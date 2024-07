5 odličnih restavracij v Budimpešti za duhovito doživetje poletnih počitnic

To poletje vas čakajo odlične restavracije v Budimpešti z gastronomskimi doživetji, ki bodo pomirila soparne popoldneve. Katera bo letos vaša najljubša?

Terasa za žar: Petrol Beer & Barbeque

Predstavljajte si, da na vroč dan s hladnim pivom v roki uživate v najbolj hladnih dobrotah z žara. Zato ne pretiravamo, ko rečemo, da vas najboljša poletna doživetja čakajo na terasi Petrol Beer & Barbeque na ulici József körút. Poleg širokega izbora piv vas bodo mojstri dimljene hrane pogostili z omamnimi dobrotami, pa naj gre za sočen cheeseburger, piščančja krila ali okusna goveja lička. Če se želite sprostiti in resnično uživati v poletju ter večere in popoldneve preživeti v sproščenem vzdušju, vas Petrol Beer & Barbeque vedno z veseljem sprejme!

1085 Budimpešta, József krt. 35.

Opojne marjetice: Tereza

Tereza se nahaja v središču mestnega središča in v okrožju VI ter ponuja mehiške okuse, nebeške margarite in teraso z edinstvenim vzdušjem. To je le začetek doživetja, ki ga ponuja ta oaza v središču mesta s poletnim menijem z osvežilnimi jedmi, ki blažijo vročino. Ko izberete najboljše mehiške okuse poletja, je čas za kozarec zamrznjene margarite in velik požirek poletnih kreativnih ledeno hladnih požiralnikov žeje v soparnih poletnih večerih.

1065 Budimpešta, Nagymező u. 3.

DODO’s Kitchen

DODO’S Kitchen, ki se nahaja v stavbi Duna Garden, ponuja prijetno vzdušje ob Donavi, panoramsko teraso in odlične jedi v soparnih poletnih večerih. DODO’S je namenjen tistim, ki imajo raje bolj posebne jedi, tradicionalno kuhinjo in široko paleto vrhunskih pijač. Vsak prvi četrtek v mesecu od 17. ure do zaprtja lokala so v ospredju funky glasba in gin s tonikom, ob sredah pa je poleg gastronomskih užitkov od 21. ure dalje na voljo tudi vrtni kino.

1203 Budimpešta, Vízisport u. 12-18.

Terasni koncerti: Szaletly

Le malo lepših doživetij si lahko predstavljamo, kot če gastronomska izkušnja nagovarja vse čute brez izjeme. V zasluženo priljubljeni restavraciji Szaletly, restavraciji in vrtu v Zuglóju, ob večerih ob delavnikih in ob nedeljah od poldneva naprej izvrstne in sodobne jedi madžarske kuhinje spremlja andaluzijska glasba. Koncerti na poletni terasi restavracije odlično dopolnjujejo gastronomsko izkušnjo v restavraciji Szaletly, kjer lahko med tradicionalnimi jedmi iz odličnih sestavin poskusite tudi jed, ki jo je navdihnil Jókaijev roman.

1146 Budimpešta, Stefánia út 93.

Koktejl v pesku: Flava Beach

Flava Kitchen&More, dragulj mestnega središča, je to poletje odprl novo poglavje. Najnovejši budaški raj za tiste, ki se želijo ohladiti, Flava vas bo razvajala z enako kakovostno udobno hrano in ledenimi koktajli, kot ste jih od nje že vajeni. Plaža Flava, ki odpira novo dimenzijo hrane na plaži, je popolna poletna izbira za ohladitev po dolgem dnevu v službi ali za odlično vzdušje za nazdravljanje s prijatelji s Flava Spritzom v roki.

1117 Budimpešta, Vízpart u. 3.