualnih in svetlobnih predstav, temveč vodne curke, ki plešejo v ritmu. V primeru glasbene fontane v Sóstóju je vredno izbrati čas po sončnem zahodu, ko si lahko ogledate tudi kratki film, projiciran na vodno paro.

4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 1.

Glasbeni vodnjak v Siófoku, na obali Blatnega jezera

Neprimerljivo doživetje čaka ljubitelje vode v rožnem vrtu, ki je bil v več fazah prenovljen, le za roko stran od obale Blatnega jezera, poleg postaje Siófok. Rožni vrt na obali Balatona, ki obljublja 6.000 dreves vrtnic, različne vrste vrtnic, povsem novo ulično pohištvo in čudovit razgled na Balaton, ima tudi posebno fontano. Poleg glasbenega doživetja krožna fontana sprehajalce razveseljuje s svetlobno predstavo po sončnem zahodu. Poleg okrogle fontane osvežitev prinaša več manjših vodnih curkov, ukrivljen vodni curek, ki tvori tunel, pa nudi čarobno doživetje tistim, ki se sprehajajo neposredno ob obali.

8600 Siófok, Istrska promenada

Glasbena fontana v mestu sonca Szeged

Obiskovalci osrčja Szegeda lahko od pomladi do pozne jeseni uživajo v osvežujočem doživetju glasbene fontane na trgu Dugonics. Okrogla fontana, katere rob je okrašen s črtami Gyule Juhásza, je bila dokončana za stoletnico poplave v Szegedu leta 1879. Ena prvih glasbenih fontan na Madžarskem že nič manj kot 45 let stoji na trgu pred Univerzo v Szegedu in od jutra do večera oddaja najboljšo glasbo. Mesto sonca se lahko pohvali še z eno fontano, ki poskrbi za pravljično doživetje in predvaja tudi glasbo, ki krasi park Móra.

Glasbeni vodnjak na trgu Tiszafüred Fő

Vodnjak na trgu Tiszafüred Fő, ki so ga predali pred nekaj leti, velja za mladega med glasbenimi vodnjaki. Nova atrakcija, voda, ki žubori ob glasbi, prinaša pravo osvežitev v življenje na glavnem mestnem trgu, kjer se ob delavnikih in vikendih vrti znana glasba. Na repertoarju so skladbe izvajalcev, kot so Ed Sheeran, Queen in Coldplay, poslušate pa lahko tudi glasbene posnetke Harryja Potterja, Dobrega, slabega in grdega ter Družine Bridgerton.

Fontana tisočletja, Debrecen

Po glasbeni fontani Margitsziget je bila v začetku leta 2000 skupaj z glavnim trgom prenovljena glasbena fontana tisočletja v Debrecenu, ki velja za drugo največjo v državi. Krožna fontana, ki je priljubljena med domačini in obiskovalci mesta, je priljubljeno zbirališče v mestu, kjer lahko preživite nekaj časa v čudovitem okolju, obkroženi s brizganjem vode in glasbo. Zaradi svoje posebne zasnove, pogreznjene v zemljo, ni zadnja atrakcija, vredno pa je posvetiti čas tudi okrasnim elementom fontane. Če ste se dovolj napolnili z energijo, se vam splača vrteti, saj se mesto ponaša s številnimi žuborečimi fontanami in gledališčem megle, ki ponuja kompleksno doživetje.