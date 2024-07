Kapljica Tise: vodnik po odprtih plažah in doživetjih ob reki za poletno sprostitev

Ni boljšega načina za preživljanje vročih poletnih dni kot na plaži, na divjih bregovih reke Tise pa ne manjka vodnih doživetij. Zbrali smo, kam se lahko odpravite na kopanje!

Plaže in plaže ob reki Tisi:

Gergelyiugornya: odprta plaža Gergelyiugornya

Na peščeni plaži Gergelyiugornya na sotočju rek Szamos in Tisa, ki jo obdajajo senčna drevesa, na tisoče dopustnikov obišče njen zlati pas in hladilno, nežno tekočo, počasi globljo vodo, takoj ko se termometer dvigne nad 25 stopinj. Na stotine penzionov, zgrajenih na kolih, ki obkrožajo plažo, dajejo kraju nostalgičen pridih in pričajo o dolgi tradiciji tukajšnjega kopanja. Vrsta bifejev in restavracij ponuja okusno hrano za potešitev želodca, za sobotno večerno vadbo nog pa vam ni treba iti daleč – le do plesišča Malibu Beach Club.

4803 Vásárosnamény, Tiszavirág sétány 4.

Tiszakécske Plaža na prostem

Plaža Tiszakécske je že od začetka 20. stoletja zatočišče pred poletno vročino in od takrat postaja vsako leto lepša in bolj opremljena. Na dolgem odseku peščene plaže, obrnjene proti poplavnemu gozdu, so na voljo park jadrnic za sončenje, travnati senčniki, ležalniki, zunanje prhe in označena pasja plaža. Na sprehajališčih nad plažo se vrstijo vse boljše restavracije in okrepčevalnice, med njimi tudi hamburgerji na plaži Nádas. Kosilo si lahko privoščite na velikem igrišču za odbojko ali na učni poti Nádirigó, ki je od plaže oddaljena le nekaj minut vožnje in na kateri si lahko ogledate skrite divje živali v trstičju.

6060 Tiszakécske, Fürdő utca 114.

Plaža jezera Tisa, Abádszalók

Kot pravi star pregovor: če se vam zahoče na plažo (in na ta občutek ob jezeru Tisa vam ni treba dolgo čakati), pojdite na plažo Abádszalók. Na 900 metrov dolgem odseku plaže jezera Tisa, od tega 400 metrov za plavanje, so na voljo vse obvezne vsebine (trate za branje v senci in sončenje, otroško igrišče, igrišče za odbojko na mivki, velikanski tobogani, bifeji) in številne dodatne storitve, ki vas bodo zamotile, da se ne boste le kopali: vrtni kino, skakalni gradovi, igrišče za mini golf, panoramski koktajl bar, izposoja SUP-ov, vodna zumba ob koncih tedna, vodni dodgemi, vodne banane, skoki z vodnim padalom, wakeboarding in številne druge plavalne vsebine za zabavno vzdušje.

5241 Abádszalók, Strand út 3.

Odprta plaža Tiszabábolna

Če iščete miren pljusk, si oglejte brezplačno plažo Tiszabábolna, ki se nahaja na obali zaščitenega in osamljenega zaliva. Ta skriti del obale jezera Tisa je bil pred kratkim popolnoma prenovljen. Peščena plaža ima pomol, vodno igrišče, garderobe, zaklenjene omarice in celo svečnike na sončno energijo ter klopi za polnjenje mobilnih naprav za večerno razsvetljavo. Pod senčnimi, dobro vzdrževanimi drevesi se lahko sprostite na terasnem pohištvu, medtem ko se otroci sušijo na pisanem igrišču v senci. Na divji plaži trenutno ni okrepčevalnice, zato si pripravite prigrizke.

