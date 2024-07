3 posebna gastronomska mesta v Budimpešti, kjer se lahko potopite v najbolj slastne okuse poletja

Vsak ima svojo najljubšo poletno jed, ki jo rad jé tudi v vročini. V vodniku vam priporočamo restavracije v Budimpešti, kjer boste našli jedi, brez katerih to poletje ne more miniti.

Torta na trobento, prilagojena vročini: slaščičarna s torto na trobento Édes Mackó

Poleg tradicionalnih trobentačev, pečenih na oglju Édesa Mackója, se v poletni vročini splača poskusiti tudi Sladice s trobento. Največji favorit med vsemi je Kürtős Fagyi, v katerem se koščki kürtős torte stopijo z vaniljevim sladoledom in prelivom iz divjega sadja. Kürtős Guba, različica makove torte, obnorele s pistacijami in malinami, uglašena s torto s trobento, zagotovo ne bo razočarala, a zahvaljujoč Madárlátti Kürtős lahko okusite tudi fuzijo ptičjega mleka in torte s trobento. Medtem lahko otroci popestrijo svoje najljubše jedi z mlečnim zdrobom, če izberejo Kürtős Gríz.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Ugriz v Újlipotváros, Neapelj: Jászai Gourmet Lángos

Tako kot za Madžare je pizza fritta prava poletna ulična hrana, tako za Italijane pizza fritta. Odslej pa nam za to izkušnjo ni treba potovati vse do Neaplja! Na križišču ulic Pozsonyi út in Jászai Mari tér najdete prvo pico fritazo v Budimpešti. Sveže, hrustljavo testo, okusni na soncu sušeni paradižniki, sočna parmska šunka, več let starane rezine parmezana, pesto iz pinjol in bazilike ter razburljiva igra biserov balzamičnega kisa poskrbijo, da je pizza fritta nekronana kraljica italijanske ulične prehrane. . Poskusite sami!

1137 Budimpešta, Budai Nagy Antal utca 6.

Okusno potovanje okoli sveta v eni noči: restavracija brez cenzure

Če že nekaj časa okušate okuse sveta in razmišljate o potovanju okoli sveta, vas restavracija Uncensored, ki se nahaja v stavbi Corinthia Hotel Budapest, pričakuje z edinstveno izkušnjo. V restavraciji z le desetimi mizami lahko vsakih 20 minut večera, ki ga preživite tukaj, okusite vzdušje in jedi druge države ali celine, od Evrope, preko Azije do Južne Amerike. Zahvaljujoč tridimenzionalnemu avdiovizualnemu video zemljevidu in pristni glasbi se gastronomska izkušnja spremeni v pravo pustolovsko popotovanje.

1073 Budimpešta, Erzsébet krt. 43-49.