10 odličnih otroških knjig, s katerimi se bodo najmlajši zabavali to poletje

Zbrali smo knjige, ki ne smejo manjkati v vašem počitniškem kovčku, če potujete z najmlajšimi.

Julia Donaldson: Žabji prosti dan

„Žabec si vzame prost dan. / Z navdušenjem pakira. / Poglej v nahrbtnik! / Kopalke? Tam je!” In kaj je v Mačkinem kovčku, Sinovi torbi, Prašičkovi košari? Ugotovite, kdo je kaj vzel s seboj na počitnice! (Založba Pagony)

Adrienn Vadadi: Medvedek na Blatnem jezeru

Pagadiadis Adriadni (Adriadni Radadi) predstavlja dogodivščine Kicsimackója in njegovih prijateljev. Ta še ne zna plavati, vendar se bo to kmalu naučil, pri tem pa mu bosta pomagala njegova nova prijatelja, žaba in vidra. Poleg plavanja pa je čas tudi za prehranjevanje, kuhanje na ognju in seveda čolnarjenje. Če dežuje ali se razbesni nevihta, pa je na voljo risanje ali igre s kartami ali celo plavanje v lužah z majhnim čolnom. Vzemite si čas.

V tej knjigi zgodb je vse, zaradi česar je Blatno jezero najljubše medvedkom in otrokom! (Založba Pagony)

Judit Ágnes Kiss: Babarókine počitnice

Kitty je gostja pri Babaróku, skupaj preživita dva tedna počitnic. Tri dni preživita v Pumamaminem penzionu, kjer se Mamaróka kopa v blatu, otroci plavajo v bazenu in kjer je celo kvačkarski bar!

Počitnice se nadaljujejo v Babarokovi majhni hišici v romantičnem Liklaku v gozdu – kjer gradijo bunker, se igrajo z blatom, rešujejo polže, sedijo v gugalnici, uprizarjajo gledališko predstavo, pripovedujejo zgodbe in pišejo pesmi. Na primer: V likaku, v likaku, v likaku v najboljših desetih dneh poletja… In čeprav je Kitty zaradi nečesa vznemirjena, ji uspe, da so te skupne počitnice najboljše za vse!

Zgodbe Ágnes Judit Kiss in risbe Mónike Egri so z običajno toplino, prijaznostjo in iskrenostjo namenjene najmlajšim in njihovim staršem. (Založba Pagony)

Anikó Fodor in Panna Bodor: Bogi Széna in orjaška lubenica

Končno so tu počitnice, odpravite se v babičino in dedkovo hišico ob vodi! Seveda je to Széna Bogi: se zbudi ob zori, / prevozi doooooolgo pot, / s polnimi usti poje lubenico, / nabira rože na jezu, / čofota v reki, / z vso družino pa navija za udeležence polžje dirke. Po počitnicah pa se veseli naslednjega poletja doma. (Založba Pagony)

Katalin Janecskó: Parker in Robin, mala letalca

Parker in Robin, mala letalca, živita na letališču na obrobju mesta, poleg polja. Čeprav imata pomembne naloge, kot je prevažanje znanih pevcev ali radovednih turistov, imata čas tudi za zabavo: počitnice na Škotskem ali veliki turnir letalcev v letenju in skakanju. Spremljajte mala letala na njihovih pustolovskih potovanjih! (Založba Pagony)

Nóra Majoros: Martin, ki hodi po sanjah

Marci in Medved se vsako noč, ko deček zaspi, skupaj sprehajata skozi sanje in stopata v njegovo skrivno življenje. Vkrcata se na ladjo, spoznavata zanimive neznance in se kot vsi otroci počutita domače v svetu, kjer se lahko zgodi karkoli…

Čudovite sanjske pravljice Nóre Majoros so okrašene s sanjskimi slikami Krisztine Maros. Sanjajte z Marcijem in medvedom! (Založba Pagony)

Andrea Rádai: Solo lisice na otoku Margitsziget

Ali ste vedeli, da na plaži Palatinus živi lisica? To je Rókazsolt. Živi v veliki podzemni jami in včasih pride ven preoblečen v psa. Tako spozna dve deklici, Joli in Sari, s katerima se zaplete v številne pustolovščine. V norem pregonu na kolesu se dokopljeta do pisma Štorkljinega kotla, povrneta Jolijino zapuščeno spečo žirafo in celo rešita metulje pred mrzlo, deževno jesenjo! (Založba Pagony)

Jill Murphy: Čarovnica s palico ob morju

Jahanje na metli ni tako preprosto! Mildred se ne more izogniti niti razrednemu izletu, ne da bi se posušila. Razred čarovniške akademije gospe Kotkot se odpravi na enotedenski izlet na morje. Toda skromna Mildred, šolska nerodna čarovnica, čuti, da ne more pustiti na cedilu svoje najljubše mačke Cirmi. (Založba Móra)

Király – Molnár – Sepsey: Odkrijte umetnost Pála Szinyeja Merseja!

Ugotovite, kdo je v resnici ženska v vijoličasti obleki in zakaj nosi fardaglia. Kdo maha iz košare zračne ladje? Kako to, da liki v Majálisu niso postali strašljivi, medtem ko je bila slika naslikana? Kaj je na umetnikovem nakupovalnem seznamu? Merse Pál Szinyei je eden najbolj znanih madžarskih slikarjev – in eden najbolj nezaslišanih. Ne bi verjeli, koliko drznih inovacij je študiral v tujini ali jih odkril sam! V tej knjigi Szinyeijeva umetnost ni predstavljena v običajnem kronološkem zaporedju, temveč po temah, povezanih s slikarjem, in razkriva njegov celoten opus skozi pomen barve, sončne svetlobe, študija in biografije. Še več, v umetnikov svet nas spremlja Max, zabaven pes, ki slikarja dobro pozna in zvezek opremlja s koristnimi in zabavnimi komentarji! (Založba Pagony)

Györgyi Kalas: Svetovna degustacija – Od parnih cmokov do palačink z žafranom

Imate radi barvite dišeče začimbe, posebne jedi in sklede, polne majhnih grižljajev? Vas zanima, kaj jedo na ledenem severu, v visokih gorah Južne Amerike, na maroškem bazarju, na rajskem Baliju ali v odročnih vaseh Gyimesa? V tretjem delu otroške serije Györgyija Kalasa o gastronomiji lahko potujete po svetu od Maroka do Hongkonga in Romunije ter ugotavljate, kje kaj raste, kako se pripravlja in kakšne so značilne jedi različnih ljudstev. Na koncu knjige boste našli tri preproste recepte, ki jih lahko preizkusite doma, če želite poskusiti eksotične dobrote! (Založba Pagony)