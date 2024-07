Izjemno aristokratsko razkošje in raznolik program dogodkov na gradu Festetics to poletje

Grad Festetics v Keszthelyju, ki je lani ponovno zaživel, to poletje pričakuje obiskovalce s čarobnim okoljem in pestro ponudbo programov. Ob vstopu v draguljarno na zahodni obali vas bodo pozdravile razširjene razstave, vrtna železnica in zgodovinska igralnica.

Zaradi razvoja med letoma 2017 in 2023 je grad Festetics, ki bo služil kot muzej in prizorišče dogodkov, postal še bolj privlačna destinacija v balatonski regiji. Na primer, nova razstava z naslovom Obroki nadvojvodov bo obiskovalce v hipu postavila na noge, ko bodo vstopili v impresivno dvorano z ogledali, bleščeče postavljena jedilna miza pa bo obudila edinstveno vzdušje nekdanje jedilnice gradu Festetics.

Poleg tega so se razširili zbirka lovskega muzeja, proga vrtne železnice in terenske mize razstave zgodovinskih železniških modelov. Morda pa je ena največjih novosti nova Glavna hiša v grajskem parku z novo zgodovinsko igralnico, muzejskim izobraževalnim prostorom in razstavo za otroke.

8360 Keszthely, Kastély utca 1.