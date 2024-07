5 udobnih mest za peko na žaru v Budimpešti za nepozabne poletne večere

Vstopite v eno izmed gostinskih enot, opremljenih s kotlički in žari, in si v prijetnem poletnem popoldnevu ali večeru prikličite neponarejeno vzdušje otroških taborov.

Két Rombusz

Ta boemski pub na prostem stoji v osrčju Római-dela in obuja vzdušje počitniških območij na Balatonu, z barom iz vozil in gostinskim prostorom na dvorišču, obdanem z drevesi. Prijazno vzdušje Két Rhombusz je idealen kraj za družinsko ali prijateljsko srečanje, skupni obrok ali peka na žaru pa bo zagotovo lep spomin. Poskrbeti morate le za sestavine hrane, pripomočke kot so lonec, žar in nabodalo lahko uporabljate brezplačno v zameno za pijačo, obstaja pa tudi možnost pomivanja na licu mesta. Poleg kaminov sem našel tudi pivske klopi, tako da se udobno prilegajo ob skupnem programu.

1031 Budimpešta, Római-del 45.

Budapest Garden

Na dosegu roke Margitszigeta, v predelu Budapest Garden, lahko skupaj doživite tudi izkušnjo peke na žaru na prostem, pri čemer vam ni treba skrbeti niti za opremo, saj bo za vas poskrbljeno za vse razen sestavin. V zameno za najem kotla prejmete leseno žlico, vodo za kuhanje ter material, krožnike in jedilni pribor za kurjenje ognja. Seveda lahko pripravljeno hrano jeste sede na klopci ali za mizo, pred ali po njej pa lahko raziščete ogromno okolico in preizkusite napihljivi grad, skate park ali vrtni kino. Za najem kotlička se enostavno z nekaj kliki dogovorite preko spleta, kjer si rezervirate prostor za določen čas in število oseb.

1036 Budimpešta, Prince Árpád út 125.

Dürer Kert

Vsestranskost Dürer Kerta, ki gosti kulturne, gastronomske in glasbene programe, podpira dejstvo, da so ustvarili tudi možnost peke in kuhanja na prostem, v kateri lahko uživate tudi to poletje. Izposodite si lahko kotel s stojalom, leseno žlico in zajemalko, žar na oglje, nabodala, klešče, drva, oglje in tekočino za vžig ter kupite jedilni pribor in krožnike. V ogromnem, prijetnem prostoru lahko udobno namestite večjo skupino, tako da boste zagotovo odšli z nepozabnim doživetjem.

1117 Budimpešta, Öböl utca 1.

Pivovarna in točilnica White Rabbit

IX. Pivovarna, ki se nahaja v okrožju, je vznemirljiva destinacija zaradi svojega industrijskega vzdušja in odličnih piv, saj se lahko med drugim udeležite ogleda pivovarne, degustacijskega treninga in degustacije piva, če pa pridete poleti, si privoščite tudi prednost najema žara. V Fehér Nyúl Brewery & Taproom v Ferencvárosu je poskrbljeno za popoln program, le sestavine morate prinesti s seboj. Kombinacija industrijskega okolja in ledeno mrzlih, osvežilnih piv zahteva le dobro družbo, s katero lahko prigriznete na edinstveni lokaciji.

1095 Budimpešta, Soroksári út 110-112.

Prométheusz Botrácspark

Prométheusz Bográcspark v bližini Örs vezér tere, v okolju vrtnega mesta, sprejema skupine prijateljev in družin, ki si želijo jesti, speči ali samo peči na žaru, v prijeten, zelen prostor za kampiranje za nepozabno doživetje. V bližini potoka Rákos, v nežnem naročju narave, v pravem gozdnem vzdušju, lahko uporabljate vrtni kotel, žar ali celo peč za pico, seveda pa so na voljo tudi mize in najem opreme.

1106 Budimpešta, Pilisi utca 7/a