3465 Tiszabábolna, Szajlai Holt-Tisza

Kopališče na plaži Körös-Torok, Csongrád

To je ena najlepših plaž v Csongrádu in verjetno ena najlepših v državi. Poleti na široki peščeni obali, ki je nastala z melioracijo reke v preteklosti, s številnimi slamnatimi senčniki razglašajo pravo mediteransko vzdušje. Zaradi nizkega vodostaja se majhni otroci na 400 metrov dolgi plaži nimajo česa bati, medtem ko lahko starejši na plaži igrajo odbojko, peščeni nogomet in celo nožni tenis. Svoj apetit lahko potešite z lokalnimi specialitetami iz bližnjih restavracij in hitro hrano iz okrepčevalnic, ob koncih tedna pa se lahko vključite v klubsko dogajanje.

6640 Csongrád, Körös-torok

Lapos Beach, Szeged

Tudi v poletni vročini ni vredno zamuditi ogleda znamenitosti v Szegedu, saj se lahko po raziskovanju očarljivih ulic mestnega središča osvežite na plaži Lapos. Na obrežju reke boste našli garderobe in tuše, slamnate senčnike za zaščito pred soncem in restavracijo Garden, ki vam bo dala energijo. Dostop do plaže s slikovitim razgledom na katedralo v Szegedu in vzdušjem, ki spominja na trg, je brezplačen, vendar je treba plačati ležalnike.

6726 Szeged, Tiszaparti Experience and Adventure Park, Alsó kikötő row

Dombrád Tiszapart

Ena najbolj priljubljenih plaž na prostem za družine z majhnimi otroki podnevi in mladimi prijatelji ponoči je na bregu reke Tisza v Dombrádu. Na obali se lahko sprostite v senci dreves, medtem ko otroci plavajo v počasi globoki vodi. Če postanete lačni, se lahko v restavraciji nad peščeno obalo potopite naravnost v ribje dobrote s palačinkami, girosom, burgerji in sladoledom iz bližnjega bifeja. Življenje se tu ne konča niti ob sončnem zahodu, saj se lahko ob koncih tedna zavrtimo v diskoteki Waterfront Disco, in če se zabava predolgo vleče, lahko prespimo v bližnjem motelu Strand ali kampu.

4492 Dombrád, Plaža Tisza

Hladne vodne aktivnosti na reki Tisi:

Vodne razgledne točke na jezeru Tisa

V zadnjih letih so bile v porečju Poroszló dodane tri nove razgledne točke, ki so dostopne samo po vodi. Razgledne točke Bölöömbika, Fatty Goose in Küszvágó Tern so poimenovane po zaščitenih vrstah ptic, ki jih lahko z nekaj sreče opazite na kraju samem. Najboljši dostop do razgledišč je iz pristanišč Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud ali Tiszaörvény.

Učna pot Tiszavirág in Pákász, jezero Göbe

Notranje Göbsko jezero, do katerega se s pomočjo trajekta pride iz pristanišča Szabics v Tiszaörvényju, je mogoče raziskovati po dveh med seboj povezanih poteh. Na sprehodu po poplavni ravnici Tiszavirág lahko spoznate prebivalce poplavnih gozdov ter se seznanite s tradicijo pletenja košar in ribolova želv. Od sprehoda se odcepi pot starih kljunarjev: da bi jo odkrili, se morate najprej vkrcati v čoln in se z vrvjo potegniti čez nasprotni nasip, nato pa se lahko seznanite z življenjem kljunarjev. Na koncu poti se bomo prebili na drugo stran, kjer bomo kmalu dosegli notranje jezero otoka, kjer bomo lahko od blizu občudovali pravljične vrtnice, preden se bomo vrnili na izhodišče.

Odprava za ptice na vodi — Izlet s kanuji po jezeru Tisa

Jezero Tisa ne velja za raj za ptice kar tako: nešteto otokov, zalednih voda in plitvih kanalov se izmenjuje z velikimi prostranstvi, kjer “voda kraljuje”. To je raj za mokriščne ptice z zaščitenimi gnezdišči, nedostopnimi s kopnega, in neskončnim virom hrane. Na Humtourjevih poletnih izletih s kanuji se lahko z vodnikom prebijate skozi divjo naravo.