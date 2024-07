Senzacionalna instalacija Luna navdušuje obiskovalce v središču Budimpešte

Na sprehodu po območju okoli Trga 15. marca v središču mesta in od tam prek Piarističnega trga do ulice Váci navdušuje domačine in turiste nenavadna instalacija.

Med sprehodom po Piarističnem trgu, ki povezuje Trg 15. marca in ulico Váci, obiskovalce in turiste navdušuje spektakularna in nenavadna instalacija. Ogromno luno na tem mestu si je zamislila dvorana Lumiere, v kateri se nahaja prav tako spektakularna razstava Van Gogha.

Instalacija, ki bo na ogled predvidoma dva meseca, je natančna replika lune. Tako zelo, da je na bogatem in podrobnem tisku prikazana celo realna oddaljena stran lune. Če greste mimo, ne zamudite enkratne priložnosti, da se sprehodite pod Luno, ki je skoraj na dosegu roke.

In če ste jo že občudovali čez dan, se je vredno vrniti po sončnem zahodu, ko sonce zahaja in se Piaristova pravljična luna kopa v večerni svetlobi.