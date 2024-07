20 čudovitih družinskih dejavnosti ob Blatnem jezeru za poletje 2024

Tudi to poletje vas vabimo na raziskovanje Blatnega jezera s številnimi vznemirljivimi družinskimi dejavnostmi. Izberite sami!

Družinske dejavnosti na severni obali Blatnega jezera leta 2024

Gora svetega Jurija in legenda o zmajih, Raposka

Za starše in njihove otroke, ki redno hodijo na pohode, ponuja čarobni hrib Szent György primeren načrt poti. Na sedmih postajah na poti Bazaltni orgonti boste izvedeli, kako so se rojevali in ugašali vulkani ter kakšne legende obkrožajo zmajeva jezera.

Mezítkáli, Mindszentkálla

V bosonogem parku v Mindszentkálli se lahko po posebnih poteh sprehodite brez obutve in se prepustite sprostitvi celotne družine. Medtem ko najmlajši otroci nabirajo moči na igrišču, lahko preostali člani družine s hojo po različnih površinah masirajo utrujena stopala.

Človeška komedija, Kővágóörs

Nenavadna skupina skulptur v jezeru Kornyi med krajema Kővágóörs in Köveskál se imenuje Človeška komedija. Štirje kipi iz apnenca, ki stojijo na jeklenih stebrih, od daleč ponujajo čudovit pogled na bazen Káli. Delo Imreja Veszprémija mnogi imenujejo Stonehenge Blatnega jezera.

Železna jama Tapolca

Ne le mesto Tapolca, tudi jamski sistem, ki se skriva pod mestom, je nepozabno doživetje. Na raziskovanje podzemlja vas vabi Železna jama Tapolca, kjer lahko peš in s čolni raziskujete skoraj 300 metrov edinstvenega jamskega sistema.

Park bosih nog Talpkaland, Mencshely

V bosonogem parku Talpkaland v Mencshelyju lahko vsa družina uživa v smiselni rekreaciji. Na tem posebnem kraju ob Blatnem jezeru lahko odkrivate radosti narave in se sprehajate po različnih površinah, ki jih navdihujeta okolje in tradicija.

Pustolovski otok Kalandsziget, Tihany

Pustolovski otok Kalandsziget v Tihanyju ponuja odlično rekreacijo za vse starosti. V gozdnem pustolovskem parku je 8 prog z ovirami za družine: najmlajši lahko svoje spretnosti preizkusijo na otroški progi in na kopnem, medtem ko lahko bolj pustolovski preizkušajo svoje sposobnosti na višinskih ovirah v krošnjah dreves.

Bulvar Pele, Csopak

Proga Pele v Csopaku družine pričakuje v parku poleg sedeža Direkcije narodnega parka Blatno gorovje. Glavni lik razigrane poti je veliki pele, ki ga lahko ob delavnikih prosto obiščete, obiskovalce pa seznani tudi z živalstvom v neposredni bližini.

Park za prosti čas BalatoniBob, Balatonfűzfő

Če se odločite za obisk parka za prosti čas BalatoniBob v kraju fűzfő, vas čaka veliko zabave in čudovita panorama. Odprt je vse leto in ponuja 1,5 km dolgo bob stezo ter številne zanimive atrakcije.

Družinske dejavnosti na južni obali Blatnega jezera leta 2024

Bosonoga pot v Szántódpuszta Majorság

Szántódpusztai Majorság je v kratkem času postal priljubljen, saj obiskovalcem ponuja številne programe in zanimivosti. Poleg tematskega igrišča sta bili postavljeni postaja za dotikanje in Kneippova pot, kjer lahko z dotikom raziskujete različne materiale in površine.

Gledališče Csukás, Balatonszárszó

Nacionalno priznano gledališče Csukás je že vrsto let edinstveno kulturno prizorišče na južni obali Blatnega jezera. Na repertoarju so predvsem otroške igre in priredbe pravljic Istvána Csukása, v programu poletne sezone pa so tudi koncerti in predstave za odrasle.

