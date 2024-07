Najbolj hladilna poletna sladica: malinova jogurtova torta (recept)

Če ste razpoloženi za res osvežilno sadno torto, pripravite to dodatno malinovo jogurtovo torto, ki je sicer nekoliko zamudna in zahteva nekaj natančnosti, vendar vam bo vloženi trud zagotovo poplačala.

Sestavine (za 20-centimetrski model)

Za biskvit:

4 jajca

80 g sladkorja

12 g kakava v prahu

4 g pecilnega praška

60 g moke

1 žlica vode

1 ščepec soli

Za malinov žele:

200 g malin.

150 ml vode

70 g sladkorja

25 g vanilijevega pudinga v prahu

Za malinovo kremo:

400 g grškega jogurta.

80 g sladkorja v prahu

4 lističi želatine

120 g stepene smetane

4 žlice malinskega želeja

Za limonino kremo:

250 g grškega jogurta

50 g sladkorja v prahu

2,5 želatine

80 g stepene smetane

¼ limoninega soka

70-80 g malin

Priprava:

Najprej segrejte pečico na 170 °C in pripravite biskvit. Beljake s soljo in sladkorjem stepite do trdega, nato vmešajte rumenjake in vodo ter postopoma dodajte presejani pecilni prašek in kakavovo moko. Biskvit v pekaču velikosti 35 × 27 cm pecite 10 minut.

Za pripravo malinovega želeja skuhajte maline s sladkorjem in 100 ml vode, nato jih odcedite in zgostite s kremo v prahu, ki ste jo zmešali s preostalo vodo. 4 žlice vročega želeja damo na stran, preostanek premažemo po biskvitu in pustimo nekaj minut hladiti, da se žele nekoliko strdi, nato ga po dolžini razrežemo na 5 enakih trakov.

Prvi trak biskvita zvijemo v obliko spirale in čezenj zvijemo preostali biskvit z želejem. Okrog polža postavite nastavljiv pekač za torte, pri čemer med biskvitom in pekačem pustite približno 1,5-2 cm razdalje. Robove tortnega modela skrbno ovijte s folijo, da preprečite iztekanje kreme!

Malinovo kremo pripravite tako, da jogurt in sladkor v prahu vmešate v malinov pire, ki ste ga dali na stran. Želatino namočite v hladni vodi, nato jo raztopite v malo vode in dodajte jogurtu. Vmešajte stepeno smetano, nato pa kremo prelijte čez biskvit in jo za približno 2 uri postavite v hladilnik.

Ko se krema strdi, pripravite limonino kremo tako, da jogurt zmešate s sladkorjem v prahu in limoninim sokom, dodate stopljeno želatino, stepete stepeno smetano in prelijete po torti. Potresemo z malinovimi semeni in postavimo v hladilnik za vsaj 4 do 5 ur, najbolje pa čez noč.

Torto okrasite s svežimi malinovimi semeni.