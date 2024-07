15 super brezplačnih dogodkov in poletnih festivalov v Budimpešti julija 2024

Kljub poletni vročini se življenje v Budimpešti ne ustavi! Če se odločite, da boste v prestolnici ostali na počitnicah, vas v juliju čaka nekaj super kul in brezplačnih dogodkov in festivalov!

American Music Abroad // Kulturni center MOM (2., 3., 6., 12. julij 2024)

Julija bosta skupina in zbor American Music Abroad izvedla več brezplačnih koncertov v Kulturnem centru MOM. Pester program vključuje klasično glasbo, jazz in ameriško ljudsko glasbo. Za udeležbo na koncertih je potrebna prijava.

Vrtni kino v Budapest Garden (več terminov)

Poletni program vrta vključuje brezplačni vrtni kino, pravo zanimivost v Budimpešti, s popcornom in ležalniki. V prihodnjih tednih bodo na seznam dodane klasike, kot so Lasje, Udarjam po nasledniku in Nazaj v prihodnost. Filmi bodo opremljeni z madžarskimi podnapisi, večina pa z angleškimi podnapisi.

Haller feszt – mini festival skupnosti v parku Haller (2. julij 2024, 16/9)

Hallerfest je brezplačni mini festival skupnosti, ki bo potekal tri dni v juliju v parku Haller! Vsak dan bodo potekale zanimive dejavnosti, koncerti, mladinske igre in priložnost za srečanje z lokalnimi nevladnimi organizacijami.

Moldavski plesni festival na hribu Gellért (3., 10., 17., 24., 31. julij 2024)

Brezplačne plesne in pevske učne ure ter glasba v živo bodo na voljo pri vodni zbiralnici Gellért Hill na Vrtu filozofov. Poletna plesna zabava vsako sredo od pomladi do jeseni od 19. ure dalje vabi plešoče prestolonaslednike.

Rimska plaža na prostem (vse poletje)

Edino brezplačno kopališče na Donavi v Budimpešti, Rimska plaža na prostem, je obvezna točka na seznamu kul točk v prestolnici, kjer lahko od konca junija uživate v možnostih kopanja v Donavi. Ta očarljiva plaža z urejenimi obalami in čudovitim naravnim okoljem ponuja popolno poletno osvežitev do 20. avgusta. Reševalci iz vode in označbe na plaži skrbijo za varno in brezskrbno preživljanje časa. Na plaži so na voljo brezplačni ležalniki, pitna voda, sanitarije, previjalnice in tuši.

Skupnostni viadukt Valyo (vsak konec tedna)

Vsak konec tedna in državni praznik do 23. oktobra bo spodnji pomol zaprt za motoriste. Poleg tega, da bo pešcem, kolesarjem, skuterjem in rolkarjem omogočen dostop do sproščenega javnega prostora, se bo novi prostor uporabljal za super pobude, kot je skupnostni viadukt Valyo. To poletje vas na obrežju Donave v Budimpešti čakajo pohištvo na prostem, mize za ping-pong, DJ-ji v živo in ustvarjalne delavnice, pod viaduktom pa si lahko ogledate tudi zanimive razstave o donavskih zgodbah in vsakdanjem življenju ali se sprostite in si ogledate svetlobni šov Lőrinca Rácza.

Glasbeni večeri na trgu Ferenc (4. julij – 8. avgust 2024)

Brezplačni koncerti bodo vsak četrtek od 4. julija do 8. avgusta popestrili soparne poletne večere na trgu Ferenc. V osrčju IX. okrožja bo 11. julija nastopila Saya Noé, 1. avgusta pa bosta navduševala János Másik in Zsivány Jazz.

Chill Garden // Muzej Róth (od 4. julija do 29. avgusta 2024)

Muzej v nekdanjem domu industrijskega umetnika Mikse Rótha že četrto leto zapored organizira poletni program Chill Garden. Letos bodo potekali sejem oblikovanja, vrtni kino in degustacija vin, nastopili pa bodo tudi duo Platon Karataev, skupina Rita Góbi Company in literarni pogovor, s katerim se bo poletje zaključilo.

Kraljev dan (7. julij 2024)

7. julija Budimpešta praznuje Királyjevo ulico, ki povezuje Terézváros in Erzsébetváros, s celodnevnimi prireditvami na zelo obiskanih ulicah soseske, vključno s sejmi, otroškimi dejavnostmi in predstavami ter koncertom skupine High Hill Underground za zaključek večera.

Beat On The Brat on the Danube // PONTOON (9. julij 2024)

Legendarni pub v središču mesta – zdaj preurejen v prodajalno plošč Buda – se bo za en večer preselil na ladjo Pontoon in dan zaključil z večerom pop glasbe zadnjih 70 let, od Elvisa, punka, sintpopa in indie glasbe do nekaj aktualnih pop uspešnic.

BakátsPéntek – brezplačni koncerti (do 9. avgusta 2024)

Ob poletnih petkovih večerih od 28. junija do 9. avgusta uživajte v brezplačnih koncertih v osrčju Ferencvárosa, na čudovito prenovljenem trgu Bakáts. Dogodek se začne ob 19. uri in vključuje izvajalce in skupine iz različnih glasbenih stilov.

Óbuda Noč Jogijev // Esernyős (13. julij 2024)

13. julija bo na prijetnem dvorišču in v dvoranah hotela Esernyős v Óbudi potekala tretja izvedba priljubljene Noči joge. Tradicionalni dogodek – ki je del 10. obletnice Esernyős – bo trajal od 18.00 do 24.00 in bo vključeval živo glasbo, lučke in seveda ure joge, ki jih bodo vodili inštruktorji joge iz studiev joge v Óbudi. Program je brezplačen

Otroški plac: Planetarni dan na trgu Hunyadi (27. julij 2024).

Igriv program na trgu Hunyadi se nadaljuje s skrivnostnim izginotjem detektiva Detektiva, kjer lahko po pustolovskem labirintu, igrivem sestavljanki s petimi postajami in bosonogi sprehajalni poti izsledite pogrešanega detektiva.

HOLLÁN JAZZ STREET: Róza Hárs & Ferenc Korbeli (27. julij 2024)

Róza Hárs, pevka in nadarjena študentka Akademije za glasbo Ferenca Liszta, bo naslednja nastopajoča na brezplačnih vikend jazz koncertih. Spremljal jo bo Ferenc Korbeli, obetavni mladi jazz kitarist, študent drugega letnika Akademije Liszt, ki bo mnogim glasbenim projektom dodal svoj ustvarjalni pečat, tako kot 27. julija na ulici Hollán Ernő.

Óbudai Nyár (vse poletje)

Od 14. junija do 16. septembra vas Óbuda-Békásmegyer pričakuje s pestrim in brezplačnim programom dogodkov! Filmske projekcije, dejavnosti za otroke in seveda super koncerti bodo med vrhunci poletja v tretjem okrožju. V juliju in avgustu lahko v številnih prizoriščih v Óbudi prisluhnete najboljši glasbi. Več informacij najdete na strani Óbudai Nyár na Facebooku!