Nenavadna razstava svetovno znanih pevcev v Budimpešto prinaša hollywoodski glamur KULT.EXTRA

Izjemno uspešna razstava Diva & Icons iz londonskega Muzeja Viktorije in Alberta bo prvič po Londonu na ogled v Budimpešti. Razstava, ki predstavlja bleščeči svet najslavnejših izvajalk v zgodovini glasbe, bo v madžarski Hiši glasbe na ogled do 15. septembra.

Prva postaja izjemno uspešne potujoče razstave Muzeja Viktorije in Alberta je Budimpešta, kjer si bodo obiskovalci od maja do septembra lahko ogledali kostume, rekvizite in osebne predmete najslavnejših svetovnih pevk, hkrati pa spoznali njihove pogosto tragične usode. Razstavo v Madžarski hiši glasbe dopolnjujejo kostumi in zgodbe madžarskih ženskih ikon, med katerimi so Éva Marton, Zsuzsa Koncz, Zséda in Magdi Rúzsa.

Oboževane boginje preteklih stoletij

V prvem delu muzejskega doživetja v dveh dejanjih se vrnemo v prva desetletja 19. stoletja, ko so čudovite operne primadone častili kot boginje tudi potem, ko so zapustile oder. Od tod izraz “diva”, ki izhaja iz latinske besede “divina”, kar pomeni božanska.

Od oboževanih opernih pevcev do največjih odrskih in filmskih zvezd 20. stoletja. Spoznamo tragično življenje Marie Callas, v katerem je samopopustništvo premagalo izjemen talent; na filmu vidimo enako žalostno in neskončno očarljivo Marilyn Monroe ter si od blizu ogledamo njen portret Andyja Warhola; spomnimo pa se tudi izseljenke Katalin Karády, ki je ob koncu življenja vodila trgovino s klobuki v New Yorku.

S pomočjo bleščečih kostumov, kultnih pesmi in popisanih scenarijev vidimo, kako so se te dive s svojimi glasovi borile za žensko neodvisnost, kako so se uveljavljale v glasbenem in filmskem svetu, v katerem so prevladovali moški, in kako so poskušale uravnotežiti brezmejno pozornost, ki jo prinaša svetovna slava, z intimnimi trenutki svojega zasebnega življenja.

Sodobna diva

Kot v času, tako tudi v prostoru pridemo do najslavnejših izvajalk našega časa, sodobnih div, ki so protagonistke drugega dejanja razstave. Ob vstopu v ogledalno dvorano utripajoči televizijski posnetki, presenetljivi kostumi, manekenke, ki “pozirajo” tri metre visoko, in najbolj predvajane uspešnice iz leta 2000 pričarajo popkulturno sceno današnjega časa.

Del razstave je več Rihanninih osupljivih kostumov, morda najbolj spektakularna pa je prava obleka s kristali, ki jo je nosila na prireditvi Met Gala, ki je imela temo svetega Met. Tu je tudi Dolly Parton, imenovana “Country Barbie”, ki je pesem I Will Always Love You, ki je pozneje postala ljubezenska himna Whitney Houston, dejansko napisala za svojega menedžerja kot gesto prijateljstva.

Poleg Whitney Houston sta zgodbi Amy Winehouse in Edith Piaf opomnik na težave kulta dive, neskončno osamljenost in psihološko breme, zaradi katerih so mnoge današnje svetovne zvezde v odmaknjenosti od žarometov. Eden največjih sodobnih talentov, Billie Eilish, na primer, ni diva v tradicionalnem smislu, vendar si zasluži mesto na razstavi.

Pokukajte v bleščeči svet razstave:

Ekskluzivni programi na razstavi Dive in ikone

Čeprav je razstava za samostojne obiskovalce kompleksna izkušnja, se vseeno splača udeležiti zanimivega vodenega ogleda ali ekskluzivnega pogovora z razstavljajočimi umetniki. Zsuzsa Koncz 11. julija, Ilona Medveczky 24. julija in Zséda 21. avgusta bodo spregovorile o tem, kaj ji pomeni biti diva.

Več informacij: zenehaza.hu