Piratska ladja Talisman, Siófok

Na penah Blatnega jezera mlade in stare čaka pravo doživetje piratske ladje. Piratska ladja Talizmán lahko sprejme do 70 oseb in ponuja nepozabne programe na krovu, saj animatorji in igralci gledališča Vörösmarty z interaktivnimi otroškimi programi na temo piratov zabavajo družine z majhnimi otroki.

Obrnjena hiša, Siofok

Najbolj edinstvena znamenitost v Siofoku je zagotovo rdeče obarvana obrnjena hiša, ki se nahaja na križišču ulice Május 1. utca in glavne ceste 7. Obrnjena turistična atrakcija je popolnoma opremljena hiša, ki sedem dni na teden prikazuje stavbo z vidika netopirja.

Madžarski morski vrt, Balatonboglár

Madžarski morski vrt je eden najbolj čarobnih krajev ob Blatnem jezeru. V vrtu na plaži na prostem Platán lahko srečate zmaje in velikane, lahko pa se tudi spuščate po toboganu, ziplinu in se celo igrate ring-round-the-rosy. Poleti pravljično doživetje popestrijo sončna jadra in plaža na prostem.

Park skulptur Nezde, Sólad

Legenda pravi, da je Koppány pokopan na hribu Nezde, zato so na tem območju v spomin na madžarskega voditelja postavili park kipov. Domačini verjamejo, da ima območje zdravilno moč, zato ga pogosto obiskujejo. Nekaj pa je gotovo: z vrha hriba je čudovit razgled na okoliško pokrajino in Blatno jezero.

Magasösvény, Balatonboglár

Najnovejša turistična znamenitost Balatonboglára, Magasösvény Balatonboglár, je bila odprta lani, sprehod po njej pa stane le 490 forintov. Promenada je visoka 10 metrov in dolga 500 metrov, razgled na vrhu pa je neprekosljiv. Razburljivo doživetje za mlade in stare!

Kultkikötő otroške predstave

Kulturno pristanišče vas tudi letos pričakuje z neštetimi zanimivimi programi vse poletje! Otroške gledališke predstave in interaktivne otroške predstave v izvedbi znanih in priznanih umetnikov in podjetij čakajo najmlajše na različnih lokacijah okoli Blatnega jezera. Podroben program najdete na spletni strani Kultkikötőa!

Družinski programi v zahodnem bazenu Blatnega jezera leta 2024

Pot očeta Peleja, Balatonederics

Na poti očeta Peleja lahko najmlajši spoznavajo skrivnosti gozda. Pot, ki jo sestavlja 38 postaj, obiskovalce popelje po 8,5 km dolgi poti, na kateri so predstavljene naravne vrednote gozdnih habitatov. Med potjo so na informacijskih tablah v madžarskem in angleškem jeziku na voljo zanimivosti o območju.

Razstava zgodovinskih železniških modelov, Keszthely

Razstava železniških modelov v Keszthelyju je ena največjih v Evropi. Razstava na 503 kvadratnih metrih obiskovalcem prikazuje železnice Madžarske, Avstrije in Nemčije od 19. do 21. stoletja s postajnimi stavbami, tiri, lokomotivami in vlaki v njihovi izvirni obliki.

Razgled na polotok Csicsergő, Balatonberény

Na polotoku Csicsergő, zaščitenem območju Natura 2000, živijo številne vrste balatonskih ptic, njihovo vsakdanje življenje pa lahko spremljate z 9 metrov visokega razglednega stolpa. Tudi razgled ni običajen: na jasen dan lahko vidite zaliv Keszthely, priče hribovja na severni obali in Badacsony.

Grad Tátika, Zalaszántó

Na enem od 413 metrov visokih bazaltnih vrhov planote Keszthely lahko najdete srednjeveške grajske ruševine. Prvi zasebni grad na Madžarskem je bil zgrajen med tatarskim vdorom, nato pa ga je Béla IV. odvzel družini, ki mu je dala ime, in ga podaril škofu v Veszpremu. Škof je dal na grajskem griču zgraditi povsem nov grad, katerega ostanke lahko vidimo še danes.