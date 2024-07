Novosti v Budimpešti: 8 lokalov, ki jih morate julija preizkusiti v mestu

Gastronomska paleta glavnega mesta je to poletje še širša in bolj pisana. Od vrtov v središču mesta do bistrojev ob jezeru – tukaj je nekaj najbolj zanimivih novih lokalov v Budimpešti!

Bistro Kiscsónakom

Če se želite to poletje sprostiti ob vodi, vam ni treba zapustiti središča Budimpešte! Maja se je v bujnem gozdičku v prestolnici odprla restavracija Kiscsónakom, ki vas bo zvabila na obalo jezera Városligeti. Pogled na grad Vajdahunyad in čolne, ki drsijo po vodi, si lahko ogledate s terase tega prijetnega bistroja, kjer lahko poleg klasičnih poletnih osvežilnih pijač uživate tudi v lahkih jedeh. Med drugim si lahko privoščite sendviče z račjimi solzicami na žaru in različne omake.

1146 Budimpešta, promenada Olofa Palmeja 5.

Churchill Bar Gourmet

Glasshouse Buda, ki na Kolosyjev trg prinaša vzdušje tlakovanih italijanskih dvorišč, je svoja vrata za obiskovalce prestolnice odprl šele pred nekaj tedni, sredi junija. V lokalu s stekleno streho so očarljive lesene mize, skulpture na prostem, svetlobne vrvi in črtasta sončna jadra, ki spominjajo na vroča sredozemska poletja, ki jih lahko izkoristite z vrhunskimi pijačami in spektakularnimi koktajli v baru Churchill ter lahkimi poletnimi jedmi.

1037 Budimpešta, Szépvölgyi út 11.

CUBE Sushi

Odkrijte raznolikost japonske kuhinje v središču zabaviščnega okrožja Pešte! Najnovejša japonska restavracija v prestolnici, CUBE Sushi Budapest, je odprta vsak dan v tednu in je prava mešanica živahnih tokijskih ulic. Notranjost je spoj japonskega in skandinavskega oblikovanja, hrana pa je praznovanje barv, tekstur, arom in okusov japonske gastronomije v okusnem, a čistem dizajnu.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 24.

Furmint Budapest

Pravi skriti dragulj boste našli, ko zavijete z živahne avenije Andrássy na povsem novo teraso restavracije Furmint Budapest na notranjem dvorišču, kjer vas bo pozdravilo prijazno osebje. Udoben prostor za sedenje ni vreden obiska le, če ste ljubitelj vina, saj je na voljo tudi široka izbira okusnih koktajlov, kave in limonad. Poudarek je na madžarskih vinih, zato boste tu zagotovo našli nove favorite!

1061 Budimpešta, Andrássy út 36.

Annapurna Nepalska restavracija

V središču Budimpešte, na ulici Ráday, znani kot gastronomska četrt, se je odprla prva nepalska restavracija v državi. Če iščete nekaj novega, obvezno obiščite družinsko restavracijo Annapurna, kjer lahko ne le poskusite pristne nepalske jedi in edinstvene koktajle, ampak tudi za nekaj časa izkusite nepalsko gostoljubnost. Na kraju samem lahko poskusite jedi, ki jih pripravljajo nepalski kuharji, in brez zadržkov vprašajte osebje, z veseljem vam bodo odgovorili na vaša vprašanja!

1092 Budimpešta, Ráday utca 29.

Lido Beach

Lido Beach je novo gastronomsko prizorišče na plaži Roma, ki ponuja kakovostno hrano, pijačo, storitve in nenazadnje dejavnosti! Na vrtu pred Donavo, kjer ob koncih tedna igra DJ v živo, se lahko sprostite ob osvežilnem Aperol Spritzu ali kozarcu malinovega piva Hoegarden Rosée. Poskrbljeno je tudi za družine, saj je vsako drugo nedeljo na voljo cela vrsta otroških dejavnosti, vključno z navijaškim gradom in poslikavo obraza za najmlajše.

1031 Budimpešta, Római part 33.

Dr.Burger

Dr.BBQ, priljubljena kontejnerska restavracija na otoku Molnár v Soroksárju, je svoje nebeške, sočne burgerje prenesla v središče mesta Újlipótváros. Zdaj lahko poskusite burgerje, ki jih s srcem in dušo pripravlja Dr.B’s in so narejeni iz mehkih žemljic in najkakovostnejših sestavin. Če želite burgerje iz hitre prehrane zamenjati za resnično kakovostno okusno izkušnjo, obiščite Dr.Burger na ulici Balzac, ne bo vam žal!

1136 Budimpešta, Balzac utca 44.

Szakállas Medve Bistro

Szakállas Medve je svojo prvo stalno lokacijo odprl na strani ELTE Füvészkert, kjer boste po vsej državi našli tovornjake s hrano, nebeške grižljaje in sendviče z vlečeno svinjino. Bistro v Budimpešti ponuja sproščeno vzdušje ob okusih, ki ste jih vzljubili, in sicer ob delavnikih od 10. ure zjutraj, ob koncih tedna pa od 8. do 22. ure. Poleg žarečega mesa na žaru lahko zajtrkujete v restavraciji Szakállas Medve, ki vas bo pogostila s poznim zajtrkom s šampanjcem, pecivom in italijansko kavo.

1083 Budimpešta, Korányi Sándor utca 2/C