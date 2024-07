9 edinstvenih večernih programov za julij, ki bodo osvežili poletne noči v Budimpešti

Kdaj se sicer splača program tempirati po sončnem zahodu, če ne med toplimi poletnimi nočmi? Za vas smo v šopek zbrali, kdaj in kje vas v juliju v Budimpešti čakajo posebna nočna doživetja.

Zmenek z Ligetom – večerni sprehodi po Mestnem parku (vsak petek)

Morda se vsi strinjamo, da Mestni park, živahni podnevi, v večernih lučkah kaže prav poseben obraz. Vsak petek zvečer vas Liget vabi na romantične večerne sprehode, kjer ste lahko del te oprijemljive čarovnije. 80-minutni sprehod se začne s pijačo dobrodošlice, nato pa se lahko potopite v pogled na keramiko Zsolnay hiše tisočletja in med drugim na osvetljene zlate lističe madžarske glasbene hiše.

Wekerlei Sufni – Vintage Nightshopping (6. julij 2024)

6. julija ob 17. uri Wekerlei Sufni na široko odpre svoja vrata in jih za obiskovalce zapre šele ob 1. uri zjutraj. Za ta večer se za vse zainteresirane pripravlja sproščen nočni bazar, kjer bo tokrat več umetniških del, kreativnih predmetov, pohištva, ki čaka na novo življenje in seveda prijetne glasbe.

Najboljše s poletnega neba | Observatorij Svábhegy (6. julij 2024)

Skorajda ni popolnejše priložnosti za pregledovanje zvezdnega neba od poletnih mesecev, zato se 6. julija zvečer odpravite proti Svábhegyi Csillagwiszlagóló. Ta večer ste lahko ob podpori strokovnjakov iz prve roke spoznali izjemno blizu zvezdni par, brneče ozvezdje poletnih čebel, planetarno meglico, skratka najboljše poletnega neba.

Joga ob sončnem zahodu na strehi hotela Continental (11. julij 2024)

11. julija ob 19. uri lahko vadite jogo na zares posebni lokaciji, obsijani s sojem zahajajočega sonca. ta večer boste imeli priložnost vaditi asane na strehi hotela Continental, na najbolj zeleni strešni terasi v mestu. Lokacija je popolna, če se želite po vsakodnevnih naporih malo sprostiti in uživati v enem najlepših razgledov na prestolnico. Program pozdravlja tako začetnike kot napredne igralce z lastnimi vzmetnicami.

Noč Óbuda jogijev | Umbrella Man (13. julij 2024)

12. julija bo prav priljubljena Noč joge že tretjič potekala na prijetnem dvorišču in v sobah Esérnyosa v Óbudi. Na dogodku ustvarjanja tradicije, ki traja od 18. ure do polnoči – in je del letošnjega rojstnodnevnega programa 10-letnice Umbrella – se lahko ob živi glasbi pod lučmi ukvarjate z jogo, kolikor želite. lampijončkov in seveda pod vodstvom inštruktorjev joga studiev Óbuda. Udeležba v programu je brezplačna.

Noč cirkusov | Cirkus Capital City (20. julij 2024)

Cirkus Prestolnica vas 20. julija pričakuje z edinstvenimi in nepozabnimi doživetji, saj bodo ob Noči cirkusov trenutno potekajočo predstavo „Zvezde, igle na nebu” dopolnili z več kot 90-minutnimi dodatnimi cirkuškimi predstavami. Ob bogatem programu, ki se začne ob 19. uri, vas čakajo akrobati, akrobati, klovni in številni drugi nepozabni atrakciji v edinstvenem šarmu legendarne stavbe.

Vintage nočna tržnica | Industrijska svetilka Budimpešta (12. in 13. julij 2024)

12. in 13. julija zvečer bo na Budafoki út 70 potekal običajen sejem starodobnikov, tokrat večerni. Morda ni nič bolj atmosferičnega kot iskanje dolgo iskanih vintage in retro zakladov pod zvezdnatim poletnim nebom, ki ga spremlja mehak večerni vetrič, z ledeno mrzlim pljuskom v roki. Program, ki se začne v popoldanskih urah in traja v noč, ne zagotavlja le odlične portaže, temveč tudi prijetno glasbo in dobro vzdušje.

Noč na plažah | Aquaworld Budapest (27. julij 2024)

27. julija zvečer se ponovno vrača zelo priljubljen program poletja Noč plaž. Kopanja željne ta večer čakajo najlepše terme v državi s podaljšanim odpiralnim časom in posebnimi programi. V prestolnici vas pričakuje kompleks Aquaworld Budapest s spektakularnimi predstavami, savnanjem in celonočnimi DJ seti.